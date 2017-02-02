До и После: Утепляем и ремонтируем дом в деревне за 600 тысяч!

Купить такой блочный дом в русской деревне можно по цене в 400-800 тысяч рублей. Без ремонта он выглядит совсем не веселым местом для жизни, но это можно исправить! Вложив сюда примерно 1-1,5 млн рублей, можно получить дом, в который можно заехать уже через 1-2 месяца после покупки, в отличие от 6-месячной стройки, которая чаще всего и вовсе затягивается на 3 года.

Главное, что следует проверить – состояние фундамента, кровли и несущих стен. Правда, кровлю вам скорее всего все равно придется заменить, а вот стены должны быть ровными и прочными.

Так, первый этап ремонта такого дома – заливка бетонного пола и полная перепланировка перед этим, снос перегородок, утепление мансарды или чердака, замена окон и возведение новых перегородок так, как вам нужно.

Затем нужно определиться со стилем в дизайне интерьера, легче всего выбрать традиционный, чтобы можно было купить дешевые строительные материалы. Тогда дом может облагородиться за весьма скромную сумму, по сравнению со стоимостью стандартного коттеджа.