10 практичных идей для маленьких комнат

Спальня в этом супер-кубе расположена на втором ярусе, гардеробная — внутри куба, а внешняя стенка позволяет создать на ограниченном пространстве максимально удобные прихожую, TV-зону, стеллажи для книг, мини-комод и полочки для обуви.

Такое решение уместно, например, для студента или в съемной квартире, в которой покупка всего лишь одного предмета после кухонного гарнитура позволить начать жить полноценной жизнью.

Этот супер-куб отлично подходит для таких стилей, как лофт и минимализм, сочетая в себе строгие линии и многофункциональность.