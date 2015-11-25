Как оформить комнату в скандинавском стиле

Снежные холодные скандинавские подарили нам чудесную белую сказку стилистики интерьеров – прекрасную своей чистой свежестью и неповторимой душевностью. Простота интерьеров этого стиля волшебным образом сочетается с ощущением домашнего уюта и тепла. Рациональный и уютный, натуральный и легкий, светлый и теплый – такие незаменимые сочетания делают скандинавский стиль столь популярным для современных интерьеров.

Скандинавский стиль объединяет в себе разработки в функционализме дизайнеров таких стран, как Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия. Отказавшись от сложной декоративности классицизма и утонченности барокко, скандинавский стиль основывается на свойственной национальной традиции этих стран основательной неторопливости, внешней сдержанности эмоций в сочетании с глубиной и душевностью семейного быта и отношений.

Если оценивать скандинавский стиль поверхностно, то можно найти его сходным с минимализмом. Но есть ряд принципиальных отличий, придающих скандинавскому стилю яркую индивидуальность: использование натуральных, домашних текстур, близость к деревенской простоте, очень выборочный подход к использования декоративных аксессуаров.