Сюрреалистичный дом в лесу

Магия частной архитекторы еще никогда так брутально не становилась органичной частью природы, как в проекте от архитектурной студии ATV ARQUITECTOS. Здесь — не просто дом, который становится центром для одной семьи, а целый стиль жизни, подразумевающий очень высокие стандарты комфорта и качества.
Красивый дизайн всегда заметен, даже если он основывается на простых формах и таких стилях, как минимализм или модернизм. Он виден тем, кто способен уловить необъяснимую гармонию мелких элементов, линий и оттенков, которая встречается в любом профессиональном проекте.
С гордостью за дизайнеров homify мы представляем вам очень интересный проект, который, как и многие другие, о которых мы писали ранее, явно заслуживает вашего внимания.
Создать экстерьер в согласии с модными трендами и природой довольно не просто. Когда весь мир увлекается минимализмом, футуризмом, сложной эклектикой и брутальным самовыражением, нужно очень постараться, чтобы сделать такой дизайн достойным нашей величественной планеты.
Хотя по сути, мы строим дома из тех же материалов, что видим в природных пейзажах — дерево, камень, глина и песок становятся нашими домами, буквально являясь частью земли. Но именно дизайн, способность подать общий облик нового дома так, чтобы он выглядел гармонично и был достаточно функционален — тема для наших обсуждений.
С приватной стороны участка, уходящей далеко в сосновый бор, открытый фасад здания максимально приближен к природе. Ароматы леса гуляют за столом во время завтрака и исцеляют дуновением ветерка по ночам.
Полностью открытый с одной стороны фасад является еще и привлекательным психологическим приемом, когда в определенной части дома вы чувствуете себя полностью свободным от любых преград — это очень успокаивает и особенно хорошо воспринимается детьми.
Со стороны улицы мы видим закрытый, приватный фасад. Чаще всего здесь мы найдем лишь парадную дверь, подъезд к стоянке и гараж, а также маленькие окна помещений, традиционно не требующих большого количества солнечного света, например, коридора или гардеробной.
Отдельного внимания в дизайне этого многослойного фасада заслуживает балкон на втором этаже, изящно позволяющий создать в тени под ним прекрасную террасу. И эта современная интерпретация того, как должен выглядеть загородный дом наедине с природой, выглядит особенно роскошно в вечернем свете огней.
Привлекательная столовая, залитая светом, является одним из самых любимых мест владельцев этого дома. Здесь можно укрыться от всех повседневных забот и просто наслаждаться жизнью.
Созданный на основе природных оттенков дизайн интерьера поражает брутальным воплощением семейных ценностей. Здесь архитектор не пытается показать, что дом — это что-то естественное для природы, но старается просто оставить его тем, кто он есть на самом деле — функциональной конструкцией для комфорта семьи, с технологической начинкой и, зачастую, ненатуральными элементами.
Но отдавая дань природе, он позволяет ей входить в каждую комнату этого дома посредством воздуха, ветра и солнечного света, сглаживая эффект техногенной конструкции естественными методами.
Последней комнатой в нашем фото-туре становится спальня с панорамным видом на сосновый бор с большей высоты. Здесь ощущается со всей, теперь уже природной брутальностью, мощь и сила леса.
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