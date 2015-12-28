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Белоснежный домик с садом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Спа в средиземноморском стиле
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Дизайн-студия RO|A_ предлагает насладиться ее романтичным проектом маленького коттеджа посреди зеленого сада, в окружении цветущих роз и идеально постриженного газона.

Данный проект создан на основе уже существовавшего строения, которое пережило реконструкцию и перепланировку. Из полностью традиционного дома он стал современным воплощением загородной идиллии, оставив при себе традиционные фасады и черепичную крышу.

Лаконичное использование каждого из дизайнерских приемов позволяет не перегрузить облик дома ярким и слишком заметным декором, оставляя место для спокойствия и полноценного релакса владельцев.

​ Экстерьер дома

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Дома в средиземноморском стиле
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

С этого ракурса нам видна большая крытая веранда с колоннами — один из самых больших плюсов этого дома. Деревянные потолки создают в ней очень уютное настроение, идеально подходящее для завтрака или чашечки чая. Вид с веранды открывается на цветущий сад, газон и лес вокруг дома, что только способствует хорошему отдыху. Эта, самая дальняя часть дома от дороги особенно любима хозяевами за тишину и полную приватность.

В белом царстве

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Столовая комната в средиземноморском стиле
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

Дизайн интерьера, выполненный почти полностью в белых оттенках, выглядит сказочно, но при этом вовсе не провинциально, а весьма современно. Рассмотреть эту мечтательную и романтичную идиллию в стиле модерн можно на фотографиях ниже.

В интерьерах сочетаются современные, этнические и эклектичные предметы декора, а деревянная отделка пола напоминает о прошлом этого прекрасного здания.

Кухня

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Кухня в стиле минимализм
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

Ультра-современная кухня с островом и барной стойкой расположена в проходной зоне, почти в самом центре здания. Отсюда можно попасть в любую другую комнату — гостиную, столовую, на веранду и, пройдя по коридору, на второй уровень со спальнями и ванными комнатами.

Стильное решение из комбинированной (белой и деревянной) столешницы визуально делит комнату на две зоны — кулинарную и обеденную. TV для просмотра доступен каждой из них, а встроенные модули от пола до потолка справляются с организацией хранения продуктов не хуже отдельной кладовой.

Лестничный холл

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

Оформленный в стиле минимализм этот лестничный холл выгодно подчеркивает цветовую гамму с помощью слегка контрастных объемов. Декоративные колонны и полочки, а также удивительный экран с орнаментом для лестницы выглядят очень современно и прекрасно разнообразят интерьер узкого коридора.

Санузел

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Ванная в средиземноморском стиле
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

Стильный санузел на стороне раковины имеет акцентную стену, оформленную мозаикой, на контрасте с белой декоративной штукатуркой. Такой прием позволяет красиво выделить данную зону даже в ограниченном пространстве и создать эффект многоэлементного интерьера.

Высокая раковина и зеркало, похожие на ракушки, красиво поблескивают почти жемчужным отливом вместе с кремовой мозаикой, создавая на основе всего лишь нескольких приемов очень стильный интерьер.

Ванная комната

_c a s a |A S_, RO|a_ RO|a_ Спа в средиземноморском стиле
RO|a_

RO|a_
RO|a_
RO|a_

Отдельного внимания заслуживает и ванная комната на втором уровне, которая имеет световое окно прямо в крыше. Непосредственно под ним находится сама чаша, позволяя принимать ванну под естественным солнечным светом или с видом на чарующее звездное небо.

Утопленная в нишу ванная чаша становится еще уютнее из-за своего расположения и дополнительного подиума. На нем можно изысканно расставить свечи, парфюмерию и косметику.

Стены вокруг ванной чаши, окрашенные в особенный оттенок кофе с молоком, и декоративная скульптура из веток особо крупного бамбука создают в этом интерьере этническое настроение восточного SPA. Эта тема для декора ванной комнаты особенно популярна в последнее время и прекрасно зарекомендовала себя в минималистичных интерьерах загородных домов, как этот.

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