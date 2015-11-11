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До и После: Полная перестройка дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Verbouw woonhuis Oranjewoud, J.O.N.G.architecten J.O.N.G.architecten
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Даже если у вас уже есть просторный коттедж мечты, в какой-то момент владения им вы жаждете перемен. И дело не просто в том, чтобы купить новую кухню или заменить плитку в ванной комнате, и уж тем более вы не сможете ограничиться новыми террасами. Вам хочется современного, модного и трендового дизайна — примерно такого, какой создают архитекторы и дизайнеры из студии Jelle De Jong Architekten.

В этой статье пойдет речь о проекте большого традиционного дома в Нидерландах, владельцы которого захотели полностью преобразить его внешний и внутренний облик. Благодаря профессионализму все их идеи получили достойное воплощение, и даже многие старые технические проблемы были устранены в ходе реконструкции.

В итоге получился почти новый дом, потому что многие функциональные зоны были смещены для большего комфорта, а новый дизайн полностью преобразил все настроение дома.

Экстерьер до: дань традициям

Verbouw woonhuis Oranjewoud, J.O.N.G.architecten J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

Когда хозяева покупали этот дом, их поразила монументальность — на тот момент это был очень стильный коттедж в стиле модерн, но с использованием традиционных объемов и форм, поэтому дом так похож на классические шале или нидерландские коттеджи.

Экстерьер после: современная отделка деревом

Verbouw woonhuis Oranjewoud, J.O.N.G.architecten J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

Глобальная реконструкция задела планировку дома таким образом, что он полностью преобразился. Интересно, что этот проект был создан не новыми хозяевами дома, как обычно бывает, а именно теми, кто когда-то купил его новым.

Интерьер до: темная лестница

Verbouw woonhuis Oranjewoud, J.O.N.G.architecten J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

В соответствии с тогдашней модой лестничный холл оформлен с использованием декоративного кирпича, темной кованой лестницы и арочного прохода. Сейчас хозяева захотели что-то гораздо более просторное и легкое.

​Интерьер после: шикарная лестница

Verbouw woonhuis Oranjewoud, J.O.N.G.architecten J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

В итоге архитекторы остановили свой выбор сразу на трех лестницах, соединяющих второй и третий уровень. Кроме них еще существуют и те, что ведут на цокольный этаж.

Здесь мы видим, что справа детская имеет дополнительный чердачный этаж и очень высокие потолки в главной зоне, а в зоне родителей справа есть небольшая лестница, ведущую в гардеробную.

Интерьер до: пестрая гостиная

Verbouw woonhuis Oranjewoud, J.O.N.G.architecten J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

Модный на тот момент выбор томатных кожаных диванов и стеллажей в стиле модерн сейчас выглядит менее интересно, чем в момент его создания. При гостиной здесь есть парадная столовая, оформленная с помощью деревянной и плетеной мебели, а кухня находится в отдельном помещении. В ходе реконструкции все данные помещения решили объединить в одно, добавив солнечного света и ощущения простора.

Интерьер после: модная вилла

Verbouw woonhuis Oranjewoud, J.O.N.G.architecten J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten
J.O.N.G.architecten

Шикарное решение для планировки общей зоны первого этажа выглядит нестандартно по одной причине — столовая здесь находится со стороны кухни, а не посередине между кухней и гостиной, как обычно бывает в таких случаях. Такой подход делает центром дома именно кухню с очень нестандартной организацией рабочей зоны — только с помощью кухонного острова.

Встроенная мебель на кухне практически не видна глазу из-за покраски в цвет стен. Белоснежные встроенные модули для хранения позволяют визуально сделать пространство более легким, не нарушая функций самой кухни. А расположенная возле кухонного острова доска дает возможность удобно обращаться с мелочами, которые постоянно скапливаются на кухне. Все визитки, рекламные листовки, которые вы хотели бы сохранить, списки дел и покупок, а также напоминания о событиях и встречах теперь в одном месте.

Разноцветные стулья в столовой повторяют оттенки картины, размещенной неподалеку, а гостиная, оформленная на этот раз в стиле яркого ретро, выглядит гораздо более светлой и современной.

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