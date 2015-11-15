Кухня является особым местом в доме, особенно для его хозяйки. Поэтому все должно быть сделано в соответствии с ее требованиями. Практически каждая хозяйка хочет, чтобы кухня была светлой, просторной. Белый цвет является цветом легкости, чистоты и воздушности. Кухня, выполненная в белом цвете, поражает своим простором, даже кажется, что воздух в ней намного чище. Белая кухня, за и против которой рассмотрены ниже, хорошо сказывается на самочувствии хозяина, к тому же всегда остается актуальным. Но все эти эффекты легко испортить, если неправильно применить этот цвет, подобрать не те материалы, декоративные элементы и другие оттенки.

В данной статье рассмотрены белые кухни – за и против. Вы узнаете основные их плюсы и минусы, правила использования и ухода. На каждый аргумент против есть контраргумент, благодаря которому вы сможете устранить некоторые недостатки такой кухни. Также приведены советы по повышению их практичности, комбинированию с другими возможными цветами.