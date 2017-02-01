Проект коттеджа для суровой зимы за 6 млн

Многие дома могут выдержать суровую зиму с морозами под -40, но не все при этом будут смотреться как шикарный люксовый ледокол или футуристичный космический корабль в стиле айсберга! Именно такой проект мы собираемся представить в нашей новой Книге Идей.

Студия WEBERHAUS работает на территории Германии и всегда находит уникальные решения для своих проектов, которые в основном создаются для типичных семей в 3-5 человек. Но на основе реализации необычных идей стандартный прямоугольный дом в стиле модерн получает особенный характер и восторженные отзывы соседей!