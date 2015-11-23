Как избавиться от плесени – 5 способов

Плесень в ванной комнате – это проблема для всей семьи. Мало того, что она портит созданный дизайн интерьера ванной комнаты и уют в помещении, так плесень еще и чрезвычайно токсична для людей.
Обычно плесень возникает в результате повышенной влажности в помещении. Поэтому чаще всего она возникает именно в ванной комнате или в санузлах. В помещении, где появляется налет плесени опасно находиться людям. Основными симптомами воздействия плесени на организм человека являются: ухудшение зрения, головные боли, аллергия и проблемы с дыхательными путями. Поэтому при первом появлении плесени нужно сразу же с ней бороться, решительно и быстро.
Казалось бы, какие могут быть проблемы с уничтожением грибка в квартире? Однако, многие люди годами борются с этой заразой у себя в квартирах и почти всегда безрезультатно. Этот грибок чрезвычайно живуч и очень быстро развивается. Поэтому, в этой статье мы постарались и собрали специально для Вас пять самых эффективных способов борьбы с плесенью. Приятного чтения!
И даже нашатырный спирт тоже применяют для борьбы с плесенью. Он во многом похож на отбеливатель, легко уничтожает грибок на твердых непористых поверхностях. Но вот для пористых поверхностей он не годится как эффективное средство против плесени.
Для приготовления смеси нашатырный спирт смешивают пополам с водой. Полученную смесь распыляют на поврежденные участки ванной комнаты. Нужно оставить ее на несколько часов, а затем тщательно промыть водой.
Едкий запах нашатыря может вызвать головные боли и першение в горле. Отбеливатель с нашатырным спиртом смешивать категорически запрещается, так как в этой смеси выделяется чрезвычайно токсичный газ.
Самым первым признаком плесени является специфический запах, сырой и острый. Потом постепенно появляются пятна различного размера. Цвет плесени может быть серым, черным или белым. Появляется плесень быстро, распространяется – еще быстрее. Поэтому медлить нельзя ради Вашего здоровья и здоровья Ваших близких. Немедленно приступайте к решительным мерам по уничтожению этой заразы из Вашего дома.
В основном, плесень появляется если в комнату не проникают солнечные лучи, в помещении всегда тепло или жарко, Вы не использовали специальные антигрибковые средства при обработке стен и швов. Также плесень может возникать в тех помещениях, где очень влажно и нет вентиляции, или она есть но очень плохо работает. Поэтому прежде чем выводить плесень – отремонтируйте вентиляцию. Наймите рабочих, чтобы почистили вентиляционную шахту и установили в нее вытяжной вентилятор, дайте влажному воздуху покинуть помещение. Готово? Тогда уже полдела сделано! Теперь приступим непосредственно к самому уничтожению вредоносного грибка.
Наилучшим проверенным средством против плесени является антисептическая грунтовка. Ее можно легко найти в магазинах стройматериалов. Специальная антисептическая грунтовка выполняет сразу две функции: помогает нам бороться с плесенью и создает защиту от нее в дальнейшем.
Использовать антисептическую грунтовку очень просто. Обычно она не нуждается в добавлении воды. Однако, если грунтовка неразбавленная, то лучше придерживаться инструкции, чтобы получился правильный состав для борьбы с вредоносным грибком.
Перед нанесением грунтовки поверхность необходимо очистить. Даже если грибок проник глубоко, Вам все равно нужно очистить все до чистого слоя, может быть даже дойти до бетонной плиты или кирпича. Наносится грунтовка на сухую поверхность, аккуратно и равномерно. Можно использовать для этой цели малярную кисть. Как только грунтовка высохнет, можно на нее наносить краску или клеить обои.
В борьбе с плесенью также могут помощь и домашние средства. Они конечно не настолько эффективны, как специальная грунтовка, но зато менее токсичны.
С помощью обычного отбеливателя можно избавиться практически от любых видов плесени. Благодаря активному веществу в нем гипохлорит натрия, он убивает и саму плесень, и ее споры. Отбеливателем можно чистить плитку в ванной, стекла, пол, но многие вещи обесцвечиваются и портятся под воздействием отбеливающих свойств этого вещества.
Кроме этого отбеливатель выделяет резкие токсичные пары и разъедает кожу рук. Поэтому прежде чем приступить к обработке помещения этим средством, необходимо убедиться, что помещение хорошо проветривается. И необходимо одевать защитные перчатки для работы с отбеливателем. Поврежденную поверхность нужно обработать смесью, состоящей из одной части отбеливателя и десяти частей воды.
Даже обычный столовый уксус может помочь в борьбе с плесенью в ванной. В уксусе содержится слабая кислота, поэтому он способен уничтожать множество различных видов плесени. Уксус обладает запахом, но не выделяет таких токсичных и опасных испарений, как отбеливатель. В борьбе с плесенью уксусом обрабатывают заплесневевшие поверхности с помощью распыления или же просто протирки. Обычно уже через час уксус можно смывать водой и проветривать помещение. Для предотвращения появления плесени в дальнейшем, каждую неделю рекомендуется распылять уксус в проблемные зоны ванной.
Как ни странно, но перекись водорода тоже отлично подходит для выведения плесени из Вашей ванной комнаты. Перекись водорода – вещество антибактериальное и противогрибковое. Трехпроцентный раствор перекиси водорода можно купить в любой аптеке, она безопасна, нетоксична и совсем не пахнет. Перекисью водорода можно очень эффективно удалить плесень на многих поверхностях и материалах, но она тоже обладает отбеливающими свойствами, поэтому будьте аккуратны с ней на тканях и покрашенных поверхностях.
Классический аквамарин
Обычная пищевая сода тоже может помочь в борьбе с плесенью. Она поражает грибки и служит превосходным натуральным и безопасным бытовым очистителем. Сода никогда не повредит членам семьи или домашним животным, в отличие от остальных средств.
Смесь готовится путем размешивания чайной ложки соды в стакане воды. Полученную жидкость распыляют на участки, зараженные плесенью. Также жидкость можно просто нанести губкой на поврежденные участки ванной. Соду с поверхностей лучше не смывать вообще, так как она помогает предотвратить повторное появление плесени.
Помните, что избавиться от плесени – это не вся победа. Важно обеспечить сухость и хорошую вентиляцию в ванной комнате. Только тогда плесень не сможет появиться там вновь.
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