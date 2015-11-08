До и После: Из амбара в модный особняк

Уже почти ставшая традицией мода на люксовые реконструкции старинных коттеджей, амбаров и конюшен привлекает всеобщее внимание размахом перестроек. То, как заброшенные или просто очень старые дома переживают второе рождение, выглядит очень увлекательно, особенно если понимать, сколько сил и труда вложено в то, чтобы такой дом вновь стал жилым, комфортным и даже стильным.
Британские архитекторы из Hudson Architects взялись за этот проект не только благодаря своему роскошному портфолио и большому опыту, но и из-за своей личной любви к старинной архитектуре. До их прихода сюда амбар был заброшен и нуждался в тотальной реконструкции даже для продолжения хозяйственной деятельности, не то что для жизни.
Амбар купили именно с желанием преобразовать постройку, конструкция которой осталась достаточно надежной для того, чтобы на ней основывать новое здание. Новый дизайн-проект амбара базировался на модных трендах и пожеланиях клиентов, которые очень хотели создать внутри микс из современного и традиционного дизайна.
В ходе капитального ремонта амбар сохранил свои несущие стены, но многое из того, что ранее составляло часть здания со дня его постройки, пришлось снести, включая практически все, что было внутри него.
Особенно остро амбар нуждался в подводе коммуникаций, и поэтому это первое, на что смотрели архитекторы при планировании будущего проекта. Подводка воды в дом, проведение электричества, вентиляция и отопление, а также канализация и сток воды — неотъемлемые работы по реконструкции практически любого здания.
В экстерьере дома сохранился провинциальный облик, но благодаря новой конфигурации остекления он стал выглядеть совершенно по-другому. Теперь вместо заброшенного здания мы видим особняк в деревенском стиле, хотя раньше в этом здании хранили сено и зерно.
Изумительная столовая, созданная на контрасте двух эпох, выглядит особенно аутентичной благодаря открытым потолочным балкам натуральных оттенков. Сложная структура их расположения традиционна для данной местности и вовсе не является дизайнерским ходом.
Высокие потолки в некоторых местах нового особняка становятся почти стандартными из-за создания второго жилого уровня в здании. Наверху разместились приватные комнаты, спальни, гардеробные и ванные.
Ярко-голубые диваны выглядят в этом интерьере очень эклектично, а созданная вокруг них полубогемная провинциальная атмосфера очень способствует расслаблению. В таком доме ты чувствуешь себя одновременно и владельцем большого старинного замка, и представителем творческого сословия, которому всегда по нраву слегка эксцентричный пейзаж вокруг.
Камин позволяет сделать комнату не просто уютной, но и более классической, ведь такая реконструкция всегда нуждается в традиционных приемах, которые позволили бы судить о ней, как о настоящем жилом доме.
Одна из спален в этом особняке имеет особенную атмосферу, благодаря любви дизайнера к простым оттенкам и домашнему уюту. В каждой комнате этого дома было сделано все, чтобы совместить трендовый дизайн с прошлым здания, слить воедино сразу несколько эпох и настроений, преподнеся хозяевам новый образ жизни, отчасти заимствованный из начала прошлого столетия.
Например, потолочные балки, украшающие большинство из комнат дома, являются почти символом английского деревенского коттеджа в данной местности и очень узнаваемы. Их можно сравнить с соломенными и камышовыми крышами в северо-немецкой культуре или испанской огненной черепицей, которые сразу выдают настроение своей страны.
Специально для вас на homify: