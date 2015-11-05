Дом, спроектированный с учетом реальных нужд владельцев и на основе их образа жизни, по праву может считаться «умным», а не «стандартным». Этот проект от Эмили Бьорн (Emilie Bigorne, architecte d’intérieur CFAI) понравится тем, кто ищет плавный переход между городской и загородной жизнью и хочет не только оставить себе капельку урбанистичной брутальности и комфорта, но и наслаждаться пышной зеленой природой за окном.

Этот проект — доступный вариант для загородной жизни, ведь дополнительные средства здесь тратились лишь на повышение качества материалов.

В итоге «французский умный дом» — это собирательное название для загородного дома, который одновременно выглядит и как традиционный особняк, и как современный коттедж, находя тонкую грань между традициями и современностью, а также оформленный в духе идиллической жизни в пригороде. Каждая деталь этого дома работает на владельцев, и даже если не в практичном плане, то в эстетическом, питая не только тело комфортом, но и душу красотой и изысканностью.