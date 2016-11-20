5 примеров прихожих, измененных до неузнаваемости!

Первое, что видят люди, которые входят в дом – это прихожая, коридор или гостиная. Это помещение приветствует нас, создает первое впечатление о доме и настраивает гостей на определенное настроение. И в то же время это комната, которую мы видим последней, она нас провожает, когда мы уходим по своим делам. Это не мелочь, не так ли? Поэтому важно уделить дизайну прихожей хотя бы немного времени и внимания, чтобы создать здесь не только комфортную, но и красивую обстановку, благотворно влияющую на настроение всех, кто сюда входит и отсюда выходит.

Независимо от того, насколько это помещение маленькое или большое, нужно позаботиться о его привлекательности и приветливой обстановке. Нужно определить места для хранения ключей, правильно расположить зеркала, стол, полки. Не меньше внимания нужно уделить месту для хранения пальто, шапок или обуви.

В этой статье мы покажем вам пять идей дизайна прихожей. Предложенные вашему вниманию комнаты разные по форме и размерам, но каждая из них после преобразования выглядит стильно, практично и современно. После реконструкции эти очаровательные прихожие стали визитной карточкой дома и предметом гордости своих хозяев.