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Топ 5: Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Гостиная в стиле модерн
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Специалисты homify радовали нас удивительными проектами на протяжении всей недели. Какие из них запомнились больше других? Какие вызвали самые яркие впечатления? Ответы на эти вопросы вы найдете в традиционной рубрике Лучшие проекты недели

1. Квартира-лофт

Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
MC Interior

Квартира ЛОФТ

MC Interior
MC Interior
MC Interior

Если переводить дословно с английского, то лофт – это ни что иное как чердак или мастерская прямо под крышей. Традиционно квартира-лофт представляет собой одно большое открытое пространство. Перегородки достаточно условны, зонирование часто осуществляется с помощью мебели. Если высота потолков позволяет организовать дополнительный этаж-мезонин, то там обычно располагаются спальни. Площадь данной квартиры недостаточно велика. Как специалистам удалось создать в ней фабричное ощущение настоящего лофта, читайте в этой статье.  

2. Зеленые кухни – вкусный обед и вечная весна

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

От таких кухонь ваши соседи и друзья буквально позеленеют от зависти! Зеленый цвет в интерьерах кухни сейчас актуален как никогда. Его популярность легко объясняется всплеском интереса к экологическому стилю жизни и возвращением в моду классических интерьеров, создатели которых всегда питали слабость к пастельным оттенкам зеленого. Зеленый цвет ассоциируется с природой и здоровьем. Он освежает и успокаивает, а потому является наилучшим выбором для кухонь и столовых комнат. Подборку из 6 потрясающих зеленых кухонь читайте в этой статье

3. Картины в интерьере

Appartamento CM, MIROarchitetti MIROarchitetti Гостиная в стиле модерн
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

Существует два понятия: картина для интерьера и интерьер для картины. В салоне 19 века вы скорее всего найдете больше изображений на стене, чем предметов мебели – искусство было модно коллекционировать и отводить этим коллекциям отдельные помещения. В наше время – это скорее занятие для очень немногих, зато в распоряжении многих оказался гораздо больший спектрум медиумов и полная свобода интерпретаций. Как умело отобрать и уместно расположить картины в интерьере, читайту в одноименной Книге идей

4. 50 оттенков серого – серый цвет в интерьере

Квартира в ЖК «Столичная недвижимость», Murat Sabekov Murat Sabekov
Murat Sabekov

Квартира в ЖК «Столичная недвижимость»

Murat Sabekov
Murat Sabekov
Murat Sabekov

Прошедшая неделя ознаменовалась премьерой фильма 50 оттенков серого. Фильм, снятый по роману британской писательницы Э. Л. Джеймс,  обещает стать самым большим кинохитом этого года. Режиссер Сэм-Тейлор Джонсон предложит зрителям увлекательный коктейль из драматических переживаний и тайных эротических фантазий. Парадоксально, но факт – благодаря ажиотажу вокруг фильма, мы вспомнили о потрясающих свойствах серого цвета – гибкость, элегантность, широчайшая палитра оттенков. Этот цвет присутствует в интерьере практически каждой квартиры, при этом его роль в цветовой композиции зачастую остается незамеченной и недооцененной. Пришло время отдать должное заслугам серого и подготовить Книгу идей, посвященную этому чувственному цвету.

5. Квартира на Большой Ордынке

Квартира на Б.Ордынке, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира на Б.Ордынке

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Автор данного проекта отнесла его к ампиру – позднему классицизму времен наполеоновской Франции. Но по мнению автора, анализировавшего интерьер оформленной ей квартиры, получилось нечто намного более современное и психологически совсетимое с образом жизни и мыслей современного человека, чем тяжелый, душный, кичливый и достаточно мрачный истинный ампирный интерьер.

До и После: переделка дизайн-студии в Саутгемптоне

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