Мини-вилла класса люкс

Наверняка, многие хотели бы в своем следующем отпуске снять на неделю или две виллу в красивом месте, где есть что посмотреть и куда сходить. Сегодня мы представляем вам одну из таких в Осаке, Япония, которая создана специально для сдачи в аренду туристам.

Архитектурное бюро SPACE101 разработало этот проект с учетом международных дизайнерских тенденций, ведь гостями этой виллы будут бизнесмены со всего мира. Образ современной, роскошной и очень стильной виллы поддерживают необычные архитектурные решения в виде нестандартной крыши, дизайна интерьера в стиле минимализма и шикарное панорамное остекление практически во всех помещениях виллы.

Расположение в зеленом районе создает прекрасное место для отдыха в тишине и спокойствии, а трендовый дизайн добавляет такому отпуску еще и особенную, пряную нотку.