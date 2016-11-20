5 примеров прихожих, измененных до неузнаваемости!

Первое, что видят люди, которые входят в дом – это прихожая, коридор или гостиная. Это помещение приветствует нас, создает первое впечатление о доме и настраивает гостей на определенное настроение. И в то же время это комната, которую мы видим последней, она нас провожает, когда мы уходим по своим делам. Это не мелочь, не так ли? Поэтому важно уделить дизайну прихожей хотя бы немного времени и внимания, чтобы создать здесь не только комфортную, но и красивую обстановку, благотворно влияющую на настроение всех, кто сюда входит и отсюда выходит.
Независимо от того, насколько это помещение маленькое или большое, нужно позаботиться о его привлекательности и приветливой обстановке. Нужно определить места для хранения ключей, правильно расположить зеркала, стол, полки. Не меньше внимания нужно уделить месту для хранения пальто, шапок или обуви.
В этой статье мы покажем вам пять идей дизайна прихожей. Предложенные вашему вниманию комнаты разные по форме и размерам, но каждая из них после преобразования выглядит стильно, практично и современно. После реконструкции эти очаровательные прихожие стали визитной карточкой дома и предметом гордости своих хозяев.
Благодаря своим компактным размерам, эта прихожая имеет вид длинного коридора, сообщающегося с несколькими комнатами через боковые двери. Как видно на первом изображении, это пространство выглядело плачевно, это практически нежилое помещение, в котором было очень неуютно, темно и непрактично. Непродуманное освещение создавало у посетителей сразу на входе впечатление угрюмого и грустного дома.
После проведенного ремонта прихожая стала невероятно привлекательной, полной яркого света и нереальной свежести. С одной стороны, это помещение выглядит утонченно, с другой – оно очень функциональное. Здесь появились практичные полки, ниши и шкафы для хранения различных вещей.
Новый красивый пол выглядит тепло, на ощупь он приятен и комфортен. Как элемент декора такой пол освежает обстановку и делает ее более насыщенной и стильной. Обновленное пространство позволяет чувствовать себя здесь комфортно, оно полно жизни и положительной энергии.
Несмотря на то, что в этом доме достаточно много пространства, прихожая здесь выглядит темной и мрачной. Белый цвет приобрел оттенок серого, а стиль, в котором она оформлена, кажется устаревшим и неактуальным.
Реконструкция этой прихожей была проведена в минимальном объеме, но судя по представленному изображению, она очень сильно преобразилась. Во время этой небольшой реконструкции было добавлено совсем немного красного цвета, который освежил обстановку и сделал ее более яркой.
Входная дверь была сохранена в прежнем виде, так как она выглядела довольно стильно и современно. Теперь же она еще более ярко выделена на фоне красного цвета и жизнерадостно сияет белизной и чистотой. Дизайнерский коврик у двери добавляет еще больше уюта и гостеприимности.
Перестановка мебели привнесла в обстановку свежесть и простор. Изящный столик, стильный стул и другие элементы декора преобразили обстановку и сделали прихожую в этом доме приветливой и необычайно дружелюбной.
Как видите, обновление прихожей не всегда требует значительных финансовых затрат: несколько слоев краски, творческий подход и небольшая перестановка мебели.
Старый дом имел прихожую с большим потенциалом, но темную, скучную и устаревшую не только на первый взгляд. Пол в этом помещении выглядел старомодно, его стены тусклые и грязные. Мозаика у дверей и сами двери, а также темный потолок вызывали ощущение тяжести, а вся атмосфера в этой прихожей навевала мысли об усталости и старости обстановки. Не очень весело было входить в этот дом через такую прихожую.
Главной задачей во время реконструкции было сохранить традиционный стиль этого дома, добавив больше света и новизны в обстановку. Первым делом были перекрашены стены, заменена внутренняя дверь, а также демонтирован темный потолок. Благодаря таким изменениям удалось максимально изменить темное пространство, сделав его чистым, теплым и светлым.
Входная дверь была обновлена, очищена и вскрыта лаком. Обработанное таким способом дерево подчеркивает его естественный цвет, радикально меняет внешний вид входной двери и делает ее более красочной и колоритной.
Привлекает внимание обновленное напольное покрытие. Захватывающий рисунок на плитке делает прихожую неповторимо красивой и стильной.
Освежили обстановку живые растения, расположенные у входной двери. Они наполняют эту часть дома уютом и теплом.
В уютном коридоре нуждаются все жилые дома, важно создать теплую и дружественную обстановку во входной зоне, чтобы каждый чувствовал себя здесь комфортно. Внешний вид прихожей создает у посетителей первое впечатление об успешности и процветании дома.
Этот коридор выглядел старым и угрюмым, и создавалось впечатление, что дела здесь идут не очень хорошо. Белый цвет в этом помещении имеет грязный и скучный вид, входить сюда не очень хотелось.
Какая перемена! Новый коридор выглядит просторным и полным света, несмотря на то, что естественное освещение в этом помещении отсутствует.
Благодаря мастерски внедренным дизайнерским приемам это пространство преобразилось и стало более уютным и современным. Здесь появилась раздвижная система с двойными дверями, при этом был сохранен серый и белый цвет в отделке. Это позволило сделать входную зону более просторной, светлой и яркой.
Оригинально организовано место для хранения обуви, оригинальной подсветкой, которая делает этот вход замечательным!
Скучная обстановка этой входной зоны после реконструкции помещения стала очаровательной. Что этому поспособствовало?
На нижнем изображении показано, каким была прихожая до того, как за дело взялся дизайнер: двери из красного дерева неприятно контрастируют с унылыми серыми стенами дома. Внешний вид этой обычной, ничем не примечательной комнаты не оказывает благотворного воздействия ни на хозяев, ни на гостей дома.
Преобразования в этом доме были более серьезными, чем в предыдущих примерах, так как здесь была проведена частичная перепланировка прихожей: удалена боковая стена и дверь, ведущая на кухню, при этом проход в помещение стал свободным.
Двери из красного дерева были заменены на белые, а пол покрыт очень светлым ламинированным покрытием. Здесь стало светло, уютно и комфортно также благодаря светлой мягкой мебели, и интересным аксессуарам. Ваза с цветами у окна, пышные, но легкие шторы наполнили атмосферу изысканностью и шиком. Все пространство дома стало еще более ярким и очень милым.
Если вы воспользуетесь этим вариантом отделки входной зоны своего дома, он будет выглядеть изумительно!