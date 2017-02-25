Фантастический дом с сюрпризом

Этот прекрасный современный дом вполне можно назвать эталоном загородной архитектуры. Не в том смысле, что все проекты должны быть похожи на него, но в том, что он удивительно эффектно показывает, как можно найти новые способы решения старых проблем.

Дом построен по монолитной технологии. Это быстро, удобно, его можно построить в рекордно короткие сроки и при этом легко добавить к нему панорамное остекление.

Вторая важная часть – это планировка. Посмотрите внимательно на любой из двух фасадов, представленных в статье. «Уши» у основного здания – другие комнаты слева и справа. Так архитектор добивается приватности для комнат со стороны крыльца и террасы, что очень и очень эффективно.