Как оформить комнату в скандинавском стиле

Снежные холодные скандинавские подарили нам чудесную белую сказку стилистики интерьеров – прекрасную своей чистой свежестью и неповторимой душевностью. Простота интерьеров этого стиля волшебным образом сочетается с ощущением домашнего уюта и тепла. Рациональный и уютный, натуральный и легкий, светлый и теплый – такие незаменимые сочетания делают скандинавский стиль столь популярным для современных интерьеров.
Скандинавский стиль объединяет в себе разработки в функционализме дизайнеров таких стран, как Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия. Отказавшись от сложной декоративности классицизма и утонченности барокко, скандинавский стиль основывается на свойственной национальной традиции этих стран основательной неторопливости, внешней сдержанности эмоций в сочетании с глубиной и душевностью семейного быта и отношений.
Если оценивать скандинавский стиль поверхностно, то можно найти его сходным с минимализмом. Но есть ряд принципиальных отличий, придающих скандинавскому стилю яркую индивидуальность: использование натуральных, домашних текстур, близость к деревенской простоте, очень выборочный подход к использования декоративных аксессуаров.
Скандинавский стиль основывается на принципе функционализма, главенства комфорта для человека в интерьере. Но это не значит, что дизайнерская мысль остановилась на идее практичности, оставив ее без изменений. Привнося в интерьер удобные для жизни человека предметы, дизайнеры стремятся найти красоту в каждой простой вещи, делая ее декоративной не за счет дополнительных украшений, а работая с формами и фактурами, создавая отточенные до совершенства лаконичности предметы.
Как любой житель северных широт, скандинавский стиль ценит каждый лучик солнечного света. Интерьеры этого стиля приобретают особую легкость и теплоту благодаря такой открытости и насыщенности светом. Большие окна с минимальным количеством декора и текстиля в сочетании с ограниченным количеством вещей в комнате позволяют солнечному свету свободно наполнять все пространство, не оставляя темных неуютных углов и серых теней.
Простые и лаконичные формы, применяемые в скандинавском стиле как нельзя лучше подходят для оформления даже самых ограниченных в размерах помещений. Светлые тона, характерные для этой стилистики, гарантируют визуальное расширение небольшого пространства. Легкая и практичная, трансформируемая и приспосабливаемая под любые комнаты, мебель скандинавского дизайна элегантно выполняет свои функциональные задачи. Основное преимущество таких вещей – их натуральность. Можно ведь на маленькой кухне поставить и пластиковые складные стулья и стол, но такого ощущения домашнего уюта, как с использованием натуральных материалов в скандинавской стилистике, вы не получите.
Бывает сложно сделать лаконичный интерьер не скучным. Для решения этой задачи в скандинавском стиле используется вместо активного декорирования деталями, загружающими пространство комнаты, четкое акцентирование с помощью натуральных материалов. Большие белые поверхности, играющие ведущую роль в формировании пространства интерьера скандинавской стилистики, также сами по себе украшают интерьер. При этом светлый фон обогащается точечными акцентами с использованием натуральных цветов и материалов. Благодаря ограниченному количеству таких вкраплений в белый цвет интерьера, каждая деталь привлекает внимание и ярко выделяется, несмотря на свой сдержанный характер.
Простые линии и формы, чистые цвета – вот что делает скандинавский стиль таким по-домашнему уютным и душевным. Мебель для такого интерьера лучше выбирать основательную, практичную, надежную, но не вычурную. Скандинавский стиль идеально соответствует современному ритму жизни – функциональная простота помогает не уделять много внимания и сил наведению порядка в комнате.
Свет в соединении с белым цветом, играет в скандинавском интерьере одну из наиболее значимых ролей. Освещение в такой стилистике в основном устанавливается также в соответствии с функциональным использованием пространства: над обеденным столом, в рабочей зоне кабинета, рядом с диванным уголком, чтобы в любое, даже вечернее время все нужные вам зоны в комнате были освещены ярко и равномерно. Изысканные виды светильников, настенные бра – несвойственны скандинавскому стилю. Обычно устанавливаются лаконичные потолочные светильники над рабочими зонами.
Скандинавская стилистика в интерьерах всегда представлена ярким и многообразным сочетанием натуральных материалов: древесина в отделке поверхностей, деревянная мебель, натуральный камень, кирпичная открытая кладка стен. Причем эти материалы успешно сочетаются в одном помещении, дополняя друг друга и делая интерьер еще более фактурным и оригинальным.
Конечно, в интерьерах скандинавского стиля белый цвет, как в шахматной партии, начинает и выигрывает. Но это совсем не значит, что цветовая гамма этой стилистики ограничивается только светлыми оттенками. Отличным дополнением скандинавской светлой гаммы интерьера будут насыщенные цвета, оттеняющие свежесть белого цвета. Такие цветовые всплески теплых янтарно-желтых, голубых, зеленых цветов придадут интерьеру жизнерадостность и энергичность.
Сдержанность стилистики выражена не только в ограниченном количестве мебели и многофункциональности каждого предмета, но в общей форме исполнения этих элементов. Здесь нет места излишней вычурности или технологичности. Скандинавский стиль базируется на природных истоках и требует уважительного отношения к ним. Поэтому для поддержания скандинавского ощущения легкости в интерьере не стоит перегружать комнату сложными композициями. Придерживайте принципа
чем меньше, тем лучше, выбирайте мебель качественного изготовления, но простую.
Не стоит думать, что скандинавский стиль полностью избегает какого либо декора и аксессуаров в интерьере. Просто нужно учесть, что в простом и свежем оформлении комнаты каждый, даже самый несущественный аксессуар будет выделяться ярко, и подбирать такие стилевые вкрапления вдумчиво и основательно, что собственно и характеризует настроение скандинавского стиля. Здесь не место лишним, случайным вещам, попусту загружающим пространство. А милые, теплые, уютные аксессуары при всей свой внешней скромности как раз таки займут достойное место.
Использование аксессуаров в интерьере – это целая наука.