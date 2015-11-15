Кухня является особым местом в доме, особенно для его хозяйки. Поэтому все должно быть сделано в соответствии с ее требованиями. Практически каждая хозяйка хочет, чтобы кухня была светлой, просторной. Белый цвет является цветом легкости, чистоты и воздушности. Кухня, выполненная в белом цвете, поражает своим простором, даже кажется, что воздух в ней намного чище. Белая кухня, за и против которой рассмотрены ниже, хорошо сказывается на самочувствии хозяина, к тому же всегда остается актуальным. Но все эти эффекты легко испортить, если неправильно применить этот цвет, подобрать не те материалы, декоративные элементы и другие оттенки.
В данной статье рассмотрены белые кухни – за и против. Вы узнаете основные их плюсы и минусы, правила использования и ухода. На каждый аргумент против есть контраргумент, благодаря которому вы сможете устранить некоторые недостатки такой кухни. Также приведены советы по повышению их практичности, комбинированию с другими возможными цветами.
Многие все же не решаются выбрать дизайн кухни в белом цвете из-за ее маркости. Да, если пол сделан из дерева или это ламинат, то пятна от вина будет очень трудно вывести, а иногда даже невозможно. Если поверхность белого цвета глянцевая, то обязательно будут оставаться следы от пальцев. Поэтому для такой кухни требуется больше времени и внимания по уходу и поддержанию порядка. Но в качестве контраргумента можно сказать то, что маркость этого цвета тоже не стоит преувеличивать. Предпочитать темные тона светлым также не следует, поскольку пятна от грязи и пыль на таких поверхностях не менее заметны.
Многие считают, что белый цвет явно напоминает о больнице. Конечно, с ним можно переборщить и тогда получится весьма стерильный вид вместо гарантированной воздушности. Можно не допустить появление этого эффекта, если разбавить дизайн помещения в правильной пропорции при помощи дополнительных оттенков. Также важно создать мягкое равномерное освещение комнаты.
Также бытует мнение, что белый цвет из-за своей беспроигрышности, моды на скандинавский стиль стал очень типичен и предсказуем в создании дизайна. Но если вы так избегаете предсказуемости, то не стоит бояться дизайна в белом цвете. Подчеркните свою индивидуальность хорошо подобранной мебелью, оригинальным текстилем, декоративными элементами, особенно если они сделаны своими руками, винтажными вещами. Именно благодаря белому фону можно часто менять обстановку в интерьере, его стиль.
Этот плюс является самым главным и зачастую самым нужным для кухонного помещения. Светлые оттенки зрительно увеличивают комнату. Белые стены расширят узкое пространство. Светлый пол и потолок сделают кухню высокой, если потолки низкие.
Дизайн белой кухни, за и против которой изложены выше, может быть монохромным. То есть все в интерьере выполнено в одном цвете или в сочетании с родственными оттенками холодной и теплой палитры. Такой вариант весьма специфический и для него требуется качественная отделка, мебель, натуральные материалы. В данном случае можно смело тогда сочетать между собой разные фактуры, материалы, текстуры. Чтобы интерьер выглядел живо, заполните его комнатными растениями, оригинальными предметами декора, текстилем.
Также интерьер делают и контрастным. Белый цвет дополняют черным, синим, коричневым. При таком комбинировании белый станет еще белее, а темный оттенок приобретет черты благородства и глубину. Контраст никогда не выходит из моды, потому что он выглядит стильно и роскошно. Белый цвет часто является базой для других пастельных тонов или ярких цветовых акцентов.
Белые поверхности сочетаются с деревом любого оттенка. Этот фон универсален, поэтому всегда сможет подстроиться под любые изменения в декоре. Такая комбинация особенно подходит для стиля прованс, кантри, классики, шебби шик. В качестве яркого цветового акцента может использоваться столешница, пол, одна стена, фартук, шторы и так далее. Очень эффектно смотрятся цветные стены с белой мебелью. Вы сможете время от времени менять обои, перекрашивать стены, чтобы изменять фон для светлого гарнитура.
Если вы решили обустроить белую кухню, за и против которой тщательно взвесив, именно для облегчения и расширения пространства, то для достижения этих целей нужна мебель белого цвета с открытыми полками. Если интерьер будет приближен к классике, то обратите внимание на фасады со стеклянными вставками, они добавят еще больше легкости.
С точки зрения практичности дизайнеры говорят, что важным является не столько сам цвет, сколько фактура, качество, характеристики эксплуатации отделочного материала и мебели. Зрительно белые кухни в состоянии беспорядка имеют более аккуратный вид, чем темные и цветные кухни.
Белые кухни, за и против которой рассмотрены, может стать более практичной, если следовать некоторым советам. Во-первых, следует, чтобы столешница нависала над нижними шкафами кухонного гарнитура примерно на 3 или 4 см. Так они будут меньше пачкаться. Если вы хотите иметь глянцевую белую поверхность, то она должна быть сделана из МДФ, а столешница в таком случае должна быть деревянной, но не темного цвета, так как на них будет видно крошки, разводы, пыль, налет от жира.
Если вам так нравятся светлые оттенки, за и против белой кухни вас не пугают, то берите легкие в уходе материалы. К примеру, для пола подойдет светлая плитка, керамогранит, линолеум, камень. Но не выбирайте ламинат или паркетную доску. Если вам не принципиален цвет пола, выберите традиционные коричневые оттенки, но не темных пород дерева. Белое стекло для фартука не будет практичным вариантом, лучше взять для этого белую плитку. На темном фартуке будет видно пыль, особенно при наличии подсветки.
Если окна кухни выходят на север, то лучше выбирать кухню молочного цвета. Для окон, выходящих на юг, этот цвет подходит не меньше, но желательно все же остановиться на белом цвете с холодным подтоном. Доминирующий белый хорошо подходит для классического интерьера, так как его торжественность, вычурные формы сделает более легкими и деликатными. Этот цвет идеален в качестве фона для других ярких красок и цветовых акцентов.
Таким образом, белые кухни – за и против все рассмотрены. На самом деле минусов у такой кухни очень мало, а ее плюсы просто необходимы для создания дизайна многих кухонных помещений. Если вы будете применять данные советы по использованию этого цвета, то кухня будет выглядеть эффектно и беспроигрышно.