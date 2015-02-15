Топ 5: Лучшие проекты недели

Специалисты homify радовали нас удивительными проектами на протяжении всей недели. Какие из них запомнились больше других? Какие вызвали самые яркие впечатления? Ответы на эти вопросы вы найдете в традиционной рубрике
Лучшие проекты недели.
Если переводить дословно с английского, то
лофт – это ни что иное как чердак или мастерская прямо под крышей. Традиционно квартира-лофт представляет собой одно большое открытое пространство. Перегородки достаточно условны, зонирование часто осуществляется с помощью мебели. Если высота потолков позволяет организовать дополнительный этаж-мезонин, то там обычно располагаются спальни. Площадь данной квартиры недостаточно велика. Как специалистам удалось создать в ней фабричное ощущение настоящего лофта, читайте в этой статье.
От таких кухонь ваши соседи и друзья буквально позеленеют от зависти! Зеленый цвет в интерьерах кухни сейчас актуален как никогда. Его популярность легко объясняется всплеском интереса к экологическому стилю жизни и возвращением в моду классических интерьеров, создатели которых всегда питали слабость к пастельным оттенкам зеленого. Зеленый цвет ассоциируется с природой и здоровьем. Он освежает и успокаивает, а потому является наилучшим выбором для кухонь и столовых комнат. Подборку из 6 потрясающих зеленых кухонь читайте в этой статье.
Существует два понятия: картина для интерьера и интерьер для картины. В салоне 19 века вы скорее всего найдете больше изображений на стене, чем предметов мебели – искусство было модно коллекционировать и отводить этим коллекциям отдельные помещения. В наше время – это скорее занятие для очень немногих, зато в распоряжении многих оказался гораздо больший спектрум медиумов и полная свобода интерпретаций. Как умело отобрать и уместно расположить картины в интерьере, читайту в одноименной Книге идей.
Прошедшая неделя ознаменовалась премьерой фильма 50 оттенков серого. Фильм, снятый по роману британской писательницы Э. Л. Джеймс, обещает стать самым большим кинохитом этого года. Режиссер Сэм-Тейлор Джонсон предложит зрителям увлекательный коктейль из драматических переживаний и тайных эротических фантазий. Парадоксально, но факт – благодаря ажиотажу вокруг фильма, мы вспомнили о потрясающих свойствах серого цвета – гибкость, элегантность, широчайшая палитра оттенков. Этот цвет присутствует в интерьере практически каждой квартиры, при этом его роль в цветовой композиции зачастую остается незамеченной и недооцененной. Пришло время отдать должное заслугам серого и подготовить Книгу идей, посвященную этому чувственному цвету.
Автор данного проекта отнесла его к ампиру – позднему классицизму времен наполеоновской Франции. Но по мнению автора, анализировавшего интерьер оформленной ей квартиры, получилось нечто намного более современное и психологически совсетимое с образом жизни и мыслей современного человека, чем тяжелый, душный, кичливый и достаточно мрачный истинный ампирный интерьер.