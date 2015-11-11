Дом-мечта на склоне холма

Эффектный проект дома на одну семью разместился в зеленом пригороде Штутгарта, Германия, где семья нашла участок с отличным видом на окружающую природу. По их просьбе архитекторы создали стильное современное пространство, которое учитывает пожелания обоих супругов и их видение прекрасного.
Кроме семейной пары в доме также проживают дети и большая собака, поэтому проект можно назвать классической вариацией коттеджа на современный лад. Приватность на этой улице сохраняется с помощью особенных дизайнерских ходов, а близость к коттеджной застройке с одной из сторон позволяет экономично использовать все коммуникации.
За проект взялись архитекторы из Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA, которые сразу знали, что более всего на облик дома повлияет рельефность участка.
Дело в том, что начиная прямо от самой улицы, уровень грунта начинает понижаться, пока перепада высот не достигает 3 метров. При проектировании учли данную особенность не только с технической стороны, но и с эстетической — теперь разница практически незаметна и ощущается достаточно комфортно.
С этого ракурса мы видим, как на крутом склоне специальные каменные ограждения для клумб создают райский сад, который не будет требовать особых затрат времени и сил. А сам проект дома из-за рельефности участка получился разноуровневым и весьма интересным.
Изящно реализованная идея современного палисадника, благодаря мощеную серой плиткой и строго геометричным клумбам, создает очень комфортные условия для парадного входа.
Справа мы видим гараж, ворота которого замаскированы под минималистичный фасад здания. А для террасы понадобилась специальная насыпь, позволяющая выровнять ее с улицей.
Войдя в дом, мы попадаем на своеобразный подиум, который создает две различные зоны в открытой планировке первого этажа. На высоте находится санузел, гардеробная, лестничный холл и кухня, а внизу — гостиная и столовая.
Такое решение было единственно возможным вариантом создания гармоничного пространства на данном типе участка без переноса грунта, но дизайнер нашел в этом модный тренд и сделал все, чтобы интерьер заиграл, благодаря такому типу зонирования.
Спускаясь чуть ниже, мы оказываемся в просторной столовой, из которой можно попасть на террасы с маленьким садом. Здесь начинается зона отдыха, дополненная панорамным остеклением с видом на луга.
Гостиная, находящаяся еще на две ступеньки ниже столовой, оформлена в эклектичном стиле и выглядит очень современно и весело. Как раз под стать коттеджу для семьи с детьми-школьниками.
Лестница выделяется на фоне основной гостиной так же, как кухонная ниша ярко выражает свою индивидуальность черно-белой отделкой, но из-за своей простоты оба объема выглядят очень уместно в интерьере, оформленном в современном смешанном стиле.
Также мы можем заметить сглаженные формы всех ступеней, стеклянный экран под лестницей со стороны гостиной и отопление, встроенное в пол по периметру комнаты. Все эти детали делают дом именно таким, каким он должен быть в первую очередь — безопасным и комфортным для всей семьи.
Небольшая ванная комната является прекрасным примером разумного использования площади без ущерба дизайну. Здесь большие зеркала украшают одну из стен комнаты, визуально создавая ощущение простора. Противоположная стена отделана под дерево, что является прекрасным способом добавить в мокрую зону уюта деревянного дома. А над самой чашей — небольшое окно, которое позволяет наслаждаться открытым небом во время принятия ванны.
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