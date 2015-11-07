Чем хороши одноэтажки?

Стильный и очень современный коттедж от архитектурного бюро OPEN architekci из Варшавы выглядит, как очень удачный вариант реализованный мечты. Прогрессивный внешний вид, минималистичные интерьеры и мелочи, делающую дом функциональным и оригинальным, создавались для молодой семьи в соответствии с ее пожеланиями.
Парадный фасад, который архитекторы постарались сделать приватным, не привлекающим внимание, но все же стильным и подходящим под общий образ здания, окрашен в серо-черные оттенки. Здесь не перешли тонкую грань между показным дизайном и реально необходимым, которую профессионалы стараются найти для каждого конкретного проекта.
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— Великолепная жемчужина Измира;
Лаконизм — это особый тип гармонии, который встречается в тех проектах, где дизайн и чувство меры идут рука об руку. Это признак того, что вдохновляясь простыми объемами, формами и линиями, архитекторы нашли вариант преподнести их нам новым, очень эстетичным способом.
Фасады этого дома очень сильно влияют и на ощущения гостей внутри него, создавая особую ауру супер-современного дома. Здесь есть все, чтобы сделать дом стильным представителем образа жизни всей семьи на вашей улице и создать вокруг него ощущение новизны на долгое время.
Во всех современных проектах мы находим панорамное остекление как способ разнообразить экстерьер, впустить больше солнечного света в дом и приблизиться к природе. Открыть красивый вид для хозяев на определенный участок — холмистые долины, сверкающий вдали город или даже озеро — тоже бывает иногда очень важно, но панорамное остекление имеет еще и другую, скрытую сторону.
Психологический эффект от создания панорамного остекления в доме, на первый взгляд, очевиден. Мы чувствуем себя представителями современного сообщества, которое ценит технологии и внедряет их и в частную жизнь. Но при этом панорамное остекление у многих, кто никогда не жил с ним, вызывает легкое недоверие. Ведь кажется, что уют в комнате страдает из-за того, что приватность становится под вопросом.
На самом же деле архитекторы отлично умеют продумывать конфигурации панорамного остекление в соответствии с расположением участка и его окружением. При правильном выборе панорамное остекление приводит к прямо противоположному результату. Оно позволяет вам чувствовать себя в полнейшей безопасности не только в своей комнате, но и в мире вокруг, постоянно доказывая вам красивыми пейзажами, шикарными закатами и волшебным снегопадом, что в нем нет ничего страшного.
Кроме того, обилие солнечного света очень сильно влияет на здоровье человека, и лучи, даже проведенные через стекло, могут значительно улучшить ваше самочувствие всего за пару месяцев. Так современные технологии делают дизайн не просто более технологичным, но и буквально во все поддерживающим основные стремления человека — быть здоровым и чувствовать себя везде, как Дома.
Оригинальные стеллажи от пола до потолка в гостиной позволяют современной семье не ограничивать себя в покупке книг и журналов и собрать полноценную коллекцию в соответствии со своими интересами.
Такой стеллаж подойдет и для декоративной композиции из скульптур, ваз, картин и фото-рамок, украшающих интерьер.
Черная столовая группа на фоне белой комнаты выглядит очень современно и является очень практичным вариантом для этого помещения.
Дополнительный солнечный свет поступает в один из коридоров с помощью окон на крыше, которые создают ощущение простора и блаженного спокойствия в доме.