Дом, полный хороших идей

Очень минималистичный, современный и просто интересный проект от архитектурной студии ESTUDIO A+3 покажет вам, как простыми способами создать оригинальный дизайн-проект загородного дома.
Современный вариант планировки, использование натурального камня в отделке и белый цвет делают этот проект прекрасным примером того, как на основе легких штрихов можно создать полноценный коттедж для жизни.
Наверняка и вы найдете то, что пригодится вам при выборе проекта собственного коттеджа или дизайнерам — для вдохновения. Несмотря на то, что студия ESTUDIO A+3 специализируется на определенном стиле, их проекты могут прийтись по душе многим нашим читателям.
Современный и строгий фасад этого коттеджа можно считать новым вариантом «домашней крепости», но с урбанистическим влиянием. Ведь проживание в пригороде не должно вращаться вокруг провинциальности и может быть просто более комфортным вариантом современного образа жизни.
С новыми тенденциями в частной архитектуре и дизайне интерьера вы можете оформить загородный дом так же, как городские апартаменты и пентхаусы. Но при этом за счет разницы в цене получить дополнительные квадратные метры, сад и террасы, а может быть даже бассейн или игровую площадку для детей.
Такие стили как минимализм и модернизм тоже могут выражаться по-разному. Одни могут быть с упором в экологичный образ жизни, другие быть особенно яркими или гламурными. Но чистые минимализм и модернизм всегда очень просты в исполнении, а просторные и солнечные комнаты могут выглядеть даже полупустыми.
При этом ощущение в доме создается полностью противоположное. Наполненность свежим воздухом, солнечным светом и чувство свободного пространства позволяет очень комфортно ощущать себя в практически всегда белых или светло-серых комнатах.
В холле мы найдем акцентную стену из натурального камня, эффектно поддерживающего настроение минимализма и эстетики простых, брутальных форм и оттенков.
Натуральный камень очень часто используется в дизайне интерьера парадного холла или коридора еще с древних времен. Его нарочитая небрежность, оттенки разных пород и рельефные текстуры создают ощущение природного изобилия и разнообразия.
Особенно изящно выглядят такие акцентные стены, как здесь — на стене с восходящей лестницей, вдоль длинного коридора, возле фонтана, зимнего сада или на стене с двусветным освещением, если таковая имеется.
Рядом с лестничным холлом находится и гостиная, в которую вы сразу попадаете после того, как переступите порог дома. Здесь настроение легкости и современности буквально не оставляет места ничему другому, создавая для жизни будто чистый холст, который можно наполнить счастливой семьей — улыбками, смехом детей и любовью.
Современная кухня расположена в уютной нише, что очень удобно для хозяйки. Столовая в будущем будет находиться здесь же, через барную стойку от кухни, а дверь-слайдер расширяет пространство и делает первый этаж полностью независимым от перегородок и дверей (исключая зону гостевого санузла).
На узком участке в достаточно плотной коттеджной застройке в борьбе за приватность у архитектора не оставалось выбора. Вся территория внутреннего дворика оказалась огорожена сплошным и высоким забором. Но белый цвет и идеально постриженный газон стараются сгладить ощущение небольшого открытого пространства и выжать максимум из того, что имел заказчик.
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