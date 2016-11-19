6 типичных ошибок в дизайне гостиной

При выборе цветовой гаммы неопытные дизайнеры чаще всего делают одну из основных ошибок — строго придерживаются одного оттенка, создавая скучный и невыразительный дизайн. Сложно объяснить нашу любовь к темным цветам, однако стоит признать, что в сочетании с роскошной мебелью в небольших пространствах они смотрятся нелепо.

Совет homify: займитесь вплотную этим вопросом. Погуляйте проектам наших специалистов и их книгам идей, выберите понравившиеся цветовые гаммы и составьте интересное сочетание цветов, которое можно реализовать в вашей гостиной.