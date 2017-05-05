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До и После: Из кошмарной квартиры в люксовые апартаменты!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
St Albans , The White House Interiors The White House Interiors Гостиная в стиле модерн
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Вам не нравится ваша квартира? Хотите переехать? А может быть лучше начать с ремонта? Вариант от лондонской студии The White House Interiors может помочь спланировать все так, чтобы ваши вложения были минимальными, а результат – впечатляющим.

​До: Просторная комната с распашными дверьми в сад

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Такая конфигурация остекления присутствует во многих даже старых европейских квартирах. Весь мир уже давно понял, что обилие солнечного света и простор, что дарит габаритное остекление, имеют существенное влияние на наше самочувствие. Но на этом, пожалуй, заканчиваются достоинства этой старой комнаты. После снятия старого ковролина обнажился бетонный пол.

​После: Современная роскошь для вашей гостиной

Living Room The White House Interiors Гостиная в стиле модерн
The White House Interiors

Living Room

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Вы не поверите, но это та же самая комната, но как же меняет атмосферу качественно выполненная отделка и новая мебель. Палитра интерьера строится на оттенках серого и коричневого, акценты немногочисленны, но модных цветов. Но главным в этой гостиной является качественный текстиль, представленный во всем своем многообразии.

После: столовая

Living Room The White House Interiors Гостиная в стиле модерн
The White House Interiors

Living Room

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Рядом с гостиной есть яркая столовая.

​До : Старая кухня

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Еще лет 5-10 назад такая кухня была мечтой практически любой хозяйки. Но проектируя кухню (даже с такими же по цвету фасадами и аналогичной конфигурацией!) дизайнеры добавили бы эффектный кухонный фартук и мозаику на полу, а не ограничились квадратиком глянца над печью и почти примитивной черной плиткой.

​После: Открытая планировка для кухни-столовой-гостиной

Kitchen The White House Interiors Кухня в стиле модерн
The White House Interiors

Kitchen

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Увы, нам не известно, было ли пространство, что сейчас занято гостиной, столовой и кухней, одной комнатой или кухня была за стеной от них. Сейчас все выглядит так и весьма впечатляет простотой и изысканностью подобранных цветовых сочетаний.

​До: Маленькая спальня

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Унылое зрелище – старые квартиры, из которых вынесена вся мебель. Они выглядят как потерявшийся щенок, заглядывающий в лица всех проходящих мимо в надежде отыскать того, кто даст ему миску и коврик, любовь и заботу.

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​После: Уютный кабинет

Home Office The White House Interiors Рабочий кабинет в стиле модерн
The White House Interiors

Home Office

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Эту комнату решили использовать как приватный кабинет или гостевую спальню, ведь места здесь хватит лишь для небольшого дивана. В потенциале здесь видится и детская с колыбелькой. А ко времени следующего ремонта ее можно переоборудовать и во что-то иное.

До: вторая комната

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Так выглядела спальня до ремонта.

​После: Уютная спальня

Master Bedroom The White House Interiors Спальня в стиле модерн
The White House Interiors

Master Bedroom

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Комната побольше превратилась в уютную спальню с гардеробной системой вдоль всей стены. Здесь, как и в остальных комнатах, ставка сделана на формы и фактуры, а не на яркие цвета.

​До: Старая ванная комната

St Albans , The White House Interiors The White House Interiors
The White House Interiors

St Albans

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Что ж, и для этого пространства настало время перемен.

​После: Стильный монохром для маленькой ванной комнаты

Bathroom The White House Interiors Ванная комната в стиле модерн
The White House Interiors

Bathroom

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

Крупноформатной плиткой, имитирующей белый мрамор с едва заметными серыми прожилками, облицованы стены и пол. Современные формы мебели, подвесной унитаз, ниша над встроенным бачком и стеклянная дверь для душевой кабины с низким поддоном. Красота!

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