Новый дом — подарок молодоженам

Брутальный азиатский минимализм нового поколения? Влияние стиля лофт зашло гораздо дальше, чем мы предполагали… Архитектурное бюро Homestory из Республики Корея доказывает, что восточные традиции тоже готовы принять его, аккуратно подстраивая под каноны собственного стиля. Но как им это удается, если традиции — это именно то, на чем держится целая культура?
В этой статье мы покажем вам проект, в котором были воплощены многие нестандартные идеи как в отделке фасадов, так и в дизайне интерьера, но основой им является дом в традиционном стиле азиатского минимализма. Конечно же, он уже претерпел большие изменения из-за международной дизайнерской культуры, влияния масс-медиа и соседних культур, поэтому все больше становится похожим на стандартный коттедж на одну семью в пригороде.
Со всеми достоинствами и недостатками этот проект все равно остается очень оригинальным и может особенно заинтересовать тех, кто хочет создать из простых элементов эстетически интересный облик загородного дома. Простые материалы и линии, строгие контуры и очень ограниченное количество оттенков выливаются в полноценный дизайн-ансамбль для коттеджа.
Узкие и небольшие участки — проблема множества частных домов в Азии, из-за чего невозможны полноценные зоны отдыха с эффектом дикого леса или густого сада. Поэтому для создания нужных пространств на свежем воздухе архитектор воспользовался Г-образной формой самого дома, чтобы сделать подобие внутреннего дворика с помощью деревянной террасы и мощеной гравием площадки.
Сам экстерьер дома выглядит еще более нетрадиционно — сложные металлические декоративные структуры украшают парадный вход, козырек двери на террасу, скос крыши и даже стены. Украшенное неокрашенным натуральным деревом окно возле двери создает здесь нужный для темных конструкций контраст и делает облик дома более традиционным.
Интересный прием перехода декора углов фасада в крышу дает возможность создать единый комплекс украшения всего дома и сделать его в итоге более бюджетным. Для данного типа работ был использован сплав металла, идеально подходящий как для кровли, так и для отделки фасадов.
С этого ракурса мы можем видеть и небольшой задний дворик, который окружен естественными скалами, лишь очищенными при строительстве от более мелких камней. Сам участок под застройку тоже был очень каменистый, и это еще одна проблема строительства во многих странах Азии.
Узкие и высокие окна позволяют создать хорошо освещенные коридоры и комнаты даже там, где хочется сохранить приватность. Здесь они отлично вписываются в формат длинного парадного холла.
После холла вы попадаете сразу в гостиную, которая совмещена с кухней и столовой, а также с небольшим кабинетом на втором уровне. На первом этаже находится и главная спальня, отделанная в позитивном коралловом цвете.
Наличие большого количества темного дерева, кованых элементов, современной отделки потолка «под бетон» и модной планировки, а также второго уровня для кабинета-студии выдает в этом корейском проекте стремление к стилю лофт.
Огромная библиотека, по закону жанра, имеет лестницу на колесах и светильники по типу промышленных прожекторов. А наличие открытого второго уровня и отделки стен на кухне «под кирпич» делает этот проект еще более ярким представителем стиля лофт, только не со стороны преобразования промышленных зданий, а в рамках удачного копирования основных элементов.
Просторная кухня имеет большой остров с барной стойкой, которая в дальнейшем будет использоваться как дополнительная обеденная зона. При кухне — две отдельные кладовые комнаты, а справа от санузла — дверь на лестницу, ведущая на цокольный этаж.
Секрет второго уровня в этом проекте в том, что он имеет дополнительную кладовку для хранения хозяйственных вещей. Из кабинета открывается отличный вид на гостиную, а красиво подсвеченные потолочные балки еще больше добавляют интерьеру винтажно-американского настроения.
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