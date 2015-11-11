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Мини-вилла класса люкс

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DJ-HOUSE, SPACE101建築事務所 SPACE101建築事務所 Дома в эклектичном стиле
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Наверняка, многие хотели бы в своем следующем отпуске снять на неделю или две виллу в красивом месте, где есть что посмотреть и куда сходить. Сегодня мы представляем вам одну из таких в Осаке, Япония, которая создана специально для сдачи в аренду туристам.

Архитектурное бюро SPACE101 разработало этот проект с учетом международных дизайнерских тенденций, ведь гостями этой виллы будут бизнесмены со всего мира. Образ современной, роскошной и очень стильной виллы поддерживают необычные архитектурные решения в виде нестандартной крыши, дизайна интерьера в стиле минимализма и шикарное панорамное остекление практически во всех помещениях виллы.

Расположение в зеленом районе создает прекрасное место для отдыха в тишине и спокойствии, а трендовый дизайн добавляет такому отпуску еще и особенную, пряную нотку.

Вечерний экстерьер

DJ-HOUSE, SPACE101建築事務所 SPACE101建築事務所 Дома в эклектичном стиле
SPACE101建築事務所

SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所

Необычная форма крыши (а из-за нее и остекления) в форме морской волны придает модернизму немного романтические черты. Такой прием отлично комбинируется с плоской, как в данном проекте, крышей или в виде козырька для традиционной кровли с дополнительным водостоком.

Стильные изгибы особенно выделяются на фоне геометричного панорамного остекления, которое являются гордостью данного проекта и отправной точкой для создания нужной атмосферы современного изобилия.

Морское настроение

DJ-HOUSE, SPACE101建築事務所 SPACE101建築事務所 Дома в эклектичном стиле
SPACE101建築事務所

SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所

С этого ракурса мы можем заметить спальню, уютно расположенную в левой части здания. Панорамное остекление и здесь делает мир ярче и привлекательнее, позволяя отдохнуть на славу, ведь ничто здесь не будет отвлекать вас от созерцания природы и релаксации.

Много солнца и простора

DJ-HOUSE, SPACE101建築事務所 SPACE101建築事務所 Дома в эклектичном стиле
SPACE101建築事務所

SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所

Современная открытая планировка дает возможность создать на первом уровне одно большое помещение, включающее в себя гостиную, парадную столовую и кухню. Здесь можно устроить коктейльную вечеринку, пригласить друзей или всей семьей отпраздновать что-то значительное.

Ощущение особенного спокойствия не покидает вас в белом интерьере, позволяя даже на другом конце света чувствовать себя, как Дома. Такой эффект распространяется почти на все светлые и новые помещения, оформленные в стилях минимализм и модернизм, из-за их универсального образа ультра-комфортного дома.

Яркий акцент в виде красных диванов раскрашивает светлый интерьер с настроением, которое действительно подходит для веселого отпуска.

Ванная с видом на горы

DJ-HOUSE, SPACE101建築事務所 SPACE101建築事務所 Спа в эклектичном стиле
SPACE101建築事務所

SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所

Очень высокие окна в этой ванной комнате позволяют даже здесь постоянно любоваться красотой местной природы и видом на горы. Лишь одна проблема будет доставлять вам некоторые неудобства — отсюда вам совсем не захочется уходить.

Кухня в стиле модерн

DJ-HOUSE, SPACE101建築事務所 SPACE101建築事務所 Кухни в эклектичном стиле
SPACE101建築事務所

SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所
SPACE101建築事務所

Современная кухня в черно-белых тонах выделяется обилием металлического блеска и большой барной стойкой, достойной хорошей компании. Кухня в стиле модерн отлично подходит под любую современную виллу, ведь ее функциональность не вызывает никаких сомнений. 

Множество различных модулей для кулинарии и хранения делают все, чтобы хозяйка всегда могла быстро и легко приготовить именно то, что ей нужно. И уборка такой кухни тоже занимает меньше времени, чем классической, ведь каждая поверхность будто  уже отполирована. 

Как для виллы временного проживания, так и для загородного коттеджа, такая кухня будет очень практичным решением, экономя ваше время на отпуске или в повседневной жизни.

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