Дом-мечта на склоне холма

Войдя в дом, мы попадаем на своеобразный подиум, который создает две различные зоны в открытой планировке первого этажа. На высоте находится санузел, гардеробная, лестничный холл и кухня, а внизу — гостиная и столовая.

Такое решение было единственно возможным вариантом создания гармоничного пространства на данном типе участка без переноса грунта, но дизайнер нашел в этом модный тренд и сделал все, чтобы интерьер заиграл, благодаря такому типу зонирования.

Спускаясь чуть ниже, мы оказываемся в просторной столовой, из которой можно попасть на террасы с маленьким садом. Здесь начинается зона отдыха, дополненная панорамным остеклением с видом на луга.

Гостиная, находящаяся еще на две ступеньки ниже столовой, оформлена в эклектичном стиле и выглядит очень современно и весело. Как раз под стать коттеджу для семьи с детьми-школьниками.