Дом, спроектированный с учетом реальных нужд владельцев и на основе их образа жизни, по праву может считаться «умным», а не «стандартным». Этот проект от Эмили Бьорн (Emilie Bigorne, architecte d’intérieur CFAI) понравится тем, кто ищет плавный переход между городской и загородной жизнью и хочет не только оставить себе капельку урбанистичной брутальности и комфорта, но и наслаждаться пышной зеленой природой за окном.
Этот проект — доступный вариант для загородной жизни, ведь дополнительные средства здесь тратились лишь на повышение качества материалов.
В итоге «французский умный дом» — это собирательное название для загородного дома, который одновременно выглядит и как традиционный особняк, и как современный коттедж, находя тонкую грань между традициями и современностью, а также оформленный в духе идиллической жизни в пригороде. Каждая деталь этого дома работает на владельцев, и даже если не в практичном плане, то в эстетическом, питая не только тело комфортом, но и душу красотой и изысканностью.
Современная планировка и асимметричное остекление всегда выглядят выигрышно в формате небольшого коттеджа. Четко просчитанные функциональные зоны расположены на нужном удалении друг от друга таким образом, что дом становится живым организмом, а не просто строением из кирпича и стекла.
В любой планировке качественного коттеджа всегда должен быть индивидуальный подход, ведь не каждой семье нужна барная стойка, отдельная парадная столовая или гостевая спальня. Даже расположение диванов в доме должно соотноситься не просто с количеством членов семьи, а с их реальными потребностями и желаниями.
Этот дом с умной планировкой интерьеров предстает перед нами во всей красоте его французской загородной эстетики.
Красный кирпич — долговечный материал, давно снискавший славу самого экологичного варианта для загородного семейного строительства. Здесь речь идет о здоровье вас и ваших детей и не только во время проживания в доме, но и в дальнейшей перспективе. Красный кирпич — отличный вариант для тех, кто в действительности бережет себя и заботится о своих детях. Черные рамы — прекрасный способ сделать краснокирпичный дом стильным и модным, такое сочетание является одним из главных трендов в дизайне экстерьера этого сезона.
Кроме того, красный кирпич всегда красиво смотрится на фоне природы, сада или просто зелени, создавая шикарный контраст между красным и зеленым. К ним нужно лишь добавить еще немного натуральных оттенков, и «дом, как с картинки» готов.
Просторная белая гостиная с белым диваном позволяет создать в доме ощущение благосостояния и спокойствия в любую погоду. Такой интерьер вдохновляет и дарит просто восхитительные выходные.
Обеденная группа в этом интерьере нестандартно расположена рядом с полноценным рабочим кухонным островом, что отвечает как модным тенденциям в дизайне, так и функциональному комфорту.
На втором этаже нас ждет милый и светлый коридор с встроенным мини-диванчиком и окнами прямо под потолком, которые обеспечивает ему естественное солнечное освещение.
Натуральная деревянная столешница в этой ванной комнате притягивает внимание с первого взгляда. Лаконичный шанс сделать небольшое помещение стильным и добавить оттенок эко-дизайна использован на все 100.
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— Передовой латиноамериканский модерн;