Современные цены на коттеджи радуют далеко не всех мечтающих о покупке собственного жилья в пригороде. Мы ищем лазейки, упорно трудимся, заслуживаем повышение и даже экономим, но иногда и этого недостаточно для того, чтобы позволить себе обзавестись собственным просторным домом со всем необходимым для комфортного проживания.
Видя эту проблему, архитекторы из фирмы BLANKSTONE разработали свой собственный проект, позволяющий большему количеству людей реализовать свою мечту о семейном гнездышке на зеленом участке.
Современный ответ ценам на коттеджи, конечно же, выглядит бюджетнее средиземноморской виллы или классического особняка, но это не делает счастливое детство детей, живущих в нем, менее радостным или солнечным. Здесь у нас — полный комплект для комфортной жизни молодой пары с детьми, которая хочет начать жизнь с чистого листа и подарить детям лучшее детство, чем было у них самих. Столь прекрасные порывы не должны застопориваться из-за денежных вопросов. Поэтому все больше и больше профессионалов, задействованных в частной архитектуре и дизайне интерьера, разрабатывают именно такие проекты — маленькие, но красивые и комфортабельные, привлекательные и при этом бюджетные.
Конечно же, это не значит, что вы можете получить дом даром. У каждой работы есть своя цена. Вы покупаете услуги архитектора, дизайнера и рабочего, их время и знания, помогаете им воплотить и собственные семейные мечты, ведь достойны этого мы все.
Но выбирая подобные проекты, вы можете точно знать, что каждое звено, работавшее над ним, стремилось сделать дом подходящим для семейного проживания, светлым и жизнерадостным и позволить счастливым родителям или молодоженам красиво начать новый этап своей жизни.
Современный ответ ценам на коттеджи — это еще и способ противостоять расточительности, ведь мини-дома в данном формате покупают все больше и больше состоятельных семей, которые предпочитают маленькую коттеджную идиллию пентхаусу или поместью в закрытом элитном поселке.
Подобный подход позволяет сохранить тот образ жизни, который вы желаете вести, вне зависимости от ваших доходов. И если в сердце вы больше всего любите солнце, загорание на собственной террасе и пение птиц, почему вы должны лишать себя тихого провинциального счастья ради статусного жилья?
Подход выбора дома с учетом лишь нескольких характеристик — цены, местоположения и внешнего вида — уже давно начал уходить в прошлое. Все больше и больше семей смотрят на новое место жительства, как на дом, который будет олицетворять и даже настаивать на определенном образе жизни.
Ведь покупая даже шикарную квартиру на нижнем этаже, согласитесь, вы не получите должного уровня комфорта, а ведь именно к нему вы и стремитесь. Таким образом и стиль в дизайне интерьера, и экологичные материалы для строительства, и такие приятные дополнения, как комфортабельные гардеробные, отдельная постирочная и просторные холлы, площадью которых так часто злоупотребляют, должны быть если не в центре, то во втором круге вашего внимания.
Дом — это гораздо больше, чем все мы видим на картинках. Даже дизайн интерьера больше, чем отделка, мебель и предметы декора. Все это напрямую влияет на нашу с вами жизнь, и поэтому очень легко найти свои слабые стороны, взглянув на собственную квартиру или дом.
Устранять их и находить новые, свежие и позитивные решения, включая покупку отдельного загородного домика на природе, пускай и маленького — не просто далекая перспектива или желание, а наша прямая обязанность перед своей семьей, детьми и перед самим собой.
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— Уютный модерн на опушке леса;