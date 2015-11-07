Гламурный деревянный дом

Архитектурное бюро Nicolas Tye Architects из Бедфорда, Великобритания своим новым проектом доказывает, что частное деревянное строительство очень сильно недооценено массами. Ведь на самом деле деревянный дом тоже может быть изысканным, стильным и современным, нужно лишь найти увлеченных архитектора и дизайнера, которые знают, что делают!

Посмотрим, как профессионалам удалось на небольшой поляне, окруженной лесом, создать очень уютное и приватное место для отдыха, которое хозяева с гордостью называются «Домом».