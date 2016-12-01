Современный загородный дом

Жизнь в окружении природы – мечта многих городских жителей. Но далеко не все готовы поменять благоустроенность инфраструктуры и уровень комфорта в городской квартире на тихий сельский быт. Каким же должен быть современный дом, чтобы соответствовать и привычному ритму жизни, и давать возможность окунуться в неповторимую атмосферу беззаботного отдыха на природе? Архитекторы и дизайнеры в представленном проекте открывают новый взгляд на использование натуральных материалов и простых форм – динамичное, стильное и притягательное.
Уже при входе в дом можно заметить экологичный и разумный подход к обустройству участка: площадка вокруг фасада оформлена гравием, который отлично впитывает влагу, но не сковывает землю непробиваемым щитом, оставляя возможность почувствовать близость природы. Широкий навес над деревянной террасой и входной дверью защищает от дождя и жарких лучей солнца. Зеленые ветви кустарников, посаженных недалеко от окон, безусловно придадут интерьерам комнат особенную живость.
Как видно на этом фото, сад вокруг дома еще совсем молодой, но весьма разнообразный и ухоженный. Поэтому не стоит сомневаться, спустя несколько лет эти деревца порадуют хозяев дома и прохладой тенью раскидистых крон и неплохим урожаем фруктов.
Такая площадка возле дома – настоящий бесценный клад для жизни на природе. Дощатый пол террасы прекрасно подходит для того, чтобы выйти босиком летним утром, встречая теплые солнечные лучи или устроить радушный прием гостей в атмосфере домашней заботы и природной свежести.
Еще один нюанс оформления террасы и комнат: дощатый уличный настил плавно переходит к паркетному полу внутри помещений, создается ощущение единства пространства. Это дизайнерское решение еще раз подчеркивает соединение интерьера и сада вокруг и придает комнатам простор.
Конечно, деревянная мебель дарит интерьеру неповторимый уют, но зачастую выглядит излишне старомодной, массивной и навязывает определенную линию стиля. Но, как видите, это все пустые стереотипы. Дизайнеры в этом проекте в совершенстве преобразили понимание деревянной мебели: простые формы, подчеркнутый минимализм деталей. Основным украшением выступает сама текстура древесины, все прочее лишь фон – белый потолок, белые стены, светильники в виде ламп на длинных проводах.
Почему эта столовая кажется действительно роскошной? Это, пожалуй, тот случай, когда свобода пространства хороша сама по себе. Панорамные окна в сад, теплая древесина в доме – большая и пустая комната не кажется безликой или унылой.
Что отличает ультрасовременные интерьеры помимо стиля? Конечно же, высокий уровень комфорта обыденной жизни, обеспеченный удобной и умной техникой. В этом доме вопрос технологического оснащения – также на первом месте, чему яркий пример – интерьер кухни.
Небольшой деревянный стеллаж отделяет от основного пространства зону для отдыха, где нашли свое место и массивный диван, и камин.
Также как терраса – любимое место летнего отдыха, камина – роскошная изюминка интерьера, дарящая тепло и уют в холодное время года.
Просторное помещение на первом этаже вполне можно было разделить основательной стеной, места для этого достаточно. Но это создает сразу много проблем: тепло от камина будет сосредоточено лишь в одной точке пространства, каждый угол станет темным и серым, великолепный пейзаж за окном будет доступен лишь из единичных точек комнаты… Пожалуй, действительно, легкий стеллаж – лучшее решение для такого великолепного простора.