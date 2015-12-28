Белоснежный домик с садом

Дизайн-студия RO|A_ предлагает насладиться ее романтичным проектом маленького коттеджа посреди зеленого сада, в окружении цветущих роз и идеально постриженного газона.

Данный проект создан на основе уже существовавшего строения, которое пережило реконструкцию и перепланировку. Из полностью традиционного дома он стал современным воплощением загородной идиллии, оставив при себе традиционные фасады и черепичную крышу.

Лаконичное использование каждого из дизайнерских приемов позволяет не перегрузить облик дома ярким и слишком заметным декором, оставляя место для спокойствия и полноценного релакса владельцев.