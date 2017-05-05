До и После: Из кошмарной квартиры в люксовые апартаменты!

Еще лет 5-10 назад такая кухня была мечтой практически любой хозяйки. Но проектируя кухню (даже с такими же по цвету фасадами и аналогичной конфигурацией!) дизайнеры добавили бы эффектный кухонный фартук и мозаику на полу, а не ограничились квадратиком глянца над печью и почти примитивной черной плиткой.