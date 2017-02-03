​До и После: Как строился деревянный дом за 2 млн рублей

Этот прекрасный домик имеет все шансы стать одним из наших любимых. Стоимость его возведения на каркасной основе начинается от 2 млн рублей, а внешний вид дома –настоящая мечта в стиле кантри!
Студия BALEAR DE REFORMAS занимается строительством коттеджей и реконструкцией старых домов на острове Майорка, который принадлежит Испании. Здесь в моде – средиземноморский стиль, модерн и множество тематических ответвлений местного стиля кантри, особенно любимых туристами.
Рассчитать стоимость такого дома достаточно просто. Площадь его первого этажа занимает 65 кв. метров, второго – 35 кв. метров. Общая площадь дома – 100 кв. метров, а средняя стоимость возведения такого каркасного дома в холодном климате и на каркасной основе – 30 тысяч рублей за кв. метр с отделкой, отоплением и утеплением. Итого, за 3 млн рублей мы получаем маленький мансардный домик, подходящий для простой и романтичной жизни в пригороде или на природе.
В эту стоимость входит и работа строителей, и накладные расходы, и возведение фундамента. На данную сумму можно рассчитывать при разумной экономии, без лишних трат, на дом без мебели и декора. Кроме того, стоимость данного дома не является средней – при самостоятельном строительстве и среднестатистическом количестве ошибок стоимость обязательно увеличится до 4 млн рублей. При этом, если заказать дом у строителей-профессионалов с хорошим портфолио, можно получить старую цену в 3 млн рублей.
Стоит заметить, что точно такой же дом без отопления, зимнего утепления (то есть в формате дачи) и небольшой ширине стен можно построить уже за 1,5 млн рублей.
Экологичный маленький домик построен из дерева, обшит деревом, имеет деревянную кровельную систему и деревянную террасу. Так выглядел дом еще без кровельного материала и до обработки фасадов.
А вот таким выглядит дом в готовом состоянии – гости пришли поздравить хозяев с новосельем! Красивый забор, вручную сложенный из местного камня, смотрится здесь шикарно! Сам дом похож на ранчо или ретро-ферму, а беседка выглядит, как лаунж-зона в тропическом стиле.
Так выглядит этот прекрасный дом вечером, уже почти на закате. Шикарный цвет был придан древесине за счет краски, что повышает атмосферостойкость фасадов. Как вы можете заметить, дом имеет деревянную подшивку кровли и деревянную черепицу.
Три маленькие спальни расположены на первом и втором этажах дома и имеют интересный интерьер в стиле кантри, с легким уклоном во французский богемный шик с использованием нежных, практически естественно-выбеленных тонов. Именно такая цветовая гамма ассоциируется у многих со стилем шебби-шик и эпохой романтизма 18-ого века.
В доме одна ванная комната и один отдельный туалет. Площадь ванной комнаты достаточно обширна, здесь есть стильные ставни для окон, которые находятся не только снаружи дома, но и внутри. Есть и элементы декора в стиле коастал, что вполне органично, ведь дом находится всего в 500 метрах от моря на Майорке.
Так, этот дом является отличным прототипом каркасного дома, который можно построить и в любом пригороде за 3 млн рублей. А для дачи в Сочи хватит и 1,5-2 млн рублей, в зависимости от формата утепления. Удивительно, что такой дом может вместить всю семью – от 3 до 6 человек, если считать по два человека на одну спальню. Отличное решение!
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