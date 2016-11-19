6 типичных ошибок в дизайне гостиной

В наших домах и квартирах может быть несколько уютных комнат, однако есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться, отдохнуть в одиночестве или в компании близких людей… Гостиная комната выполняет несколько назначений, поэтому важно уметь показать ее в самом выгодном – во всех смыслах – свете. Переехав в новую квартиру или закончив только что ремонт, мы сразу понимаем, что одной лишь мебели недостаточно для создания абсолютно комфортной домашней атмосферы. Итак, в этой книге идей вас ждут несколько простых советов, как избежать самых распространенных ошибок в процессе оформления гостиной комнаты.
При выборе цветовой гаммы неопытные дизайнеры чаще всего делают одну из основных ошибок — строго придерживаются одного оттенка, создавая скучный и невыразительный дизайн. Сложно объяснить нашу любовь к темным цветам, однако стоит признать, что в сочетании с роскошной мебелью в небольших пространствах они смотрятся нелепо.
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Избыток мебели — злейший враг красоты и удобства. Выбирайте мебель по возможностям помещения, замените старые шкафы на современные компактные и вместительные. На самом деле следует обращать внимание не на размер мебели, а на соблюдение пропорций интерьера в целом. Коллекции сувениров и прочих мелочей лучше убрать в декоративные корзины или вовсе спрятать, так как они не только создают хаос, но и требуют дополнительного места для демонстрации.
Чаще всего центром гостиной становится камин или телевизор. Не стоит размещать последний значительно выше или ниже уровня глаз: это некомфортно для визуального восприятия и ломает геометрию всего пространства.
Эта ошибка тесно связана с двумя предыдущими. Все дело в том, что далеко не все декоративные предметы из нашей коллекции сочетаются друг с другом и уже существующим интерьером. Помните, что уют складывается из деталей, а не из их количества. Поэтому не стоит перебарщивать даже с самыми любимыми аксессуарами.
Свет и цвет – основа любого интерьера. Чаще всего мы используем только люстры по центру комнаты, однако правильно, если источники света — освещают отдельные функциональные зоны. Для создания правильного светового решения в гостиной вам могут понадобиться розетки.
Мебель не всегда расставляется по периметру помещения, главное помнить, что она не должна мешать вашему перемещению в пространстве, создавая лабиринт. Если вы постоянно задеваете или ударяетесь об угол стола, то его необходимо сдвинуть. Такая незначительная, казалось бы, деталь, подарит вам ощущение комфорта.
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