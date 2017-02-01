Проект коттеджа для суровой зимы за 6 млн

Многие дома могут выдержать суровую зиму с морозами под -40, но не все при этом будут смотреться как шикарный люксовый ледокол или футуристичный космический корабль в стиле айсберга! Именно такой проект мы собираемся представить в нашей новой Книге Идей.
Студия WEBERHAUS работает на территории Германии и всегда находит уникальные решения для своих проектов, которые в основном создаются для типичных семей в 3-5 человек. Но на основе реализации необычных идей стандартный прямоугольный дом в стиле модерн получает особенный характер и восторженные отзывы соседей!
Сейчас мы видим дом с его парадной стороны. Три спальни на втором этаже имеют одинаковые модули двусветного остекления, на первом этаже – двери-слайдеры гостиной и столовой. Рядом с ними справа – терраса для летней кухни при обычной кухне внутри здания.
В целом дом поддерживает атмосферу люксовой яхты или, как мы уже говорили ранее, похож на айсберг. В нем есть и капелька футуристичности, и городская динамика – все, что нам так нравится в дорогостоящих люксовых высотках в центре города, что по цене оказываются в три раза дороже такого дома.
Со стороны улицы это дом выглядит неприступно и очень современно. Построен он по каркасной технологии с хорошим утеплением, имеет панорамное остекление с двухкамерными стеклопакетами, а отапливается на газовом котле с «теплым полом». Это достаточно распространенная для Германии комбинация, в которой нет ничего удивительного.
Тем не менее, этот дом по праву можно назвать одним из вариантов современного коттеджа мечты! А все потому, что в его интерьерах действительно хочется жить! Богатые оттенки, приятные переходы по полутонам, удобное расположение комнат, привлекательный глянец и рациональная планировка безупречно делают свое дело!
Шикарная кухня с островом выполнена в стиле модерн, имеет стильную грифельную стену для пометок и рецептов, удобный гарнитур с заходом в небольшую нишу и раковиной у окна. Важная часть концепции – насыщенного цвета ореховый паркет, который придает такой кухне особенную роскошь!
В соседней комнате находится гостиная и столовая. Здесь, в комнате размером примерно в 35 кв. метров, есть два блока дверей-слайдеров и стильная отделка с акцентной стеной у телевизора и подсветкой штукатурки с потолка. Особого внимания заслуживает стильная столовая группа, которая вызовет настоящий восторг у любителя современного дизайна!
На втором уровне есть две ванные комнаты, эта – главная, она принадлежит родителям.
Одна из двух детских является спальней сына. В ней – стильная мебель в морском стиле, выполненная на заказ из натурального дерева, и второй уровень для спального места. Высота потолков в этой комнате – около 3,4 метров в высшей точке.
Данный дом имеет площадь около 190 кв. метров. На первом уровне расположена гостиная с зоной столовой, отдельная кухня, прихожая, гардеробная, ванная комната и бойлерная. На втором уровне – три спальни и две ванные комнаты.
Общая стоимость реализации такого дома около 6 млн рублей с отделкой, как показано на фотографиях, и около 4 млн рублей при строительстве самостоятельно с простой отделкой.
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