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Французский умный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
réhabilitation complète d'une maison avec la création de deux extensions, Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Дома в стиле минимализм Кирпичи
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Дом, спроектированный с учетом реальных нужд владельцев и на основе их образа жизни, по праву может считаться «умным», а не «стандартным». Этот проект от Эмили Бьорн (Emilie Bigorne, architecte d’intérieur CFAI) понравится тем, кто ищет плавный переход между городской и загородной жизнью и хочет не только оставить себе капельку урбанистичной брутальности и комфорта, но и наслаждаться пышной зеленой природой за окном.

Этот проект — доступный вариант для загородной жизни, ведь дополнительные средства здесь тратились лишь на повышение качества материалов.

В итоге «французский умный дом» — это собирательное название для загородного дома, который одновременно выглядит и как традиционный особняк, и как современный коттедж, находя тонкую грань между традициями и современностью, а также оформленный в духе идиллической жизни в пригороде. Каждая деталь этого дома работает на владельцев, и даже если не в практичном плане, то в эстетическом, питая не только тело комфортом, но и душу красотой и изысканностью.

Фасад

réhabilitation complète d'une maison avec la création de deux extensions, Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Дома в стиле минимализм Кирпичи
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI

Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI

Современная планировка и асимметричное остекление всегда выглядят выигрышно в формате небольшого коттеджа. Четко просчитанные функциональные зоны расположены на нужном удалении друг от друга таким образом, что дом становится живым организмом, а не просто строением из кирпича и стекла.

В любой планировке качественного коттеджа всегда должен быть индивидуальный подход, ведь не каждой семье нужна барная стойка, отдельная парадная столовая или гостевая спальня. Даже расположение диванов в доме должно соотноситься не просто с количеством членов семьи, а с их реальными потребностями и желаниями.

Этот дом с умной планировкой интерьеров предстает перед нами во всей красоте его французской загородной эстетики.

Кирпич и черные рамы

réhabilitation complète d'une maison avec la création de deux extensions, Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Дома в стиле минимализм
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI

Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI

Красный кирпич — долговечный материал, давно снискавший славу самого экологичного варианта для загородного семейного строительства. Здесь речь идет о здоровье вас и ваших детей и не только во время проживания в доме, но и в дальнейшей перспективе. Красный кирпич — отличный вариант для тех, кто в действительности бережет себя и заботится о своих детях. Черные рамы — прекрасный способ сделать краснокирпичный дом стильным и модным, такое сочетание является одним из главных трендов в дизайне экстерьера этого сезона.

Кроме того, красный кирпич всегда красиво смотрится на фоне природы, сада или просто  зелени, создавая шикарный контраст между красным и зеленым. К ним нужно лишь добавить еще немного натуральных оттенков, и «дом, как с картинки» готов.

Гостиная

réhabilitation complète d'une maison avec la création de deux extensions, Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Гостиная в стиле минимализм
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI

Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI

Просторная белая гостиная с белым диваном позволяет создать в доме ощущение благосостояния и спокойствия в любую погоду. Такой интерьер вдохновляет и дарит просто восхитительные выходные.

Кухня-столовая

réhabilitation complète d'une maison avec la création de deux extensions, Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Кухня в стиле минимализм
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI

Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI

Обеденная группа в этом интерьере нестандартно расположена рядом с полноценным рабочим кухонным островом, что отвечает как модным тенденциям в дизайне, так и функциональному комфорту.

Коридор

réhabilitation complète d'une maison avec la création de deux extensions, Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI

Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI

На втором этаже нас ждет милый и светлый коридор с встроенным мини-диванчиком и окнами прямо под потолком, которые обеспечивает ему естественное солнечное освещение.

Ванная комната

réhabilitation complète d'une maison avec la création de deux extensions, Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI Ванная комната в стиле минимализм
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI

Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d&#39;intérieur CFAI
Emilie Bigorne, architecte d'intérieur CFAI

Натуральная деревянная столешница в этой ванной комнате притягивает внимание с первого взгляда. Лаконичный шанс сделать небольшое помещение стильным и добавить оттенок эко-дизайна использован на все 100.

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