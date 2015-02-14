До и После: переделка дизайн-студии в Саутгемптоне

Лучшие времена настали, когда за проект взялись ребята из Walk Interior Design. После реконструкции заброшенный бассейн превратился в светлое помещение, в котором можно продуктивно работать. Несмотря на небольшую площадь и длинную, скошенную крышу, архитекторам удалось создать полноценную студию, по которой можно свободно передвигаться. На потолке были установлены новые изолированные панели, которые заменили старую отделку поликарбонатом, надстроенная треугольная стена была отделана кирпичом и покрашена в белый цвет. В помещении четко прослеживается стилистика лофта с характерными для нее обнаженными бетонными стенами, открытыми опорными балками, одинаковыми фабричными светильниками и стульями из алюминия. Намеренно или случайно, но широкие колеса подвешенного под потолок велосипеда стали одним из самых ярких и запоминающихся элементов декора этого помещения.