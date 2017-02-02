До и После: Утепляем и ремонтируем дом в деревне за 600 тысяч!

Купить такой блочный дом в русской деревне можно по цене в 400-800 тысяч рублей. Без ремонта он выглядит совсем не веселым местом для жизни, но это можно исправить! Вложив сюда примерно 1-1,5 млн рублей, можно получить дом, в который можно заехать уже через 1-2 месяца после покупки, в отличие от 6-месячной стройки, которая чаще всего и вовсе затягивается на 3 года.
Главное, что следует проверить – состояние фундамента, кровли и несущих стен. Правда, кровлю вам скорее всего все равно придется заменить, а вот стены должны быть ровными и прочными.
Так, первый этап ремонта такого дома – заливка бетонного пола и полная перепланировка перед этим, снос перегородок, утепление мансарды или чердака, замена окон и возведение новых перегородок так, как вам нужно.
Затем нужно определиться со стилем в дизайне интерьера, легче всего выбрать традиционный, чтобы можно было купить дешевые строительные материалы. Тогда дом может облагородиться за весьма скромную сумму, по сравнению со стоимостью стандартного коттеджа.
Такому дому требуется капитальный ремонт, включающий замену всех окон и отопления, а также 1000 и 1 детали, что суммарно окажется весомым вкладом в общий бюджет ремонта. А вот в Европе стоимость новых домов такова, что иногда гораздо дешевле отремонтировать дом за 15 тысяч евро с помощью еще 50 тысячи евро, чем покупать новый примерно такого же типа за 150 тысяч евро.
Новая система отопления, по разным подсчетам, стоит около 400-600 тысяч рублей. Если вы выберете отопление на «теплом полу», то получите экономию по площади, которую занимают все 8-10 радиаторов, а также более современный вид дома. Для основы мы советуем использовать газовый котел, который подключается к системе «теплого пола».
Для создания кухни-гостиной площадью 35 кв метров две комнаты были объединены в одну. Вместо трех спален теперь в этом доме будет всего две, но зато главная комната станет более просторной. Тем более, что чердак будет утеплен ради создания третьей спальни (для родителей).
Кухня, которая раньше была всего лишь 4-метровым уголком без света, становится прекрасным местом для готовки.
Оформленная в стиле рустик ванная комната выглядит очень колоритно!
Таким предстал новым владельцам нежилой чердак, кровлю в котором оставили нетронутой, лишь утеплили. Был заменен сам кровельный материал, но не стропила.
А такой стала новая спальня на мансарде после ремонта, создания встроенных систем хранения, утепления и декора. Ее площадь – около 35 кв. метров, но из-за ската кровли ощущается она , как 20-метровая.
Стоимость ремонта такого дома составляет от 0,5 до 2,5 млн рублей, что позволит вам сделать дом более теплым, удобным, комфортабельным. Иногда такая покупка окупается, особенно если у вас в собственности уже есть такой дом и вам сложно будет его продать.
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