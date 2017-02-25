Фантастический дом с сюрпризом

Этот прекрасный современный дом вполне можно назвать эталоном загородной архитектуры. Не в том смысле, что все проекты должны быть похожи на него, но в том, что он удивительно эффектно показывает, как можно найти новые способы решения старых проблем.
Дом построен по монолитной технологии. Это быстро, удобно, его можно построить в рекордно короткие сроки и при этом легко добавить к нему панорамное остекление.
Вторая важная часть – это планировка. Посмотрите внимательно на любой из двух фасадов, представленных в статье. «Уши» у основного здания – другие комнаты слева и справа. Так архитектор добивается приватности для комнат со стороны крыльца и террасы, что очень и очень эффективно.
Общая площадь дома небольшая – около 150 кв. метров. Реализация его с данным форматом остекления, «под ключ», с легкой отделкой будет стоить около 5 млн рублей (минимальная планка).
Интересная планировка наверняка понравится любителям нестандартных решений. В центре на втором этаже находится гостиная, рядом при ней – кухня, внизу – две спальни и вторая гостиная и две ванные комнаты при каждой спальне. Каковы плюсы такого необычного подхода? Спальни имеют собственный выход в сад, приватный уголок террасы, гостиная на втором уровне – террасу с панорамным видом на окрестности, которым можно любоваться, на вставая с дивана.
По планировке данный дом вполне можно назвать головоломкой. В интерьерах вы увидите, что внутренний дворик и вход в дом находятся на снимках возле кухни и столовой, хотя в принципе это должен быть первый уровень… Но оказывается, вход в дом расположен на втором этаже, а внутренний дворик… что нам скрывать – подвесной на монолитной плите! Кто бы мог подумать!
Современная кухня имеет маленький уголок для двух барных стульев, которые пока не поставлены в интерьер на снимке выше. Глянцевая отделка кухонного фартука – просто стекло поверх серой грифельной стены!
Напоминаем вам, что это – второй уровень, а вовсе не первый, и кухня находится на уровне входа в дом, то есть рядом с прихожей.
В отделке интерьеров использована серая керамическая плитка с матовой поверхностью и мягкой текстурой, под ней мы найдем систему отопления – «теплый пол», скорее всего на водной основе с подогревом от электричества. Такой же пол можно устроить и с центром из газового котла.
Люксовая ванная комната расположена прямо рядом с главной спальней и является частью главного мастер-сьюта, в состав которой входит терраса и гардеробная. Акцентная стена оформлена очень интересной плиткой с эффектом позолоты, что смотрится невероятно роскошно.
Сейчас наверху мы смотрим на террасу, гостиную, внутренний дворик и вдали на столовую. Необычная планировка может сбить вас с толку, но как только вы ее поймете, станет гораздо веселее!
Потрясающая столовая находится рядом с вышеупомянутой гостиной и террасой, с другой стороны внутреннего дворика.
А вот и он – один из основных секретов этого дома, подвесной на монолитной плите внутренний дворик второго этажа!
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