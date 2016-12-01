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Современный загородный дом

Перла Вереника Перла Вереника
大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Столовая комната в стиле модерн
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Жизнь в окружении природы – мечта многих городских жителей. Но далеко не все готовы поменять благоустроенность инфраструктуры и уровень комфорта в городской квартире на тихий сельский быт. Каким же должен быть современный дом, чтобы соответствовать и привычному ритму жизни, и давать возможность окунуться в неповторимую атмосферу беззаботного отдыха на природе? Архитекторы и дизайнеры в представленном проекте открывают новый взгляд на использование натуральных материалов и простых форм – динамичное, стильное и притягательное. 

На пороге дома

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Дома в стиле модерн
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Уже при входе в дом можно заметить экологичный и разумный подход к обустройству участка: площадка вокруг фасада оформлена гравием, который отлично впитывает влагу, но не сковывает землю непробиваемым щитом, оставляя возможность почувствовать близость природы. Широкий навес над деревянной террасой и входной дверью защищает от дождя и жарких лучей солнца. Зеленые ветви кустарников, посаженных недалеко от окон, безусловно придадут интерьерам комнат особенную живость.

Сад – дело будущего

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Дома в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Как видно на этом фото, сад вокруг дома еще совсем молодой, но весьма разнообразный и ухоженный. Поэтому не стоит сомневаться, спустя несколько лет эти деревца порадуют хозяев дома и прохладой тенью раскидистых крон и неплохим урожаем фруктов.

Терраса из дерева

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Балкон и терраса в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Такая площадка возле дома – настоящий бесценный клад для жизни на природе. Дощатый пол террасы прекрасно подходит для того, чтобы выйти босиком летним утром, встречая теплые солнечные лучи или устроить радушный прием гостей в атмосфере домашней заботы и природной свежести.

Дополнительный объем комнат

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Балкон и терраса в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Еще один нюанс оформления террасы и комнат: дощатый уличный настил плавно переходит к паркетному полу внутри помещений, создается ощущение единства пространства. Это дизайнерское решение еще раз подчеркивает соединение интерьера и сада вокруг и придает комнатам простор.

Деревянная мебель – современный дизайн традиционных материалов

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Столовая комната в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Конечно, деревянная мебель дарит интерьеру неповторимый уют, но зачастую выглядит излишне старомодной, массивной и навязывает определенную линию стиля. Но, как видите, это все пустые стереотипы. Дизайнеры в этом проекте в совершенстве преобразили понимание деревянной мебели: простые формы, подчеркнутый минимализм деталей. Основным украшением выступает сама текстура древесины, все прочее лишь фон – белый потолок, белые стены, светильники в виде ламп на длинных проводах. 

Роскошная столовая

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Столовая комната в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Почему эта столовая кажется действительно роскошной? Это, пожалуй, тот случай, когда свобода пространства хороша сама по себе. Панорамные окна в сад, теплая древесина в доме – большая и пустая комната не кажется безликой или унылой.

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Кухня – все по местам

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Кухня в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Что отличает ультрасовременные интерьеры помимо стиля? Конечно же, высокий уровень комфорта обыденной жизни, обеспеченный удобной и умной техникой. В этом доме вопрос технологического оснащения – также на первом месте, чему яркий пример – интерьер кухни. 

Лаунж зона у камина

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Гостиная в стиле модерн
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エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Небольшой деревянный стеллаж отделяет от основного пространства зону для отдыха, где нашли свое место и массивный диван, и камин. 

Камин – гордость любого дома

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Также как терраса – любимое место летнего отдыха, камина – роскошная изюминка интерьера, дарящая тепло и уют в холодное время года. 

Стеллаж в качестве перегородки

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

Просторное помещение на первом этаже вполне можно было разделить основательной стеной, места для этого достаточно. Но это создает сразу много проблем: тепло от камина будет сосредоточено лишь в одной точке пространства, каждый угол станет темным и серым, великолепный пейзаж за окном будет доступен лишь из единичных точек комнаты… Пожалуй, действительно, легкий стеллаж – лучшее решение для такого великолепного простора.

Рабочий кабинет

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ Рабочий кабинет в стиле модерн
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

В этом доме нашлось достаточно места и для личного пространства каждого. Например, в отдельной комнате оборудован уютный домашний кабинет: вместительные деревянные полки и широкий стол – все что нужно для трудоголиков. 

До и После: Потрясающие кухни с новым имиджем
Наверное вам хотелось бы что-нибудь добавить еще в этот дом по своему вкусу?

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