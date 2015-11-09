Как украсить узкий коридор – простые решения для сложных помещений

Главное в любом доме – удобное расположение и размер комнат, поэтому без использования узких коридоров обойтись получается не всегда. Но не стоит относится к этому помещению однозначно с технической точки зрения – как к элементу соединяющему несколько нужных вам комнат. И узкий, и просторных коридор могут быть одинаково удачно выполнены и служить не только функциональным элементом в планировке площади, но и выполнять декоративные функции.
Узкая и вытянутая геометрия коридора не делает его автоматически не эстетичным, это уже заслуга неудачно подобранного оформления. К декору каждого пространства есть свои базовые правила, и узкий коридор также требует к себе продуманных решений, не более того.
Основным приемом работы в узком коридоре является визуальная корректировка геометрии. Главную роль может в этом может сыграть большое зеркало вдоль стены, которое создает визуальную широту и глубину пространства. Кроме этого, большое значение имеет – что отражается в этой зеркальной стене коридора. В этом вопросе проработка также важна, недостаточно просто разместить большую зеркальную поверхность в узком коридоре.
Если в зеркале отражается однотонная стена, а тем более – неуютный шкаф или разнообразные полки, то создается обратный эффект приумноженного хаоса. Симметричный рисунок стены, небольшое зеркало в раме и композиция из статуэток – совсем другое дело. Сбалансированная симметрия предметов сама по себе придает узкому коридору элегантную стилистику, и отражаясь в зеркале – удваивают ощущение комфортной гармоничности.
Длинный узкий коридор – это идеальное место для организации в вашем жилище небольшого оазиса искусства. Так как других функций, кроме соединения нескольких помещений, узкий коридор не сможет выполнить в силу своих небольших размеров, можно использовать эту достаточно большую площадь свободных стен для размещения ваших любимых фотографий, изящных арт-объектов, репродукций понравившихся вам картин. В скромном пространстве узкого коридора такая домашняя галерея получится вполне уместной и воздушной. Сделайте лаконичный фон в виде однотонного светлого декора, разместите при необходимости дополнительную подсветку рядом с вашими
экспонатами – и узкий коридор превратится из скучного технического элемента в самостоятельное помещение, со своим высокохудожественным характером и индивидуальностью.
Хорошо освежает такие неуютные помещения, как узкий коридор использование в отделке теплых натуральных материалов – обшивка древесиной, деревянный паркет, оригинальный декор стен с помощью панелей из пробкового дерева, текстурная отделка из натурального камня. Такие материалы добавляют в интерьер помещения фактурной декоративности, делают его интересным без использования каких то дополнительных предметов, места для которых может не найтись в узком пространстве коридора. Наряду с натуральными материалами отделки также великолепно оживит сдержанный интерьер свежая зелень листьев большого, но лаконичного растения.
Если позволяет планировка пространства и одна из стен коридора является смежной с соседней комнатой вашего дома можно сделать сквозную нишу между двумя помещениями, что существенно придаст легкости и креативности даже очень узкому длинному коридору. Ниши можно сделать и не сквозные, а встроенные в стену коридора и оборудовать их декоративной подсветкой.
В любом случае такая архитектурная светящаяся конструкция кардинально преобразует визуальное восприятие геометрии длинного вытянутого пространства и станет ярким и действительно оригинальным украшением узкого коридора.
Однообразие стен узкого коридора можно оживить с помощью декоративных стеллажей, сочетающих различные материалы и формы. Конечно, не стоит делать слишком массивных шкафов, еще более сужающих площадь коридора, а вот неглубокие полки с небольшими сувенирами и аксессуарами – внесут элемент динамичности.
Стеллаж в узком коридоре будет декоративен за счет оригинальных форм полок, сочетаний различных материалов отделки и подсветки. Объемные системы хранения книг и вещей, так популярные в советских квартирах – как раз не лучшее решение для боковых стен узкого коридора. Если и есть желание разместить вместительный шкаф в коридоре, это лучше сделать при наличии глухой торцевой стены или свободной угловой зоны.
В узком коридоре возможно и размещение практичных предметов, хотя, конечно, с соблюдением ряда ограничений по размеру и стилистике. Массивные и замысловатые предметы будут слишком тяжело восприниматься в таком помещении. Но, несмотря на ограниченные размеры пространства, лаконичная вешалка, узкий диванчик или графичная тумба – станут яркими и функциональными дополнениями интерьера в коридоре.
Классический стиль хорош в любых геометриях, что позволяет его использовать и для оформления узких коридоров. Конечно, в этом случае и вся квартира должна быть выполнена в единой стилистике, так как классика и эклектика несовместимы. Основными принципы классического интерьера украсят и пространство коридора: благородные и сдержанные оттенки натуральных материалов, четкая симметрия размещения предметов, большие зеркала, лепнина, барельефы и много разнообразных светильников.
Минималистичный авангардизм живописи в сочетании с фактурой кирпичных стен, безусловно, создаст даже в обычном узком коридоре пространство неординарное и свободное – за счет общего настроения стилистики и абсолютной ненужности дополнительных декорирующих деталей. Так и простые кирпичные стены смотрятся вполне декоративно.
В декоре длинных узких коридоров значительное место занимается организация освещения. Важно подобрать и уровень освещения, и равномерное распределение света по всей длине коридора. Кроме того, яркие, привлекающие к себе внимание, потолочные светильники – лучший способ увеличить высоту потолков в коридоре и украсить пространство.
Будьте смелее, позвольте немного юмора и необычных аксессуаров в интерьере, и любой даже самый скучный и неудобный коридор заиграет совсем иными красками и эмоциями. Тем более, что это простое помещение, не нагруженное функциями, которые могли бы сдерживать полет вашей фантазии. В коридоре вполне можно и немного пошалить, подвесив метлу под потолок как неожиданный элемент декора.
Ну и еще целая коллекция идей вас ждет в статье Декор в коридоре.