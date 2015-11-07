Чем хороши одноэтажки?

Во всех современных проектах мы находим панорамное остекление как способ разнообразить экстерьер, впустить больше солнечного света в дом и приблизиться к природе. Открыть красивый вид для хозяев на определенный участок — холмистые долины, сверкающий вдали город или даже озеро — тоже бывает иногда очень важно, но панорамное остекление имеет еще и другую, скрытую сторону.

Психологический эффект от создания панорамного остекления в доме, на первый взгляд, очевиден. Мы чувствуем себя представителями современного сообщества, которое ценит технологии и внедряет их и в частную жизнь. Но при этом панорамное остекление у многих, кто никогда не жил с ним, вызывает легкое недоверие. Ведь кажется, что уют в комнате страдает из-за того, что приватность становится под вопросом.

На самом же деле архитекторы отлично умеют продумывать конфигурации панорамного остекление в соответствии с расположением участка и его окружением. При правильном выборе панорамное остекление приводит к прямо противоположному результату. Оно позволяет вам чувствовать себя в полнейшей безопасности не только в своей комнате, но и в мире вокруг, постоянно доказывая вам красивыми пейзажами, шикарными закатами и волшебным снегопадом, что в нем нет ничего страшного.

Кроме того, обилие солнечного света очень сильно влияет на здоровье человека, и лучи, даже проведенные через стекло, могут значительно улучшить ваше самочувствие всего за пару месяцев. Так современные технологии делают дизайн не просто более технологичным, но и буквально во все поддерживающим основные стремления человека — быть здоровым и чувствовать себя везде, как Дома.