Топ 5 – Лучшие проекты недели

Такой дом хочется каждому! Просто пожить, наслаждаясь большими комнатами, хорошим ремонтом, огромными окнами! Кто не захочет очутиться в таком доме, в роскошной новенькой гостиной прямо сейчас?

Давайте вместе посмотрим, сколько такой дом стоит, его полную смету, увидим планировку и представим ультра-современный роскошный интерьер.