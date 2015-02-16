ЛОФТ в стиле JAZZ

Считается, что когда скульптор создает свое произведение, он не вылепливает форму, а отсекает лишнее. Освобождает созданную его воображением идею от власти материала, в котором она поймана. Мне нравится думать, что этот принцип, с определенными настройками, применим к всем видам творчества. В его основе лежит идея очищения пространства от лишней информации, долгий поиск темы, концепта и преданность им. Мужество творческого выбора и умение вовремя остановиться.

По правилам логики, экономики, да и хорошего вкуса, всегда предпочтительнее добиваться поставленной цели с помощью минимального количества средств. В этом, собственно, обычно и состоит весь интерес работы архитектора. Ограничения придают оригинальность результату. В работе декоратора свободы изначально значительно больше и в этом кроется большая опасность. Создавая интерьер, дизайнер безусловно стремится отразить индивидуальный вкус заказчика, возможно, часто даже отгадать его. А отгадав, он должен не забыть оставить будущим хозяевам создаваемого им пространства место для проживания этой индивидуальности. Другими словами для развития, для перемен, для будущего. Свободное пространство – это роскошь, которую нельзя недооценивать.