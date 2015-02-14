До и После: переделка дизайн-студии в Саутгемптоне

Ничто не радует нас больше, чем возвращенные к жизни здания, особенно если речь идет о нестандартных объектах
переделки. Сегодня мы станем свидетелями очень необычного проекта – превращение старого бассейна в новую дизайн-студию. Место действия – небольшой городок Саутгемптон, который находится на южном побережье Великобритании в графстве Хэмпшир. Авторы реконструкции – молодые, смелые и очень талантливые британские архитекторы из студии Walk Interior Design.
Прошло немало времени с тех пор, как на этом месте был работающий бассейн. Хозяева дома спустили воду, проделали механическую чистку, закрыли пространство мусорными мешками и отложили реконструкцию до лучших времен.
Лучшие времена настали, когда за проект взялись ребята из Walk Interior Design. После реконструкции заброшенный бассейн превратился в светлое помещение, в котором можно продуктивно работать. Несмотря на небольшую площадь и длинную, скошенную крышу, архитекторам удалось создать полноценную студию, по которой можно свободно передвигаться. На потолке были установлены новые изолированные панели, которые заменили старую отделку поликарбонатом, надстроенная треугольная стена была отделана кирпичом и покрашена в белый цвет. В помещении четко прослеживается стилистика лофта с характерными для нее обнаженными бетонными стенами, открытыми опорными балками, одинаковыми фабричными светильниками и стульями из алюминия. Намеренно или случайно, но широкие колеса подвешенного под потолок велосипеда стали одним из самых ярких и запоминающихся элементов декора этого помещения.
Многие посетители студии не верили, что когда-то на ее месте был обычный бассейн. Снимки, сделанные архитекторами в процессе работы над проектом, были единственным доказательством того, что рабочий кабинет был буквально построен на воде.
Архитекторы решили не поднимать пол студии до уровня земли. Во-первых, это значительно увеличило бы стоимость проекта, а во-вторых, сократило высоту потолка. Входную дверь и окружающую ее стену было решено сделать из сверхпрочного стекла, чтобы обеспечить комнату непрерывным потоком дневного света.
Рядом со студией расположился маленький дворик, в котором можно также можно поработать или просто отдохнуть, наслаждаясь солнцем и вкусным обедом.
Еще одним неоспоримым достоинством дома стали солнечные батареи, покрывшие кровлю по всей длине. Они снабжают теплом не только студию, но и жилой дом, расположенный рядом с ней. Это решение помогло хозяевам студии сэкономить немало денег, ведь установка солнечных панелей на крыше дома обошлась бы им
в копеечку.
Работа над проектом заняла два месяца, его стоимость составила £25,000 фунтов. Дизайн-студия на месте заброшенного бассейна получилась светлой, просторной и уютной, поэтому неудивительно, что от желающих погостить в ней не было отбоя. Поэтому хозяева повесили под потолком табличку с надписью
Не заходите/Заходите , что помогло им ограничить поток любопытствующих и погрузиться в работу.