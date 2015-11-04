Новый дом — подарок молодоженам

Брутальный азиатский минимализм нового поколения? Влияние стиля лофт зашло гораздо дальше, чем мы предполагали… Архитектурное бюро Homestory из Республики Корея доказывает, что восточные традиции тоже готовы принять его, аккуратно подстраивая под каноны собственного стиля. Но как им это удается, если традиции — это именно то, на чем держится целая культура?

В этой статье мы покажем вам проект, в котором были воплощены многие нестандартные идеи как в отделке фасадов, так и в дизайне интерьера, но основой им является дом в традиционном стиле азиатского минимализма. Конечно же, он уже претерпел большие изменения из-за международной дизайнерской культуры, влияния масс-медиа и соседних культур, поэтому все больше становится похожим на стандартный коттедж на одну семью в пригороде.

Со всеми достоинствами и недостатками этот проект все равно остается очень оригинальным и может особенно заинтересовать тех, кто хочет создать из простых элементов эстетически интересный облик загородного дома. Простые материалы и линии, строгие контуры и очень ограниченное количество оттенков выливаются в полноценный дизайн-ансамбль для коттеджа.