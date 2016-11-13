Топ 5 – Лучшие проекты недели

На этой неделе в лучшие проекты недели попали – идеальный большой дом в 300 квадратов, 10 домов в рустикальном стиле, 17 идей для сада без вложений, 10 идеальных домов из дерева и другие лучшие проекты!
Такой дом хочется каждому! Просто пожить, наслаждаясь большими комнатами, хорошим ремонтом, огромными окнами! Кто не захочет очутиться в таком доме, в роскошной новенькой гостиной прямо сейчас?
Давайте вместе посмотрим, сколько такой дом стоит, его полную смету, увидим планировку и представим ультра-современный роскошный интерьер.
Дома в деревенском стиле пробуждают в нас особые чувства домашнего уюта и тепла, искреннего радушия и умиротворения. Природные материалы, из которых построены такие дома выглядят совершенно иначе, чем привычные городскому жителю строения из стекла и бетона. А элементы рустикального стиля в интерьере – это настоящий взрыв эмоций, неожиданное чудо природы посреди домашней обстановки.
Специально для дач пенсионеров и молодых семей с ограниченным бюджетом! Сады, которые пользуются бюджетными приемами в дизайне – к вашим услугам!
В этой Книге Идей мы найдем для вас идеи и решения по декору сада, которые позволят вам без материальных вложений обеспечить себе красивое место для отдыха.
Сегодня стало очень актуальным строить загородные дома и дачи из дерева, ведь это не только выглядит очень эффектно и красиво, это к тому же и очень удобно. Такими домами можно очень долго пользоваться, при этом существует множество вариаций и проектов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Какие преимущества и недостатки есть у 10 домов из этой подборки, решать вам.
Покрытие стен – это наиболее важный элемент при процессе строительства. Существует большой выбор материалов и конструкций для этих целей. Важно подобрать только цвет и текстуру. Здесь вы найдете 11 правил относительно современных настенных покрытий!