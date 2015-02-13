homify 360°: Надежный, экологичный и портативный дом будущего

Вам знакомо чувство раздражения и усталости от необходимости всегда возвращаться в одни и те же четыре стены? Каждый день вы заходите в подъезд, поворачиваете ключ и уже через пару минут оказываетесь в квартире, где все кажется таким родным, но.. таким надоевшим. Чтобы отвлечься от каждодневной рутины, многие затевают капитальный ремонт, устраивают перестановку, меняют мебель.
Однако есть среди нас особая категория людей будущего, которые не боятся кардинальным образом менять жизнь каждый раз, когда жажда приключений позовет их в неизвестные дали. Именно для них специалисты испанского архитектурного бюро ABATON Arquitecture разработали серию переносных домов Casa Transportable ÁPH80, стоимость которых варьируется от 21.900 – 42.800 евро. Цифра 80 в названии дома обозначает количество кубических метров.
Придуманный испанскими архитекторами дом состоит из модулей, которые при необходимости можно присоединить или отсоединить. Площадь стандартной модели, рассчитанной на двух человек, составляет 27 м². При желании можно докупить один или несколько модулей, увеличив тем самым жилую площадь большой
палатки.
Этот проект вызвал очень положительный резонанс у всех, кто интересуется экологическим стилем жизни. Дом был построен из цементно-древесных плит и обладает вентилируемым фасадом, толщина воздушной прослойки которого составляет 12 см. Внутренняя отделка выполнена из дерева. Чтобы его стоимость оставалась максимально доступной для широкого круга покупателей, создатели воздержались от
украшательства, сделав выбор в пользу простого и минималистичного дизайна.
Пропорции портативного дома появились в результате тщательного изучения, что позволило создать надежную конструкцию, которая идеально подходит для комфортной жизни.
Модуль ÁPH80 включает в себя гостиную, кухню, спальню и ванную комнату. Длина дома – 9 метров, ширина – 3 метра. Высота фронтона составляет 3,5 метра. Как уже было упомянуто выше, жилая площадь модуля APH80 – 27 м².
ÁPH80 был построен из материалов, которые отвечают самым высоким критериям устойчивости и могут быть переработаны. Связь с окружающей дом природой становится еще сильнее, благодаря панорамным окнам. Кажется, что создатели проекта намеренно воздержались от художественного оформления фасадов. Их аскетичный вид словно говорит нам о том, что живописная природа вокруг – это самое прекрасное, что есть на нашей планете, а все остальное – лишь производное от ее красоты.
Внутри дом кажется намного просторнее, чем снаружи. При правильной расстановке мебели комната площадью 27 м² вместит в себя все необходимое. Здесь есть маленькая кухня, уголок отдыха и большой журнальный стол, который при необходимости можно использовать как обеденный. Архитекторы позаботились о том, чтобы каждый метр пространства был использован с максимальной пользой.
В спальне есть все необходимое для полноценного отдыха. Уютная кровать, небольшая тумбочка и квадратное окно, сквозь которое можно любоваться на просторные пейзажи вокруг. Особое очарование интерьеру дома придают уникальные узоры на деревянных стенах и потолке. Они были созданы самой природой, и перед их красотой невозможно устоять.
Несмотря на слегка игрушечный вид, ÁPH80 - это полноценный дом, в котором можно жить круглый год. Помимо гостиной, спальни и кухни в нем есть полноценная ванная комната с современной душевой кабиной. Стены и потолок облицованы деревом, помещение освещается дневным светом, исходящим из небольшого квадратного окна.