До и После: Полная перестройка дома

Даже если у вас уже есть просторный коттедж мечты, в какой-то момент владения им вы жаждете перемен. И дело не просто в том, чтобы купить новую кухню или заменить плитку в ванной комнате, и уж тем более вы не сможете ограничиться новыми террасами. Вам хочется современного, модного и трендового дизайна — примерно такого, какой создают архитекторы и дизайнеры из студии Jelle De Jong Architekten.

В этой статье пойдет речь о проекте большого традиционного дома в Нидерландах, владельцы которого захотели полностью преобразить его внешний и внутренний облик. Благодаря профессионализму все их идеи получили достойное воплощение, и даже многие старые технические проблемы были устранены в ходе реконструкции.

В итоге получился почти новый дом, потому что многие функциональные зоны были смещены для большего комфорта, а новый дизайн полностью преобразил все настроение дома.