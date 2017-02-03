​До и После: Как строился деревянный дом за 2 млн рублей

Рассчитать стоимость такого дома достаточно просто. Площадь его первого этажа занимает 65 кв. метров, второго – 35 кв. метров. Общая площадь дома – 100 кв. метров, а средняя стоимость возведения такого каркасного дома в холодном климате и на каркасной основе – 30 тысяч рублей за кв. метр с отделкой, отоплением и утеплением. Итого, за 3 млн рублей мы получаем маленький мансардный домик, подходящий для простой и романтичной жизни в пригороде или на природе.

В эту стоимость входит и работа строителей, и накладные расходы, и возведение фундамента. На данную сумму можно рассчитывать при разумной экономии, без лишних трат, на дом без мебели и декора. Кроме того, стоимость данного дома не является средней – при самостоятельном строительстве и среднестатистическом количестве ошибок стоимость обязательно увеличится до 4 млн рублей. При этом, если заказать дом у строителей-профессионалов с хорошим портфолио, можно получить старую цену в 3 млн рублей.

Стоит заметить, что точно такой же дом без отопления, зимнего утепления (то есть в формате дачи) и небольшой ширине стен можно построить уже за 1,5 млн рублей.