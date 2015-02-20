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Гостиная в загородном доме

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Гостиная в загородном доме, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
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Гостиная в доме, общей площадью 240 м². Изначально предполагалось разделение пространства на два помещения – кухни и гостиной. Однако, мы решили не терять легкость пространства и оставили его максимально открытым, – объясняют свой концепт авторы проекта. Давайте вместе посмотрим на результат их работы. 

Гостиная

гостиная Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

гостиная

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Беспроигрышный выбор цветовой гаммы – серый асфальт, молочно–белый и переход от глянцевого черного к матовому. Правило трех цветов работает как в одежде, так и в интерьере, однако, никто не запрещает оттенки и редкие, но меткие цветовые акценты. Например, пушистый зеленый куст. 

Камин как сердце дома

каминная зона Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

каминная зона

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Правильно изготовленный качественный бетон имеет прекрасную фактуру. Неповторимый рисунок и гладкая текстура делают его современным идейным заменителем натурального камня. К тому же, это более экономично и экологично. В массивной бетонной перегородке вырезан камин, одновременно играющий роль окна в следующее помещение. Визуальный коридор, дарящий тепло и уют сразу и столовой и гостиной.

Поленница

столовая Tatiana Shishkina Столовая комната в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

столовая

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Остроумной авторской находкой является, интегрированная в перегородку со стороны столовой поленница. Таким образом, создается дополнительное вертикальное членение, которое подхватывается и другими элементами – висячими светильниками, контрастными портьерами, решеткой ограждения лестницы и дощатой стенкой, которые вы увидите на последующих кадрах.

Обеденный стол

столовая 2 Tatiana Shishkina Столовая комната в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

столовая 2

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

На заднем плане мы видим зону прихожей и начало лестницы на второй этаж. Деревянная стенка визуально окаймляет менее официальную зону кухни.

Мягкая мягкая мебель

гостиная Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

гостиная

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Мягкий белый ковер – абсолютно необходимый элемент на холодном глянцевом полу.

Гостиная. Вид на лестницу

гостиная и лестница Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

гостиная и лестница

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Своеобразный деревянный забор совершенно не воспринимается как функциональные и неизбежные перила. Жаль только, что пространство под лестницей осталось осталось неохваченным вниманием дизайнеров. Решетку можно было бы легко превратить в книжную полку.

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Две зоны

гостиная Tatiana Shishkina Гостиная в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

гостиная

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

В целом интерьер имеет мужской характер и производит спокойное нейтральное впечатление. Однако, его нельзя назвать мрачным – здесь достаточно как дневного, так и искусственного света для вечерних посиделок.

Кухня

Гостиная в загородном доме, Tatiana Shishkina Tatiana Shishkina Столовая комната в стиле минимализм
Tatiana Shishkina

Гостиная в загородном доме

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Кухонные шкафы обрамлены тем же искусственным камнем, что использован и для пола, но благодаря своему белому цвету она скромно растворяется на фоне стен и окна.

Яркие спальные комнаты
Кау вам нравится такое расположение камина?

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