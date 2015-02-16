ЛОФТ в стиле JAZZ

Считается, что когда скульптор создает свое произведение, он не вылепливает форму, а отсекает лишнее. Освобождает созданную его воображением идею от власти материала, в котором она поймана. Мне нравится думать, что этот принцип, с определенными настройками, применим к всем видам творчества. В его основе лежит идея
очищения пространства от лишней информации, долгий поиск темы, концепта и преданность им. Мужество творческого выбора и умение вовремя остановиться.
По правилам логики, экономики, да и хорошего вкуса, всегда предпочтительнее добиваться поставленной цели с помощью минимального количества средств. В этом, собственно, обычно и состоит весь интерес работы архитектора. Ограничения придают оригинальность результату. В работе декоратора свободы изначально значительно больше и в этом кроется большая опасность. Создавая интерьер, дизайнер безусловно стремится отразить индивидуальный вкус заказчика, возможно, часто даже отгадать его. А отгадав, он должен не забыть оставить будущим хозяевам создаваемого им пространства место для
проживания этой индивидуальности. Другими словами для развития, для перемен, для будущего. Свободное пространство – это роскошь, которую нельзя недооценивать.
Открытаяпланировка
Пространство первого этажа этого лофта довольно разумно разделено на три перетекающие друг в друга зоны – центральную зону столовой,
диванную, организованную вокруг камина и кухню с рабочим
островом и барной зоной вокруг него. На этом уровне также расположены гардеробная, отдельный санузел и обширная ванная комната. Спальни, в которые ведет начинающаяся в столовой лестница, в проекте не представлены.
Автор называет свой проект сделанным в
стиле джаз. Понятно, что при этом она имеет в виду не прием как таковой, ибо джаз как направление никогда не выразил себя в дизайне, а любовь своих заказчиков к этому музыкальному направлению. Джаз, как стиль, явление довольно долгоиграющее: он существовал на протяжении всего ХХ века и не исчерпал себя и по сей день. Он пережил несколько расцветов и, решив посветить этой теме интерьер, я бы стала придерживаться основных тенденций в интерьере домов в США одного из этих периодов. Например, 60х, которые были очень удачными в том числе и для дизайна. Наш специалист проинтерпретировала тему джаза по-другому, видимо ссылаясь на ассоциации с самой музыкой, и создала очень насыщенную предметами среду. Декоративная перегородка из натянутых струн является, вероятно, одной из музыкальных аллегорий.
В гостиной зона отдыха сформировалась вокруг биокамина (электрического камина). Для просмотра фильмов, на одной из центральных балок закреплен проектор, а на торцевой стене, напротив кухни – большой экран. Телевизор занял свое скромное место под лестницей.
Вот как автор проекта сама описывает световой концепт:
В проекте использованы многочисленные сценарии освещения в каждой зоне Основным источником света в кухне и гостиной являются закрепленные под бетонным потолком трековые системы Кроме того, в кухне дополнительно подсвечиваются не только рабочая поверхность, но и все открытые стеллажи А над островом -… декоративные подвесы в виде обычных лампочек на длинных красных шнурах В гостиной трековую систему дополняют несколько многогранных подвесов их перфорированного металла, декоративные светильники-гексагоны на торцевой стене, торшеры и настольные лампы в зоне отдыха
Кухня LEICHT модель TOCCO – CONCRETE с фасадами, на которые вручную наносится мелкозернистый бетон, хорошо корреспондирует с индустриальным характером бетонного потолка.
Дерево большого обеденного стола совпадает с деревом потолочных балок.
Помещение площадью около 15 кв.м. находится в мансарде под самым скатом крыши и имеет большой перепад по высоте. Для организации душа использована траповая система, которую удалось разместить в полу без повышения уровня. На полу и потолке – тиковая доска. К двум, уже существующим кирпичным стенам, добавилась третья, созданная под скатом крыши специально, чтобы спрятать коммуникации и инсталляции для унитаза и биде.
Также в дополнительной стене сделаны две ниши для косметики и аксессуаров. Задняя стенка ниш отделана зеркалом и подсвечена светодиодной лентой. Четвертая стена, самая высокая, отделана филенчатами панелями дымчато-синего цвета. За панелями спряталась дверь-Invisible (невидимка) и шкаф для банных принадлежностей.
Скошенную часть потолка оклеили обоями и покрыли несколькими слоями защитного лака.