Топ 5: Лучшие проекты недели

От таких кухонь ваши соседи и друзья буквально позеленеют от зависти! Зеленый цвет в интерьерах кухни сейчас актуален как никогда. Его популярность легко объясняется всплеском интереса к экологическому стилю жизни и возвращением в моду классических интерьеров, создатели которых всегда питали слабость к пастельным оттенкам зеленого. Зеленый цвет ассоциируется с природой и здоровьем. Он освежает и успокаивает, а потому является наилучшим выбором для кухонь и столовых комнат. Подборку из 6 потрясающих зеленых кухонь читайте в этой статье.