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Сауна в доме – что для этого нужно учесть

Перла Вереника Перла Вереника
Tylö Sauna ve Buhar Odaları, Purpura Banyo & Wellness Purpura Banyo & Wellness СпаАксессуары для спа и бассейнов
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Домашняя сауна – мечта многих россиян, особенно в промозглую, холодную погоду. Финские сауны заслуженно пользуются популярность – они компактны, комфортны и позволяют насладиться всеми оздоровительными процедурами. Давайте присмотримся повнимательнее к основным элементам домашней сауны, возможно это поможет вам оборудовать такой комплекс на весьма небольшой площади.

Уютная атмосфера

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Что нужно для хорошего отдыха в сауне? Безусловно – натуральные материалы и удобная лавка. Природная древесина в светлых тонах, прозрачная стеклянная дверь в сауну, ненавязчивая подсветка – все это сделает сауну идеальным местом для расслабления и оздоровления всего организма. 

Какой материал выбрать для отделки

Pearl Mosaics steam room Design Republic Limited Спа в стиле модерн
Design Republic Limited

Pearl Mosaics steam room

Design Republic Limited
Design Republic Limited
Design Republic Limited

Традиционно сауна оформляется с помощью древесины, выбираются те породы дерева, которые хорошо выдерживают пар и горячий воздух, повышенную влажность. Кроме того, отделку пола можно выполнить с помощью декоративной мозаики, а есть хотите придать атмосфере сауны восточные нотки, то украсить изысканными узорами и все помещение. 

Традиционная сауна

puristische Sauna mit asiatischer Wellnessoase, Erdmann Exklusive Saunen Erdmann Exklusive Saunen Спа в азиатском стиле
Erdmann Exklusive Saunen

Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen

Финская сауна – компактная и оформленная древесиной. В Финляндии для строительства саун традиционно используют кипариса левзона – этот вид древесины отличается прекрасной устойчивость к влажности и устойчивым приятным запахом. В России также применяются хвойные породы древесины. Самые дешевые и распространенные – ель, сосна, кроме того для сауны отлично подойдет древесина кедра сибирского, туи, пихты и лиственницы.

Уникальный декор

Дизайн интерьера помывочной в русской бане в г. Москва. homify Спа в эклектичном стиле Дерево Бежевый
homify

Дизайн интерьера помывочной в русской бане в г. Москва.

homify
homify
homify

С помощью оригинального дизайна и декора вы можете сделать сауну в своем доме и в стиле арабской восточный сказки, и в виде русской резной резьбы. Одна и та же мозаичная плитка, уложенная в разные рисунки и узоры поможет придать интерьеру сауны неповторимый и эффектный вид. 

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Безопасность

Tylö Sauna ve Buhar Odaları, Purpura Banyo & Wellness Purpura Banyo & Wellness СпаАксессуары для спа и бассейнов
Purpura Banyo &amp; Wellness

Purpura Banyo & Wellness
Purpura Banyo &amp; Wellness
Purpura Banyo & Wellness

Горячий воздух и повышенная влажность – два значимых условия, чтобы задуматься о безопасности в пространстве сауны всерьез и решить все вопросы с этим связанные. Во-первых, пол в сауне нужно сделать ровным, без ступеней и порогов, гладким, но не скользким. Во-вторых, горячие предметы – например, раскаленную печь, лучше всего отгородить деревянной конструкцией и обеспечить достаточно места вокруг.

Система освещения

Meine Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в скандинавском стиле Янтарный / Золотой
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Яркий свет в сауне не нужен, да и атмосфера будет более расслабляющей при тихой, уютной подсветке. В качестве светильников для сауны используют разнообразные встроенные и внешние системы, подбирая яркость света в соответствии с размером помещения.

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