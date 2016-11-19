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6 типичных ошибок в дизайне гостиной

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CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt Гостиная в стиле модерн
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В наших домах и квартирах может быть несколько уютных комнат, однако есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться, отдохнуть в одиночестве или в компании близких людей… Гостиная комната выполняет несколько назначений, поэтому важно уметь показать ее в самом выгодном – во всех смыслах – свете. Переехав в новую квартиру или закончив только что ремонт, мы сразу понимаем, что одной лишь мебели недостаточно для создания абсолютно комфортной домашней атмосферы. Итак, в этой книге идей вас ждут несколько простых советов, как избежать самых распространенных ошибок в процессе оформления гостиной комнаты.

№1 Монохромный интерьер

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

При выборе цветовой гаммы неопытные дизайнеры чаще всего делают одну из основных ошибок — строго придерживаются одного оттенка, создавая скучный и невыразительный дизайн. Сложно объяснить нашу любовь к темным цветам, однако стоит признать, что в сочетании с роскошной мебелью в небольших пространствах они смотрятся нелепо.

Совет homify: займитесь вплотную этим вопросом. Погуляйте проектам наших специалистов и их книгам идей, выберите понравившиеся цветовые гаммы и составьте интересное сочетание цветов, которое можно реализовать в вашей гостиной.

№2 Перенасыщение мебелью

CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt Гостиная в стиле модерн
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

Избыток мебели — злейший враг красоты и удобства. Выбирайте мебель по возможностям помещения, замените старые шкафы на современные компактные и вместительные. На самом деле следует обращать внимание не на размер мебели, а на соблюдение пропорций интерьера в целом. Коллекции сувениров и прочих мелочей лучше убрать в декоративные корзины или вовсе спрятать, так как они не только создают хаос, но и требуют дополнительного места для демонстрации.

№3 Отсутствие симметрии

Espacios amplios integrados. Madera-tierra-beige, Estudio Alvarez Angiono Estudio Alvarez Angiono Гостиная в стиле модерн
Estudio Alvarez Angiono

Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono
Estudio Alvarez Angiono

Чаще всего центром гостиной становится камин или телевизор. Не стоит размещать последний значительно выше или ниже уровня глаз: это некомфортно для визуального восприятия и ломает геометрию всего пространства.

№4 Передозировка аксессуарами

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq Гостиная в стиле минимализм
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

Эта ошибка тесно связана с двумя предыдущими. Все дело в том, что далеко не все декоративные предметы из нашей коллекции сочетаются друг с другом и уже существующим интерьером. Помните, что уют складывается из деталей, а не из их количества. Поэтому не стоит перебарщивать даже с самыми любимыми аксессуарами.

№5 Мало света

casa DL, jose m zamora ARQ jose m zamora ARQ Гостиная в стиле минимализм Бетон
jose m zamora ARQ

jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ
jose m zamora ARQ

Свет и цвет – основа любого интерьера. Чаще всего мы используем только люстры по центру комнаты, однако правильно, если источники света — освещают отдельные функциональные зоны. Для создания правильного светового решения в гостиной вам могут понадобиться розетки.

№6 Непродуманное зонирование

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS Гостиная в стиле модерн Стекло Бежевый
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

Мебель не всегда расставляется по периметру помещения, главное помнить, что она не должна мешать вашему перемещению в пространстве, создавая лабиринт. Если вы постоянно задеваете или ударяетесь об угол стола, то его необходимо сдвинуть. Такая незначительная, казалось бы, деталь, подарит вам ощущение комфорта.

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