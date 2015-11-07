Гламурный деревянный дом

Архитектурное бюро Nicolas Tye Architects из Бедфорда, Великобритания своим новым проектом доказывает, что частное деревянное строительство очень сильно недооценено массами. Ведь на самом деле деревянный дом тоже может быть изысканным, стильным и современным, нужно лишь найти увлеченных архитектора и дизайнера, которые знают, что делают!
Посмотрим, как профессионалам удалось на небольшой поляне, окруженной лесом, создать очень уютное и приватное место для отдыха, которое хозяева с гордостью называются «Домом».
Со стороны заднего дворика мы наблюдаем потрясающую картину — красивый деревянный дом дополнен панорамным остеклением, шикарными террасами и домиком у бассейна, который позволяет отдохнуть с еще большим комфортом. Здесь проект выглядит как триумф деревянного зодчества, ведь именно такими проектами этот метод строительства выходит на свой новый виток развития.
Со стороны улицы нас ожидает минималистичный фасад современного дома и навес для автомобилей (или карет нового типа?). Подъезжая к зданию, мы сразу чувствуем особенное настроение, витающее в воздухе. Спокойствие и умиротворение достигнуто с помощью сохранения окружающей природы и использования в основном только натуральных материалов.
Внутри нас ждут интерьеры в стиле минимализм, отлично отражающие урбанистическое настроение и привязанность хозяев к максимальной практичности. Черно-белая цветовая гамма с добавлением множества серых оттенков выглядит безупречно на фоне белых стен и дизайнерской мебели.
Столовая, находящаяся в одном помещении с кухней, расположена в очень хорошо освещенном месте, рядом с камином и стеной, декорированной натуральным камнем. Здесь действительно есть ощущение домашнего очага в его современном формате, хотя с подсветкой в вечернее время даже черно-белый минимализм принимает совсем иные очертания.
В дополнительном домике у бассейна мы находим отдельную комнату домашнего кинотеатра, шикарно оформленную в духе люксового шале. Модули для хранения здесь спрятаны за черной акцентной стеной, что дает возможность использовать форму и функцию дизайна одновременно.
Спальня родителей в этом доме находится на втором этаже и имеет очень романтическое настроение. Декоратор решил отойти от традиционных стилей для такого стиля постройки (шале и минимализма) и сделать комнату более женственной и мечтательной.
При спальне — просторная, опоясывающая комнату террасу для отдыха, гардеробная и отдельная ванная комната.
Отсюда мы можем видеть, как шикарно реализована идея создания при спальне собственной террасы. Благодаря полноценной крыше и максимальной приватности она может быть использована не только летом, но и осенью и весной.
Строгий дизайн интерьера этой комнаты отлично поддерживает минималистичное настроение всего проекта, своей символичностью доказывая, что дизайн может, оставаясь очень простым, быть максимально эффективным.
С другой стороны второго этажа, напротив главной спальни мы найдем кабинет, который нашел в своих объятиях место для пианино и гитары. А благодаря панорамному остеклению здесь царит умиротворяющая атмосфера близости к природе.
Контраст между неокрашенным и черным деревом особенно выделяется и выглядит очень современно. Подобный дизайнерский прием дает возможность использовать натуральные оттенки древесины в более современных интерьерах.
Возвращаясь к дополнительному домику, мы найдем при нем и отдельный санузел, приглашающий с комфортом провести кино-вечер в компании родных и близких. Здесь же — прекрасное место для домашней вечеринки. На просторных террасах можно разместить достаточно большое количество гостей с комфортом.
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