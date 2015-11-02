Диваны: право на роскошь

Безусловно, в наших домах и квартирах может быть несколько уютных комнат, но есть лишь одна, где мы по-настоящему в состоянии расслабиться, отдохнуть в одиночестве или в компании близких. Само слово «гостиная» в русский язык пришло из латинского hostis , что в древние времена означало «чужак». Со временем оно приобрело совершенно противоположный семантический смысл и стало практически сродни слову «гостинец», которое, в свою очередь, в старославянском означало большую дорогу или длинный путь. В американском английском главную комнату дома принято называть ’living room’ (от гл. live – жить). Сложно поспорить, ведь гостиная и есть комната для полноценной жизни!

Еще немного лингвистики. Британский вариант английского языка настаивает на именовании sitting room , что в буквальном смысле переводится как «комната для посиделок». Не будем спорить, в этом тоже есть прямая логика, ведь ни одна гостиная не обходится без кресел и диванов.