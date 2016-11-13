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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
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На этой неделе в лучшие проекты недели попали – идеальный большой дом в 300 квадратов, 10 домов в рустикальном стиле, 17 идей для сада без вложений, 10 идеальных домов из дерева и другие лучшие проекты! 

1. Идеальный большой дом в 300 квадратов за 6,7 млн!

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такой дом хочется каждому! Просто пожить, наслаждаясь большими комнатами, хорошим ремонтом, огромными окнами! Кто не захочет очутиться в таком доме, в роскошной новенькой гостиной прямо сейчас?

Давайте вместе посмотрим, сколько такой дом стоит, его полную смету, увидим планировку и представим ультра-современный роскошный интерьер.

2. 10 домов в рустикальном стиле, которые заставят ваше сердце биться чаще

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Дома в деревенском стиле пробуждают в нас особые чувства домашнего уюта и тепла, искреннего радушия и умиротворения. Природные материалы, из которых построены такие дома выглядят совершенно иначе, чем привычные городскому жителю строения из стекла и бетона. А элементы рустикального стиля в интерьере – это настоящий взрыв эмоций, неожиданное чудо природы посреди домашней обстановки.

3. 17 идей для сада без вложений

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Специально для дач пенсионеров и молодых семей с ограниченным бюджетом! Сады, которые пользуются бюджетными приемами в дизайне – к вашим услугам!

В этой Книге Идей мы найдем для вас идеи и решения по декору сада, которые позволят вам без материальных вложений обеспечить себе красивое место для отдыха.

4. 10 идеальных домов из дерева

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Фото обложки профиля

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Сегодня стало очень актуальным строить загородные дома и дачи из дерева, ведь это не только выглядит очень эффектно и красиво, это к тому же и очень удобно. Такими домами можно очень долго пользоваться, при этом существует множество вариаций и проектов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Какие преимущества и недостатки есть у 10 домов из этой подборки, решать вам

5. 11 правил для покрытия стен

Muros Verdes Exteriores, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético Конференц-центры в стиле модерн Офисы и магазины
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Покрытие стен – это наиболее важный элемент при процессе строительства. Существует большой выбор материалов и конструкций для этих целей. Важно подобрать только цвет и текстуру. Здесь вы найдете 11 правил относительно современных настенных покрытий!

12 стильных идей для вашего забора

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