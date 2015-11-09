Как украсить узкий коридор – простые решения для сложных помещений

Главное в любом доме – удобное расположение и размер комнат, поэтому без использования узких коридоров обойтись получается не всегда. Но не стоит относится к этому помещению однозначно с технической точки зрения – как к элементу соединяющему несколько нужных вам комнат. И узкий, и просторных коридор могут быть одинаково удачно выполнены и служить не только функциональным элементом в планировке площади, но и выполнять декоративные функции.

Узкая и вытянутая геометрия коридора не делает его автоматически не эстетичным, это уже заслуга неудачно подобранного оформления. К декору каждого пространства есть свои базовые правила, и узкий коридор также требует к себе продуманных решений, не более того.