10 практичных идей для маленьких комнат

Специально для вас мы собрали оригинальные и стильные решения, одни из которых отличаются невероятной функциональностью, а другие — эстетической красотой. Мода не стоит на месте, и чтобы уследить за ней мы предлагаем вам ознакомиться с нашим списком и посмотреть симпатичные фотографии.
Спальня в этом супер-кубе расположена на втором ярусе, гардеробная — внутри куба, а внешняя стенка позволяет создать на ограниченном пространстве максимально удобные прихожую, TV-зону, стеллажи для книг, мини-комод и полочки для обуви.
Такое решение уместно, например, для студента или в съемной квартире, в которой покупка всего лишь одного предмета после кухонного гарнитура позволить начать жить полноценной жизнью.
Этот супер-куб отлично подходит для таких стилей, как лофт и минимализм, сочетая в себе строгие линии и многофункциональность.
Модульные диваны, элементы которых выполнены в едином стиле, а часто и в одном цвете, выглядят замечательно в современной гостиной. Очевидными плюсами такой идеи становится возможность быстрого изменения обстановки в комнате, а также реальное решение для нестандартных комнат или оригинальных идей, связанных с эклектичным стилем в гостиной.
Здесь между гостиной и спальней, в одной большой комнате мы находим очень привлекательный стеллаж со стеклянным экраном и местечком для работы за столом. Такой подход к зонированию пространства отлично окупается, благодаря ощущению естественности разделения.
В этом проекте гостиной в стиле ар-деко мы находим потрясающую страсть к симметрии, которая выливается в шикарный и стильный классический интерьер. Камин здесь становится фокусной точкой, от которой, как круги на воде, расходятся остальные предметы мебели и декора.
Наравне с использованием острова как места для кулинарии с раковиной, встроенными варочными поверхностями, духовкой и даже холодильником, мы находим такие варианты его дополнения, как барная стойка со стороны столовой и стеллажи для книг, которые создают эффект уютного и плавного перехода между кухней и парадной зоной для гостей. Пространство над островом тоже может быть использовано — для дизайнерских светильников, вытяжки или, как здесь, классической для европейских особняков металлической конструкции с местом для хранения посуды.
Яркие кресла в этой столовой имеют контрастную двустороннюю обивку тканями, которые отлично оживляют классический интерьер на эклектичный манер. Такой прием может быть использован для любой, а не только мягкой мебели.
Романтичный вариант декорирования кровати балдахином напоминает нам либо о виллах на Мальдивах, либо о позднем Средневековье с его волшебными замками и принцессами. Такой вариант подойдет и для классического интерьера, и даже для скандинавского минимализма или стиля шале.
Деревянные или металлические балки, открытые на всеобщее обозрение, уже не являются синонимом слишком простого ремонта. Во многих дизайн-проектах именно на них и акцентируется внимание гостей, а часто их даже окрашивают в контрастный цвет по отношению к потолку или стенам, чтобы привлечь дополнительное внимание.
Не только стиль лофт готов приютить у себя кирпичную стену. Уже и модернизм, минимализм, американский винтаж, скандинавский минимализм и многие другие стили хотят, чтобы акцентная стена в их интерьерах была именно кирпичной.
Шикарная отдельно стоящая ванная чаша не только модное, но еще и очень привлекательное решение для ванной комнаты. Расположив ее так, чтобы можно было любоваться декоративным панно с подсветкой или видом из окна, вы явно выиграете.
Специально для вас на homify:
— Проект коттеджа «Ретро, гламур и колониальная экзотика»;
— Интересные идеи по дизайну кухни и столовой.