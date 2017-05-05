До и После: Из кошмарной квартиры в люксовые апартаменты!

Вам не нравится ваша квартира? Хотите переехать? А может быть лучше начать с ремонта? Вариант от лондонской студии The White House Interiors может помочь спланировать все так, чтобы ваши вложения были минимальными, а результат – впечатляющим.
Такая конфигурация остекления присутствует во многих даже старых европейских квартирах. Весь мир уже давно понял, что обилие солнечного света и простор, что дарит габаритное остекление, имеют существенное влияние на наше самочувствие. Но на этом, пожалуй, заканчиваются достоинства этой старой комнаты. После снятия старого ковролина обнажился бетонный пол.
Вы не поверите, но это та же самая комната, но как же меняет атмосферу качественно выполненная отделка и новая мебель. Палитра интерьера строится на оттенках серого и коричневого, акценты немногочисленны, но модных цветов. Но главным в этой гостиной является качественный текстиль, представленный во всем своем многообразии.
Рядом с гостиной есть яркая столовая.
Еще лет 5-10 назад такая кухня была мечтой практически любой хозяйки. Но проектируя кухню (даже с такими же по цвету фасадами и аналогичной конфигурацией!) дизайнеры добавили бы эффектный кухонный фартук и мозаику на полу, а не ограничились квадратиком глянца над печью и почти примитивной черной плиткой.
Увы, нам не известно, было ли пространство, что сейчас занято гостиной, столовой и кухней, одной комнатой или кухня была за стеной от них. Сейчас все выглядит так и весьма впечатляет простотой и изысканностью подобранных цветовых сочетаний.
Унылое зрелище – старые квартиры, из которых вынесена вся мебель. Они выглядят как потерявшийся щенок, заглядывающий в лица всех проходящих мимо в надежде отыскать того, кто даст ему миску и коврик, любовь и заботу.
Эту комнату решили использовать как приватный кабинет или гостевую спальню, ведь места здесь хватит лишь для небольшого дивана. В потенциале здесь видится и детская с колыбелькой. А ко времени следующего ремонта ее можно переоборудовать и во что-то иное.
Так выглядела спальня до ремонта.
Комната побольше превратилась в уютную спальню с гардеробной системой вдоль всей стены. Здесь, как и в остальных комнатах, ставка сделана на формы и фактуры, а не на яркие цвета.
Что ж, и для этого пространства настало время перемен.
Крупноформатной плиткой, имитирующей белый мрамор с едва заметными серыми прожилками, облицованы стены и пол. Современные формы мебели, подвесной унитаз, ниша над встроенным бачком и стеклянная дверь для душевой кабины с низким поддоном. Красота!
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