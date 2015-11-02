Дом, полный хороших идей

Очень минималистичный, современный и просто интересный проект от архитектурной студии ESTUDIO A+3 покажет вам, как простыми способами создать оригинальный дизайн-проект загородного дома.

Современный вариант планировки, использование натурального камня в отделке и белый цвет делают этот проект прекрасным примером того, как на основе легких штрихов можно создать полноценный коттедж для жизни.

Наверняка и вы найдете то, что пригодится вам при выборе проекта собственного коттеджа или дизайнерам — для вдохновения. Несмотря на то, что студия ESTUDIO A+3 специализируется на определенном стиле, их проекты могут прийтись по душе многим нашим читателям.