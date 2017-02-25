Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Фантастический дом с сюрпризом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Кухня в стиле модерн
Loading admin actions …

Этот прекрасный современный дом вполне можно назвать эталоном загородной архитектуры. Не в том смысле, что все проекты должны быть похожи на него, но в том, что он удивительно эффектно показывает, как можно найти новые способы решения старых проблем.

Дом построен по монолитной технологии. Это быстро, удобно, его можно построить в рекордно короткие сроки и при этом легко добавить к нему панорамное остекление.

Вторая важная часть – это планировка. Посмотрите внимательно на любой из двух фасадов, представленных в статье. «Уши» у основного здания – другие комнаты слева и справа. Так архитектор добивается приватности для комнат со стороны крыльца и террасы, что очень и очень эффективно.

​Планировка дома

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Дома в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Общая площадь дома небольшая – около 150 кв. метров. Реализация его с данным форматом остекления, «под ключ», с легкой отделкой будет стоить около  5 млн рублей (минимальная планка).

Интересная планировка наверняка понравится любителям нестандартных решений. В центре на втором этаже находится гостиная, рядом при ней – кухня, внизу – две спальни и вторая гостиная и две ванные комнаты при каждой спальне. Каковы плюсы такого необычного подхода? Спальни имеют собственный выход в сад, приватный уголок террасы, гостиная на втором уровне – террасу с панорамным видом на окрестности, которым можно любоваться, на вставая с дивана.

Секреты этого дома

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Дома в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

По планировке данный дом вполне можно назвать головоломкой. В интерьерах вы увидите, что внутренний дворик и вход в дом находятся на снимках возле кухни и столовой, хотя в принципе это должен быть первый уровень… Но оказывается, вход в дом расположен на втором этаже, а внутренний дворик… что нам скрывать – подвесной на монолитной плите! Кто бы мог подумать!

​Дизайн кухни

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Кухня в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Современная кухня  имеет маленький уголок для двух барных стульев, которые пока не поставлены в интерьер на снимке выше. Глянцевая отделка кухонного фартука – просто стекло поверх серой грифельной стены!

​Внутренний дворик

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Кухня в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Напоминаем вам, что это – второй уровень, а вовсе не первый, и кухня находится на уровне входа в дом, то есть рядом с прихожей.

​Дизайн интерьера

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Кухня в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

В отделке интерьеров использована серая керамическая плитка с матовой поверхностью и мягкой текстурой, под ней мы найдем систему отопления – «теплый пол», скорее всего на водной основе с подогревом от электричества. Такой же пол можно устроить и с центром из газового котла.

​Ванная комната

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Ванная комната в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Люксовая ванная комната расположена прямо рядом с главной спальней и является частью главного мастер-сьюта, в состав которой входит терраса и гардеробная. Акцентная стена оформлена очень интересной плиткой с эффектом позолоты, что смотрится невероятно роскошно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Гостиная на втором этаже

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Балкон и терраса в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Сейчас наверху мы смотрим на террасу, гостиную, внутренний дворик и вдали на столовую. Необычная планировка может сбить вас с толку, но как только вы ее поймете, станет гораздо веселее!

​Столовая

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Столовая комната в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Потрясающая столовая находится рядом с вышеупомянутой гостиной и террасой, с другой стороны внутреннего дворика.

​Как крепится внутренний дворик

AR Design Studio- 4 Views, AR Design Studio AR Design Studio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
AR Design Studio

AR Design Studio- 4 Views

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

А вот и он – один из основных секретов этого дома, подвесной на монолитной плите внутренний дворик второго этажа!

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

Хранение в ванной комнате. 10 красивых примеров
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо