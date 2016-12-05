Дизайнерские идеи, которые стоит избегать в маленьких ванных

Скорее всего, вы знаете некоторые устаревшие советы о том, как украсить небольшое пространство. Сегодня многие из этих мифов будут разоблачены, а вы поймете, что нужно маленькой ванной комнате.
Вы действительно не должны использовать простые решения, помните о креативе.
Вы должны иметь большие планы для каждой комнаты!
Небольшая комната может вместить в себя встроенные места хранения, не беспокойтесь об этом.
Маленькие комнаты любят немного цвета, особенно яркого.
Этот материал по мнению дизайнеров идеально подходит для небольших помещений.
Конечно, вы можете это сделать, нужно подобрать соответствующий дизайн и размер.
Даже если ваша ванна занимает большую часть комнаты, она по-прежнему будет практичной ванной.
Текстура не будет сокращать комнату, она будет выглядеть великолепно!
Черные ванные комнаты феноменальны, будь то большие или маленькие.
Это идеально подходит для создания иллюзии пространства.
Вы должны иметь такой план в маленькой комнате!
Это огромная ошибка. Все поверхности должны содержаться в чистоте.
Стеновые ниши для ваших дорогих туалетных принадлежностей? Да, пожалуйста!
Он хорошо выглядит, способствует опрятности и действительно добавляет практичности.
Яркое полотенце – это такое легкое дополнение.
Вы можете декорировать немного и пол тоже.
Если у вас есть одно окно хотя бы, используйте его, сделайте акцентным его.
Маленькие ванные комнаты и небольшие плитки матч – прекрасное сочетание.