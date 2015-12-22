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Окна современных домов: 10 сказочных конструкций

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura Окна и двери в стиле модерн
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В процессе поиска новых идеи дизайна для своего коттеджа мы непременно оказываемся в точке, где нам хочется заняться остеклением и сделать его таким, чтобы весь мир снаружи казался сказочнее, а сам дом стал более стильным и современным.

Панорамное остекление — один из самых популярных вариантов для современного коттеджа и используется чаще всего в гостиной и столовой, а иногда и в кухне. Также одним из самых модных трендов стало двусветное освещение лестничного холла и гостиной, где такую концепцию внедрить легче всего. При спальнях и ванных популярны просторные балконы, выход на которые осуществляется с помощью панорамных дверей-слайдеров.

В противоположность этим современным и солнечным традициям в загородном строительстве фасад дома остается максимально приватным и закрытым, а иногда на нем и вовсе отсутствуют крупные окна.

В этой статье мы предлагаем вам посмотреть на современные примеры остеклений в загородном доме и, возможно, найти что-то свежее и красивое для своего собственного.

Чем больше, тем лучше

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 Балкон и терраса в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Изысканная эстетика этого масштабного проекта виллы выражается в простых формах и нестандартном остеклении. Окна здесь имеют несколько форматов, с помощью которых приватность и количество солнечного света строго регулируются.

Остекление на мансарде

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Мансардные комнаты очень сильно нуждаются в солнечном свете из-за своей нестандартной планировки, которая априори влияет на психологическое ощущение комнаты. Дело в том, что скос потолка даже в очень большой спальне все равно визуально делает площадь комнаты меньше, хотя и добавляет при этом определенного уюта и особенного настроения.

Совет от homify: используйте на мансарде все возможности для остекления и не экономьте на прекрасном виде на небо.

Остекление лестницы

「壁の棟と箱の棟」, 株式会社K＆T一級建築士事務所 株式会社K＆T一級建築士事務所 Окна и двериДекор для окон Металл Белый
株式会社K＆T一級建築士事務所

株式会社K＆T一級建築士事務所
株式会社K＆T一級建築士事務所
株式会社K＆T一級建築士事務所

Современные лестницы все чаще имеют двусветное панорамное остекление, но даже без столь крупного проекта вы можете позволить себе что-то креативное. Например, асимметрично расположенные окна вдоль лестничного пролета или, например, круглые или ромбовидные окна и даже витражи.

Угловое остекление

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura Окна и двери в стиле модерн
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

Эффектнее же всего выглядит угловое остекление, которое строго нуждается в реализации исключительно профессиональным архитектором с достаточными навыками. Такой тип остекления будет популярен еще долгое время, поэтому и в долгосрочной перспективе вы можете на него рассчитывать.

Данный проект от студии Taller Dana Arquitectura выглядит очень стильно и может быть адаптирован и под частную загородную архитектуру.

Создание внутреннего дворика

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Балкон и терраса в стиле модерн
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Остекление внутри дома, например, чтобы зонировать пространство или создать внутренний дворик с солнечным просветом, может быть особенно красиво использовано в таких стилях, как минимализм, модернизм или лофт.

Совет от homify: выбирайте как можно более крупные стекла, избегайте традиционной для зимних садов расстекловки и вы получите современный вариант. Для классических вариантов стоит обратить внимание как раз на узкие окна с мелкой расстекловкой.

Остекление в ванной комнате

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Окна и двери в стиле модерн
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Современный формат загородного коттеджа подразумевает просторную ванную комнату с остеклением, продумать которое с учетом приватности бывает не по силу в одиночку, ведь наличие штор или жалюзи часто не рассматривается из-за нестыковки с дизайн-проектом.

Совет от homify: позвольте архитектору найти правильную комбинацию, не бойтесь использовать мансардные окна и не думайте, что три окна для ванной — это слишком много.

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Сплошное остекление

Diseños Elevables, Multivi Multivi Окна и двери в стиле модерн
Multivi

Multivi
Multivi
Multivi

Один из самых современных приемов в стиле модернизма — сплошное остекление первого и второго этажей — отлично сказывается на визуальном облике фасадов. Чаще всего вдоль таких окон идет терраса или балкон, позволяющая увеличить полезную площадь самого дома.

​ Окна в крыше

#cumbres369, aaestudio aaestudio Окна и двери в стиле модерн
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Еще один трендовый подход к остеклению — окна на крыше. Он даст возможность сделать вам свой проект действительно оригинальным. Но учтите, что эксплуатация горизонтальных окон подразумевает частое мытье и только профессионалами.

Двери-слайдеры в сад

© Independent Architects Ltd 2015 Independent Architects Гостиная в стиле модерн
Independent Architects

© Independent Architects Ltd 2015

Independent Architects
Independent Architects
Independent Architects

Идиллическая картинка просторной гостиной, огромные окна которой выходят в пышно-цветущий сад, выглядит, как кадр из голливудского фильма. Воплотить такое в собственном доме не составит труда даже в холодном климате с помощью встроенного в пол отопления.

Остекление с трех сторон

Residência Condomínio Hibisco, Estela Netto Arquitetura e Design Estela Netto Arquitetura e Design Бассейн в классическом стиле
Estela Netto Arquitetura e Design

Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design
Estela Netto Arquitetura e Design

Еще одна растущая тенденция — это создание в комнате трех остекленных стен и лишь одной ниши без окон. Такой поход оправдывает себя при наличии террас, как в данном проекте, или при открытой планировке первого этажа, когда две из остекленных сторон ведут, например, в зимний сад или гостиную.

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