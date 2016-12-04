Сауна в доме – что для этого нужно учесть

Домашняя сауна – мечта многих россиян, особенно в промозглую, холодную погоду. Финские сауны заслуженно пользуются популярность – они компактны, комфортны и позволяют насладиться всеми оздоровительными процедурами. Давайте присмотримся повнимательнее к основным элементам домашней сауны, возможно это поможет вам оборудовать такой комплекс на весьма небольшой площади.
Что нужно для хорошего отдыха в сауне? Безусловно – натуральные материалы и удобная лавка. Природная древесина в светлых тонах, прозрачная стеклянная дверь в сауну, ненавязчивая подсветка – все это сделает сауну идеальным местом для расслабления и оздоровления всего организма.
Традиционно сауна оформляется с помощью древесины, выбираются те породы дерева, которые хорошо выдерживают пар и горячий воздух, повышенную влажность. Кроме того, отделку пола можно выполнить с помощью декоративной мозаики, а есть хотите придать атмосфере сауны восточные нотки, то украсить изысканными узорами и все помещение.
Финская сауна – компактная и оформленная древесиной. В Финляндии для строительства саун традиционно используют кипариса левзона – этот вид древесины отличается прекрасной устойчивость к влажности и устойчивым приятным запахом. В России также применяются хвойные породы древесины. Самые дешевые и распространенные – ель, сосна, кроме того для сауны отлично подойдет древесина кедра сибирского, туи, пихты и лиственницы.
С помощью оригинального дизайна и декора вы можете сделать сауну в своем доме и в стиле арабской восточный сказки, и в виде русской резной резьбы. Одна и та же мозаичная плитка, уложенная в разные рисунки и узоры поможет придать интерьеру сауны неповторимый и эффектный вид.
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Горячий воздух и повышенная влажность – два значимых условия, чтобы задуматься о безопасности в пространстве сауны всерьез и решить все вопросы с этим связанные. Во-первых, пол в сауне нужно сделать ровным, без ступеней и порогов, гладким, но не скользким. Во-вторых, горячие предметы – например, раскаленную печь, лучше всего отгородить деревянной конструкцией и обеспечить достаточно места вокруг.
Яркий свет в сауне не нужен, да и атмосфера будет более расслабляющей при тихой, уютной подсветке. В качестве светильников для сауны используют разнообразные встроенные и внешние системы, подбирая яркость света в соответствии с размером помещения.