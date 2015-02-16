Современный ландшафтный дизайн

Городские парки – это уже давно не просто зона тихого отдыха. Современные парки максимально интегрированы в жизнь города. Здесь проходят концерты и спортивные мероприятия, организовываются временные блошиные рынки и устраиваются флеш-мобы. Представители креативных индустрий активно проводят в парках запоминающиеся рекламные акции. Несколько лет назад журнал Collezioni провел в Парке им. Горького выставку велосипедов в поддержку проекта Москва Велосипедная . Концепция выставки была придумана и реализована дизайнерами студии Fineobjects.

Подобные проекты – это тоже часть современного ландшафтного дизайна, роль которого не ограничивается созданием красоты и гармонии. В руках умелых специалистов ландшафтный дизайн является эффективным инструментом развития территории, ему под силу решение не только эстетических, но и социальных задач.