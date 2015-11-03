Сюрреалистичный дом в лесу

Магия частной архитекторы еще никогда так брутально не становилась органичной частью природы, как в проекте от архитектурной студии ATV ARQUITECTOS. Здесь — не просто дом, который становится центром для одной семьи, а целый стиль жизни, подразумевающий очень высокие стандарты комфорта и качества.

Красивый дизайн всегда заметен, даже если он основывается на простых формах и таких стилях, как минимализм или модернизм. Он виден тем, кто способен уловить необъяснимую гармонию мелких элементов, линий и оттенков, которая встречается в любом профессиональном проекте.

С гордостью за дизайнеров homify мы представляем вам очень интересный проект, который, как и многие другие, о которых мы писали ранее, явно заслуживает вашего внимания.