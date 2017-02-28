​Шикарный одноэтажный дом за 5 млн «под ключ»

О том, что бывают идеальные дома, мы знаем точно, ведь если есть мечты, будут и реализации! Но найти именно свой бывает достаточно сложно, потому что в нас самих часто бушуют противоречия, а внутренний голос призывает к практичности и бережливости, что порой очень сильно ограничивает наши представления о мире.
Сегодня мы представляем вам обворожительный турецкий дом одноэтажного формата, который был построен в курортном регионе города Бодрум, в области Мугла. Здесь сбывается мечта многих русских и английских туристов о заповедном месте на берегу моря с лазурными водами, в окружении благоухающих сосновых лесов, пальм и апельсиновых плантаций.
Данный дом имеет площадь в 120 кв. метров и может быть построен по цене в 5 млн рублей «под ключ», с отделкой и работой строителей. Стоимость квадратного метра в таком случае равняется примерно 42 тыс. рублей. За данную цену вы получаете стильную современную отделку, встроенные зоны хранения и кухонный гарнитур, модное панорамное остекление и, конечно же, все инженерные системы, кровлю и фундамент. Еще около 1,5 млн рублей уйдет на строительство бассейна и террасы, как показано на фотографии выше.
Минимальная же сумма реализации такого дома – 2,2 млн рублей без учета работы строителей, с легкой отделкой или около 3 млн рублей с работой строителей и чуть более современной отделкой.
Прекрасный подбор ярких бирюзовых оттенков на фоне теплого интерьера выглядит здесь очень вдохновляюще. Кстати, сам цвет «бирюзовый» по-английски называется turquoise, что говорит о том, что именно в Турции мы находим лагуны такого оттенка.
В дизайне этого интерьера использовались все трендовые элементы современной турецкой моды в оформлении квартир и загородных домов. Модульный кофейный столик может разделиться на четыре части, диван угловой, в углу – еще два кресла «с ушами», стеллаж с подсветкой зонирует гостиную и столовую. Кроме того, на стенах мы найдем эффектные декоративные панели «под дерево» с неоновой подсветкой, а из гостиной есть выход на террасу.
Именно так выглядит вид с дивана в сторону Эгейского моря, вдали среди островов, в лучах закатного солнца. Сама терраса имеет площадь около 80 кв. метров, при ней есть бассейн, а на заднем дворике – большая газонная площадка.
В этом модном интерьере мы нашли биокамин под декоративным стеллажом, керамогранит с имитацией натурального мрамора на полу, а также шикарные кресла для столовой – с мягкой обивкой и деревянными спинками под орех.
Комбинация из глянцевых и матовых фасадов на этой колоритной кухне заставляет по-настоящему оценить достоинства черного цвета в интерьере.
В этом доме всего две спальни, но обе оформлены в формате мастер-сьюта. Площадь каждого из них – около 25 кв. метров, включая ванную комнату и гардеробную.
Так выглядят гардеробные при обеих спальнях в этом проекте.
Одна из ванных комнат тоже оформлена полированным керамогранитом высочайшего качества.
Другая спальня тоже впечатляет эталонным дизайном в стиле модерн.
Комбинированное мощение террасы из керамической плитки и натуральной древесины очень практично для зоны патио.
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