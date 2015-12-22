Окна современных домов: 10 сказочных конструкций

В процессе поиска новых идеи дизайна для своего коттеджа мы непременно оказываемся в точке, где нам хочется заняться остеклением и сделать его таким, чтобы весь мир снаружи казался сказочнее, а сам дом стал более стильным и современным.
Панорамное остекление — один из самых популярных вариантов для современного коттеджа и используется чаще всего в гостиной и столовой, а иногда и в кухне. Также одним из самых модных трендов стало двусветное освещение лестничного холла и гостиной, где такую концепцию внедрить легче всего. При спальнях и ванных популярны просторные балконы, выход на которые осуществляется с помощью панорамных дверей-слайдеров.
В противоположность этим современным и солнечным традициям в загородном строительстве фасад дома остается максимально приватным и закрытым, а иногда на нем и вовсе отсутствуют крупные окна.
В этой статье мы предлагаем вам посмотреть на современные примеры остеклений в загородном доме и, возможно, найти что-то свежее и красивое для своего собственного.
Изысканная эстетика этого масштабного проекта виллы выражается в простых формах и нестандартном остеклении. Окна здесь имеют несколько форматов, с помощью которых приватность и количество солнечного света строго регулируются.
Мансардные комнаты очень сильно нуждаются в солнечном свете из-за своей нестандартной планировки, которая априори влияет на психологическое ощущение комнаты. Дело в том, что скос потолка даже в очень большой спальне все равно визуально делает площадь комнаты меньше, хотя и добавляет при этом определенного уюта и особенного настроения.
Совет от homify: используйте на мансарде все возможности для остекления и не экономьте на прекрасном виде на небо.
Современные лестницы все чаще имеют двусветное панорамное остекление, но даже без столь крупного проекта вы можете позволить себе что-то креативное. Например, асимметрично расположенные окна вдоль лестничного пролета или, например, круглые или ромбовидные окна и даже витражи.
Эффектнее же всего выглядит угловое остекление, которое строго нуждается в реализации исключительно профессиональным архитектором с достаточными навыками. Такой тип остекления будет популярен еще долгое время, поэтому и в долгосрочной перспективе вы можете на него рассчитывать.
Данный проект от студии Taller Dana Arquitectura выглядит очень стильно и может быть адаптирован и под частную загородную архитектуру.
Остекление внутри дома, например, чтобы зонировать пространство или создать внутренний дворик с солнечным просветом, может быть особенно красиво использовано в таких стилях, как минимализм, модернизм или лофт.
Совет от homify: выбирайте как можно более крупные стекла, избегайте традиционной для зимних садов расстекловки и вы получите современный вариант. Для классических вариантов стоит обратить внимание как раз на узкие окна с мелкой расстекловкой.
Современный формат загородного коттеджа подразумевает просторную ванную комнату с остеклением, продумать которое с учетом приватности бывает не по силу в одиночку, ведь наличие штор или жалюзи часто не рассматривается из-за нестыковки с дизайн-проектом.
Совет от homify: позвольте архитектору найти правильную комбинацию, не бойтесь использовать мансардные окна и не думайте, что три окна для ванной — это слишком много.
Один из самых современных приемов в стиле модернизма — сплошное остекление первого и второго этажей — отлично сказывается на визуальном облике фасадов. Чаще всего вдоль таких окон идет терраса или балкон, позволяющая увеличить полезную площадь самого дома.
Еще один трендовый подход к остеклению — окна на крыше. Он даст возможность сделать вам свой проект действительно оригинальным. Но учтите, что эксплуатация горизонтальных окон подразумевает частое мытье и только профессионалами.
Идиллическая картинка просторной гостиной, огромные окна которой выходят в пышно-цветущий сад, выглядит, как кадр из голливудского фильма. Воплотить такое в собственном доме не составит труда даже в холодном климате с помощью встроенного в пол отопления.
Еще одна растущая тенденция — это создание в комнате трех остекленных стен и лишь одной ниши без окон. Такой поход оправдывает себя при наличии террас, как в данном проекте, или при открытой планировке первого этажа, когда две из остекленных сторон ведут, например, в зимний сад или гостиную.
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