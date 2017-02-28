​Шикарный одноэтажный дом за 5 млн «под ключ»

О том, что бывают идеальные дома, мы знаем точно, ведь если есть мечты, будут и реализации! Но найти именно свой бывает достаточно сложно, потому что в нас самих часто бушуют противоречия, а внутренний голос призывает к практичности и бережливости, что порой очень сильно ограничивает наши представления о мире.

Сегодня мы представляем вам обворожительный турецкий дом одноэтажного формата, который был построен в курортном регионе города Бодрум, в области Мугла. Здесь сбывается мечта многих русских и английских туристов о заповедном месте на берегу моря с лазурными водами, в окружении благоухающих сосновых лесов, пальм и апельсиновых плантаций.