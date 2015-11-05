Дом, как из сказки!

В традиционном коттедже архитекторы создали богемный, мечтательный и очень творческий интерьер для его будущей хозяйки. В основу концепции дизайна интерьера легла преданность клиентки простому, незатейливому декору, светлым и просторным комнатам, а также тем вещицам, которые она привезла сюда из своего старого жилья.
Мы приглашаем посетить вас ее дом, находящийся в тихом зеленом пригороде, где даже лай собаки звучит мелодичнее. Дизайнеры очень постаралась создать интерьер, который не выглядел бы излишне «зеленым», а отражал стремление к уюту и ощущению родного дома. А еще в доме был оборудован дополнительный кабинет, в котором клиентка работает над своими творческими проектами.
Привлекательный домик в пригороде — мечта, достигнув которой, вы уже не можете оставаться прежним. Переезд из города меняет ваш образ жизни, ваши привычки и даже приоритеты. И если вы раньше думали, что тяготеете к природе и простому образу жизни — это еще и проверка ваших убеждений и реальных потребностей.
Некоторые обнаруживают, что не могут спать в столь глубокой тишине, другие — не могут остановить бешеный ритм городской жизни внутри самого себя. Но именно ваш дом и призван помочь вам в данной трансформации, сделав новую жизнь даже еще комфортнее предыдущей.
В светлой гостиной царит романтическая атмосфера, подкрепленная современным дизайном и ощущением вечного лета. Здесь очень хорошо отдыхать, наслаждаясь пением птиц из сада и попутно замечая, как бабочки пролетают вдоль ваших окон.
Хозяйка настаивала на планировке открытого типа, где между кухней и столовой не было бы ни стены, ни какой-либо перегородки. После жизни в городе она хотела вовсю насладиться большим количеством квадратных метров, которые теперь стали ее владениями.
Еще одна светлая комната — кухня-столовая, оформленная в соответствии с общим образом дома. Она является местом, где хозяйка часто встречает гостей. К ней часто заходят друзья, коллеги и знакомые, поэтому красивое место, где можно долго посидеть, обсуждая Матисса, здесь очень кстати.
Но самая важная часть дома для хозяйки — ее рабочий кабинет. Отдельная комната позволяет сосредоточенно работать над любым проектом или проблемой, полностью погружаясь в творческий процесс.
Солнечная сторона здесь была выбрана не случайно, а по просьбе хозяйки. Максимальное остекление позволяет еще больше лучей впустить внутрь комнаты. Для клиентки было очень важно иметь именно такой кабинет, ведь солнце, белый цвет и простор действуют на ее творчество очень благотворно.
Маленький мощеный дворик сразу с несколькими местами для отдыха идеально вписывается в богемную атмосферу проекта. Здесь есть где разместить гостей, почитать книгу или выпить чашечку чая. Хозяйка, человек творческой профессии, используется свой внутренний дворик для собственного вдохновения — именно здесь, в тишине и покое, к ней приходят многие из ее оригинальных идей.
Зеленые насаждения тоже играют очень большую роль, ведь пышные кроны, цветущие кустарники и милые клумбы живительно влияют на энергетику места. А внутренний дворик при обилии декоративных растений всегда смотрится сказочно, где бы он ни находился.
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