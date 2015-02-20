Гостиная в загородном доме

Гостиная в доме, общей площадью 240 м².
Изначально предполагалось разделение пространства на два помещения – кухни и гостиной. Однако, мы решили не терять легкость пространства и оставили его максимально открытым, – объясняют свой концепт авторы проекта. Давайте вместе посмотрим на результат их работы.
Беспроигрышный выбор цветовой гаммы – серый
асфальт, молочно–белый и переход от глянцевого черного к матовому. Правило
трех цветов работает как в одежде, так и в интерьере, однако, никто не запрещает оттенки и редкие, но меткие цветовые акценты. Например, пушистый зеленый куст.
Правильно изготовленный качественный бетон имеет прекрасную фактуру. Неповторимый рисунок и гладкая текстура делают его современным идейным заменителем натурального камня. К тому же, это более экономично и экологично. В массивной бетонной перегородке
вырезан камин, одновременно играющий роль окна в следующее помещение. Визуальный коридор, дарящий тепло и уют сразу и столовой и гостиной.
Остроумной авторской находкой является, интегрированная в перегородку со стороны столовой поленница. Таким образом, создается дополнительное вертикальное членение, которое подхватывается и другими элементами – висячими светильниками, контрастными портьерами, решеткой ограждения лестницы и дощатой стенкой, которые вы увидите на последующих кадрах.
На заднем плане мы видим зону прихожей и начало лестницы на второй этаж. Деревянная стенка визуально окаймляет менее официальную зону кухни.
Мягкий белый ковер – абсолютно необходимый элемент на холодном глянцевом полу.
Своеобразный деревянный
забор совершенно не воспринимается как функциональные и неизбежные перила. Жаль только, что пространство под лестницей осталось осталось неохваченным вниманием дизайнеров. Решетку можно было бы легко превратить в книжную полку.
В целом интерьер имеет
мужской характер и производит спокойное нейтральное впечатление. Однако, его нельзя назвать мрачным – здесь достаточно как дневного, так и искусственного света для вечерних посиделок.
Кухонные шкафы обрамлены тем же искусственным камнем, что использован и для пола, но благодаря своему белому цвету она скромно растворяется на фоне стен и окна.