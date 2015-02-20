Гостиная в загородном доме

Правильно изготовленный качественный бетон имеет прекрасную фактуру. Неповторимый рисунок и гладкая текстура делают его современным идейным заменителем натурального камня. К тому же, это более экономично и экологично. В массивной бетонной перегородке вырезан камин, одновременно играющий роль окна в следующее помещение. Визуальный коридор, дарящий тепло и уют сразу и столовой и гостиной.