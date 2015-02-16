Современный ландшафтный дизайн

Когда-то благоустройство и озеленение территории подразумевало под собой четкое следование традиции и подчинение канонам выбранного стиля. Современный подход к ландшафтному дизайну отличается от классического возможностью нарушать правила и экспериментировать. В садах и парках нового времени старина и ухоженность встречаются с демократичностью и индивидуализмом, строгость и сдержанность - с искусственно воссозданной заброшенностью, имитирующей дикую природу в ее первозданном виде. Как и дизайн интерьера, ландшафтный дизайн сегодняшнего времени открыт всему новому, желание творить и изобретать здесь только приветствуется.
Ландшафтный дизайн уже давно не является прерогативой крупных садово-парковых комплексов. Владельцы небольших участков на своем примере доказали, что даже на территории площадью менее сотки можно создать потрясающе красивый сад. Гармоничный ансамбль из гальки, гравия, природных камней и бетонной плитки заложат основу, на которой впоследствии будет составлен индивидуальный рисунок из зеленых растений.
Если симметрично остриженные кустарники в традиционном стиле английского сада навевают на вас скуку, это еще не означает, что нужно отказываться от идеи благоустройства придомовой территории. Участки, на которых растениям позволяют расти естественным для них образом выглядят ничуть не хуже строгих и традиционных садов. Оставить уголок сада практически в первозданном состоянии – одна из наиболее актуальных тенденций современного ландшафтного дизайна.
В саду должно быть не только красиво, но и уютно. Поэтому еще одной важной тенденцией современного ландшафтного дизайна стало внимание к функциональным деталям. Беседки, скамьи и мостики не только украшают сад, но и создают в нем необходимый для любования окружающей природой комфорт. Небольшая беседка защитит вас от дождя и слишком ярких солнечных лучей, в ней вы сможете отдохнуть с друзьями или побыть в одиночестве, наслаждаясь пышной зеленью и душистым ароматов цветов.
Дом у горного ручья
Есть что-то особенное в том, чтобы находиться рядом с водой. Любоваться плавным потоком или каскадами водопада не менее интересно, чем разглядывать лучи отражающегося на глади воды солнца. Чаще всего водоем на участках – дело рукотворное, поэтому если у вас уже есть декоративный пруд, самое время дополнить его стильным садовым мостиком. Декоративный мостик может использоваться не только по прямому назначению, но и служить в качестве украшения сада, дополняя его стиль и подчеркивая уникальность. Технологически сложные, простые, ажурные, из камня или дерева – они смогут придать ландшафту завершенный вид.
Городские парки – это уже давно не просто зона тихого отдыха. Современные парки максимально интегрированы в жизнь города. Здесь проходят концерты и спортивные мероприятия, организовываются временные блошиные рынки и устраиваются флеш-мобы. Представители креативных индустрий активно проводят в парках запоминающиеся рекламные акции. Несколько лет назад журнал Collezioni провел в Парке им. Горького выставку велосипедов в поддержку проекта
Москва Велосипедная. Концепция выставки была придумана и реализована дизайнерами студии Fineobjects.
Подобные проекты – это тоже часть современного ландшафтного дизайна, роль которого не ограничивается созданием красоты и гармонии. В руках умелых специалистов ландшафтный дизайн является эффективным инструментом развития территории, ему под силу решение не только эстетических, но и социальных задач.