До и После: Из амбара в модный особняк

Уже почти ставшая традицией мода на люксовые реконструкции старинных коттеджей, амбаров и конюшен привлекает всеобщее внимание размахом перестроек. То, как заброшенные или просто очень старые дома переживают второе рождение, выглядит очень увлекательно, особенно если понимать, сколько сил и труда вложено в то, чтобы такой дом вновь стал жилым, комфортным и даже стильным.

Британские архитекторы из Hudson Architects взялись за этот проект не только благодаря своему роскошному портфолио и большому опыту, но и из-за своей личной любви к старинной архитектуре. До их прихода сюда амбар был заброшен и нуждался в тотальной реконструкции даже для продолжения хозяйственной деятельности, не то что для жизни.

Амбар купили именно с желанием преобразовать постройку, конструкция которой осталась достаточно надежной для того, чтобы на ней основывать новое здание. Новый дизайн-проект амбара базировался на модных трендах и пожеланиях клиентов, которые очень хотели создать внутри микс из современного и традиционного дизайна.