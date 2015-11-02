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Диваны: право на роскошь

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homify Гостиные в эклектичном стиле
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Безусловно, в наших домах и квартирах может быть несколько уютных комнат, но есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться, отдохнуть в одиночестве или в компании близких. Само слово «гостиная» в русский язык пришло из латинского hostis, что в древние времена означало «чужак». Со временем оно приобрело совершенно противоположный семантический смысл и стало практически сродни слову «гостинец», которое, в свою очередь, в старославянском означало большую дорогу или длинный путь. В американском английском главную комнату дома принято называть ’living room’ (от гл. live – жить). Сложно поспорить, ведь гостиная и есть комната для полноценной жизни!

Еще немного лингвистики. Британский вариант английского языка настаивает на именовании sitting room, что в буквальном смысле переводится как «комната для посиделок». Не будем спорить, в этом тоже есть прямая логика, ведь ни одна гостиная не обходится без кресел и диванов.

Амбициозный цвет

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

В первую очередь стоит заметить, что фиолетовый представляет собой сочетание двух цветов — красного и синего. Их различная концентрация позволяет добиться множества оттенков — от нежно-розового, до глубокого и насыщенного темного фиолетового цвета. Грамотное распоряжение и сочетание с другими цветами палитры дает дизайнеру возможность создать практически любую атмосферу, в зависимости от поставленной задачи. Перед нами амбициозный пример сочетания белого и фиолетового. Глубокий, яркий, сочный цвет способен наполнить комнату атмосферой царской роскоши.

Смелое решение

Гостиная Roma Fratelli Barri Гостиная в классическом стиле
Fratelli Barri

Гостиная Roma

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Интерьер в стиле современной классики выдержан в нежных пастельно-белых тонах, однако яркий диван с обивкой из шенилла смотрится здесь как нельзя кстати. Не бойтесь привносить яркие и иногда эклектичные предметы в интерьер. Именно они помогут вам выразить собственную индивидуальность и придать помещению характер.

Статус в коже

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Дизайнеры интерьера согласятся с утверждением, что смелые и уверенные в себе люди отдают часто  предпочтение кожаным диванам в стиле «Честерфилд». Долговечные, стильные диваны из натуральной кожи способны подчеркнуть независимый характер владельца квартиры. Они демонстрируют потрясающую износостойкость, не истираются, приятны на ощупь и имеют специфический запах, подчеркивающий статус апартаментов и их жильцов.

Синий бархат

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Ворсистая и приятная на ощупь, эта мягкая ткань прослужит довольно долго. Бархат прекрасно пропускает воздух и отличается богатым разнообразием оттенков и рисунков.  Синий цвет и его тёмные оттенки вызывают такие ассоциации, как заинтересованность, интрига, возбуждение, уверенность, стабильность. Такой дуэт удачно используются как в классических, так и современных интерьерах. Гармонично такие диваны смотрятся также в интерьерах в стиле неоклассика.

Внимание к деталям

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Практически каждый член семьи проводит в гостиной большую часть своего времени за просмотром телевизора, чтением, вязанием или общением друг с другом.  Очень важно уделить особое внимание созданию уютной атмосферы в нашей гостиной, чтобы после рабочего дня вы знали, где вас ждут истинная гармония и комфорт.   За уют отвечают многие детали, в особенности, мебель и ее расположение, цвет, ткани и освещение. Помните, что каждый элемент должен сочетаться с другим.

Дерзкие выходки

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Прежде чем решиться на кардинальные изменения, наши специалисты советуют задуматься, какой из стилей подходит именно вам: классический, современный, а может даже и эклектика?  Авторы проекта предложили дерзкое и амбициозное решение в выборе дивана в интерьере, в котором, казалось бы, должна присутствовать мягкая и нежная классика.

Декоративные штучки

Квартира на улице Песчаная. Москва, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
Rustem Urazmetov

Квартира на улице Песчаная. Москва

Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov
Rustem Urazmetov

Декоративные подушки способны оживить интерьер, а иногда и полностью изменить его. Сегодня можно найти в продаже декоративные подушки на диван любой формы. Помимо стандартных, предлагаются необычные подушки: в виде бабочек, цветов и сердечек. Подушки для дивана могут иметь разные названия и формы: секционная, турецкая, стеганая. При всем разнообразии тканей, форм и расцветок, они окажутся практичными в использовании, а также помогут менять настроение в комнате и придать в любой момент ей необходимое настроение.

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