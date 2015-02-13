homify 360°: Надежный, экологичный и портативный дом будущего

Вам знакомо чувство раздражения и усталости от необходимости всегда возвращаться в одни и те же четыре стены? Каждый день вы заходите в подъезд, поворачиваете ключ и уже через пару минут оказываетесь в квартире, где все кажется таким родным, но.. таким надоевшим. Чтобы отвлечься от каждодневной рутины, многие затевают капитальный ремонт, устраивают перестановку, меняют мебель.

Однако есть среди нас особая категория людей будущего, которые не боятся кардинальным образом менять жизнь каждый раз, когда жажда приключений позовет их в неизвестные дали. Именно для них специалисты испанского архитектурного бюро ABATON Arquitecture разработали серию переносных домов Casa Transportable ÁPH80, стоимость которых варьируется от 21.900 – 42.800 евро. Цифра 80 в названии дома обозначает количество кубических метров.