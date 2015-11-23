Как избавиться от плесени – 5 способов

Плесень в ванной комнате – это проблема для всей семьи. Мало того, что она портит созданный дизайн интерьера ванной комнаты и уют в помещении, так плесень еще и чрезвычайно токсична для людей.

Обычно плесень возникает в результате повышенной влажности в помещении. Поэтому чаще всего она возникает именно в ванной комнате или в санузлах. В помещении, где появляется налет плесени опасно находиться людям. Основными симптомами воздействия плесени на организм человека являются: ухудшение зрения, головные боли, аллергия и проблемы с дыхательными путями. Поэтому при первом появлении плесени нужно сразу же с ней бороться, решительно и быстро.

Казалось бы, какие могут быть проблемы с уничтожением грибка в квартире? Однако, многие люди годами борются с этой заразой у себя в квартирах и почти всегда безрезультатно. Этот грибок чрезвычайно живуч и очень быстро развивается. Поэтому, в этой статье мы постарались и собрали специально для Вас пять самых эффективных способов борьбы с плесенью. Приятного чтения!