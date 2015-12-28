Белоснежный домик с садом

Дизайн-студия RO|A_ предлагает насладиться ее романтичным проектом маленького коттеджа посреди зеленого сада, в окружении цветущих роз и идеально постриженного газона.
Данный проект создан на основе уже существовавшего строения, которое пережило реконструкцию и перепланировку. Из полностью традиционного дома он стал современным воплощением загородной идиллии, оставив при себе традиционные фасады и черепичную крышу.
Лаконичное использование каждого из дизайнерских приемов позволяет не перегрузить облик дома ярким и слишком заметным декором, оставляя место для спокойствия и полноценного релакса владельцев.
С этого ракурса нам видна большая крытая веранда с колоннами — один из самых больших плюсов этого дома. Деревянные потолки создают в ней очень уютное настроение, идеально подходящее для завтрака или чашечки чая. Вид с веранды открывается на цветущий сад, газон и лес вокруг дома, что только способствует хорошему отдыху. Эта, самая дальняя часть дома от дороги особенно любима хозяевами за тишину и полную приватность.
Дизайн интерьера, выполненный почти полностью в белых оттенках, выглядит сказочно, но при этом вовсе не провинциально, а весьма современно. Рассмотреть эту мечтательную и романтичную идиллию в стиле модерн можно на фотографиях ниже.
В интерьерах сочетаются современные, этнические и эклектичные предметы декора, а деревянная отделка пола напоминает о прошлом этого прекрасного здания.
Ультра-современная кухня с островом и барной стойкой расположена в проходной зоне, почти в самом центре здания. Отсюда можно попасть в любую другую комнату — гостиную, столовую, на веранду и, пройдя по коридору, на второй уровень со спальнями и ванными комнатами.
Стильное решение из комбинированной (белой и деревянной) столешницы визуально делит комнату на две зоны — кулинарную и обеденную. TV для просмотра доступен каждой из них, а встроенные модули от пола до потолка справляются с организацией хранения продуктов не хуже отдельной кладовой.
Оформленный в стиле минимализм этот лестничный холл выгодно подчеркивает цветовую гамму с помощью слегка контрастных объемов. Декоративные колонны и полочки, а также удивительный экран с орнаментом для лестницы выглядят очень современно и прекрасно разнообразят интерьер узкого коридора.
Стильный санузел на стороне раковины имеет акцентную стену, оформленную мозаикой, на контрасте с белой декоративной штукатуркой. Такой прием позволяет красиво выделить данную зону даже в ограниченном пространстве и создать эффект многоэлементного интерьера.
Высокая раковина и зеркало, похожие на ракушки, красиво поблескивают почти жемчужным отливом вместе с кремовой мозаикой, создавая на основе всего лишь нескольких приемов очень стильный интерьер.
Отдельного внимания заслуживает и ванная комната на втором уровне, которая имеет световое окно прямо в крыше. Непосредственно под ним находится сама чаша, позволяя принимать ванну под естественным солнечным светом или с видом на чарующее звездное небо.
Утопленная в нишу ванная чаша становится еще уютнее из-за своего расположения и дополнительного подиума. На нем можно изысканно расставить свечи, парфюмерию и косметику.
Стены вокруг ванной чаши, окрашенные в особенный оттенок кофе с молоком, и декоративная скульптура из веток особо крупного бамбука создают в этом интерьере этническое настроение восточного SPA. Эта тема для декора ванной комнаты особенно популярна в последнее время и прекрасно зарекомендовала себя в минималистичных интерьерах загородных домов, как этот.
Специально для вас на homify:
— Идеи дизайна для патио и террас;