Современный загородный дом

Жизнь в окружении природы – мечта многих городских жителей. Но далеко не все готовы поменять благоустроенность инфраструктуры и уровень комфорта в городской квартире на тихий сельский быт. Каким же должен быть современный дом, чтобы соответствовать и привычному ритму жизни, и давать возможность окунуться в неповторимую атмосферу беззаботного отдыха на природе? Архитекторы и дизайнеры в представленном проекте открывают новый взгляд на использование натуральных материалов и простых форм – динамичное, стильное и притягательное.