Дом, как из сказки!

В традиционном коттедже архитекторы создали богемный, мечтательный и очень творческий интерьер для его будущей хозяйки. В основу концепции дизайна интерьера легла преданность клиентки простому, незатейливому декору, светлым и просторным комнатам, а также тем вещицам, которые она привезла сюда из своего старого жилья.

Мы приглашаем посетить вас ее дом, находящийся в тихом зеленом пригороде, где даже лай собаки звучит мелодичнее. Дизайнеры очень постаралась создать интерьер, который не выглядел бы излишне «зеленым», а отражал стремление к уюту и ощущению родного дома. А еще в доме был оборудован дополнительный кабинет, в котором клиентка работает над своими творческими проектами.