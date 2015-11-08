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10 практичных идей для маленьких комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
City Exquisite, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Гостиные в эклектичном стиле
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Специально для вас мы собрали оригинальные и стильные решения, одни из которых отличаются невероятной функциональностью, а другие — эстетической красотой. Мода не стоит на месте, и чтобы уследить за ней мы предлагаем вам ознакомиться с нашим списком и посмотреть симпатичные фотографии.

Супер-куб — новый формат малогабаритной комнаты

The Living Cube, Till Könneker Till Könneker ГостинаяХранение
Till Könneker

Till Könneker
Till Könneker
Till Könneker

Спальня в этом супер-кубе расположена на втором ярусе, гардеробная — внутри куба, а внешняя стенка позволяет создать на ограниченном пространстве максимально удобные прихожую, TV-зону, стеллажи для книг, мини-комод и полочки для обуви.

Такое решение уместно, например, для студента или в съемной квартире, в которой покупка всего лишь одного предмета после кухонного гарнитура позволить начать жить полноценной жизнью.

Этот супер-куб отлично подходит для таких стилей, как лофт и минимализм, сочетая в себе строгие линии и многофункциональность.

Модульные диваны

City Exquisite, Viterbo Interior design Viterbo Interior design Гостиные в эклектичном стиле
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

Модульные диваны, элементы которых выполнены в едином стиле, а часто и в одном цвете, выглядят замечательно в современной гостиной. Очевидными плюсами такой идеи становится возможность быстрого изменения обстановки в комнате, а также реальное решение для нестандартных комнат или оригинальных идей, связанных с эклектичным стилем в гостиной.

Декоративное зонирование

FUNKCJONALNE WNĘTRZE, IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie Гостиная в стиле минимализм
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie
IDAFO projektowanie wnętrz i wykończenie

Здесь между гостиной и спальней, в одной большой комнате мы находим очень привлекательный стеллаж со стеклянным экраном и местечком для работы за столом. Такой подход к зонированию пространства отлично окупается, благодаря ощущению естественности разделения.

Классическая симметрия

Living Room with Fireplace Luke Cartledge Photography Гостиная в классическом стиле
Luke Cartledge Photography

Living Room with Fireplace

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

В этом проекте гостиной в стиле ар-деко мы находим потрясающую страсть к симметрии, которая выливается в шикарный и стильный классический интерьер. Камин здесь становится фокусной точкой, от которой, как круги на воде, расходятся остальные предметы мебели и декора.

Функциональный кухонный остров

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Наравне с использованием острова как места для кулинарии с раковиной, встроенными варочными поверхностями, духовкой и даже холодильником, мы находим такие варианты его дополнения, как барная стойка со стороны столовой и стеллажи для книг, которые создают эффект уютного и плавного перехода между кухней и парадной зоной для гостей. Пространство над островом тоже может быть использовано — для дизайнерских светильников, вытяжки или, как здесь, классической для европейских особняков металлической конструкции с местом для хранения посуды.

Жизнь на два фронта

homify Столовая комната в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Яркие кресла в этой столовой имеют контрастную двустороннюю обивку тканями, которые отлично оживляют классический интерьер на эклектичный манер. Такой прием может быть использован для любой, а не только мягкой мебели.

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Балдахин над кроватью

VILLA SUSANNA, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Романтичный вариант декорирования кровати балдахином напоминает нам либо о виллах на Мальдивах, либо о позднем Средневековье с его волшебными замками и принцессами. Такой вариант подойдет и для классического интерьера, и даже для скандинавского минимализма или стиля шале.

Открытые балки

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Ванная в стиле лофт
Udesign Architecture

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Деревянные или металлические балки, открытые на всеобщее обозрение, уже не являются синонимом слишком простого ремонта. Во многих дизайн-проектах именно на них и акцентируется внимание гостей, а часто их даже окрашивают в контрастный цвет по отношению к потолку или стенам, чтобы привлечь дополнительное внимание.

Кирпичная стена

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Детская комната в стиле модерн
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Не только стиль лофт готов приютить у себя кирпичную стену. Уже и модернизм, минимализм, американский винтаж, скандинавский минимализм и многие другие стили хотят, чтобы акцентная стена в их интерьерах была именно кирпичной.

Отдельно стоящая ванная чаша

Flower Power - Madrid, Ramon Soler Ramon Soler Ванная комната в стиле модерн
Ramon Soler

Ramon Soler
Ramon Soler
Ramon Soler

Шикарная отдельно стоящая ванная чаша не только модное, но еще и очень привлекательное решение для ванной комнаты. Расположив ее так, чтобы можно было любоваться декоративным панно с подсветкой или видом из окна, вы явно выиграете.

Специально для вас на homify:

— Проект коттеджа «Ретро, гламур и колониальная экзотика»;

— Интересные идеи по дизайну кухни и столовой.

До и После: Из амбара в модный особняк
А вам какой из интерьеров понравился больше всего? Может, последний?

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