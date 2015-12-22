Окна современных домов: 10 сказочных конструкций

В процессе поиска новых идеи дизайна для своего коттеджа мы непременно оказываемся в точке, где нам хочется заняться остеклением и сделать его таким, чтобы весь мир снаружи казался сказочнее, а сам дом стал более стильным и современным.

Панорамное остекление — один из самых популярных вариантов для современного коттеджа и используется чаще всего в гостиной и столовой, а иногда и в кухне. Также одним из самых модных трендов стало двусветное освещение лестничного холла и гостиной, где такую концепцию внедрить легче всего. При спальнях и ванных популярны просторные балконы, выход на которые осуществляется с помощью панорамных дверей-слайдеров.

В противоположность этим современным и солнечным традициям в загородном строительстве фасад дома остается максимально приватным и закрытым, а иногда на нем и вовсе отсутствуют крупные окна.

В этой статье мы предлагаем вам посмотреть на современные примеры остеклений в загородном доме и, возможно, найти что-то свежее и красивое для своего собственного.