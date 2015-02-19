Французское настроение

Характерными чертами типично
французских апартаментов являются чисто белые стены, высокие потолки, сдержанная цветовая гамма и обилие натурального света. Казалось бы, простая азбука, но чтобы научиться делать так как они нужно научиться выражать свои мысли намеками, развить тонкую любовь к деталям и стать утонченно небрежным – по отношению к себе к миру вокруг себя. Давайте посмотрим как с этим справились авторы следующего проекта.
Обращаю ваше внимание на то, что все изображения – это визуализации.
Первое, что бросается в глаза – оформление стен: карниз, высокий плинтус, массивные порталы дверей, все покрыто белой штукатуркой. В дополнение – деревянный паркет. Такое незамысловатое сочетание сразу переносит нас в правильную систему координат. Затем, мебель. Француз во Франции наверняка предпочтет старую кушетку своей бабушки любому новому
предмету для сидения Филиппа Старка. Однако, учитывая географическую и генетическую удаленность французских родственников с нашей стороны, поворот в сторону сдержанного современного дизайна вполне себе адекватен.
Комод, торшер, кресла – все это свежие модели скандинавов и голландцев последних лет. Однако из шестидесятнический retro-look, упраздняет географические границы. Немного кичливо смотрится на этом фоне лишь через-чур грубая и громозкая рама зеркала.
Французский дом оставляет за собой в памяти посетившего его шлейф артистичности и воздушности, неуловимого изящества, как, собственно, и сами его хозяева. Обратите внимание как важен для создания такой атмосферы выбор предметов освещения, а также наличия в интерьере стекла, создающего дополнительные отражения.
Отдав предпочтение совремнному скандинавскому дизайну, авторы продолжают эту линию в выборе мебели кухни. Простой минималистичный дизайн неожиданно приобретает экстравагантность в сочетании с
мраморным фоном стенки. Серые войлочные стулья – будто бы продолжение той же шутки, элемент тепла и уюта.
Мягкая мебель не обязательно должна быть белой, очень характерны и темные обивки, однако ткани практически всегда повторяются, создавая своего рода
ансамбль кресел и диванов по всей квартире. Камин – объект, безусловно, практичный и душевный, даже если электический. Однако, его расположение на внешней стене дома, тем более между двух гигантских французских окон кажется слегка фантастическим. Вы когда-нибудь выдели дымовую трубу торчащую из-под козырька кровли?
Все же французы – большие традиционалисты.
Высокие скадные ставни выполняют роль портьер. На тот случай, если захочется отдохнуть от шикарного городского пейзажа за окном.