Французское настроение

Характерными чертами типично французских апартаментов являются чисто белые стены, высокие потолки, сдержанная цветовая гамма и обилие натурального света. Казалось бы, простая азбука, но чтобы научиться делать так как они нужно научиться выражать свои мысли намеками, развить тонкую любовь к деталям и стать утонченно небрежным – по отношению к себе к миру вокруг себя. Давайте посмотрим как с этим справились авторы следующего проекта.

Обращаю ваше внимание на то, что все изображения – это визуализации.