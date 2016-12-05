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Дизайнерские идеи, которые стоит избегать в маленьких ванных

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Chiswick, Hounslow W4, London | House extension, GOAStudio | London residential architecture GOAStudio | London residential architecture Ванная комната в стиле модерн
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Скорее всего, вы знаете некоторые устаревшие советы о том, как украсить небольшое пространство. Сегодня многие из этих мифов будут разоблачены, а вы поймете, что нужно маленькой ванной комнате.

1. Слишком скучно и просто

The Broadway, SW19 - Extension & Bathroom Renovation, Grand Design London Ltd Grand Design London Ltd Ванная в классическом стиле
Grand Design London Ltd

The Broadway, SW19 – Extension & Bathroom Renovation

Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd
Grand Design London Ltd

Вы действительно не должны использовать простые решения, помните о креативе.

2. Маленькие планы

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension GOAStudio | London residential architecture Ванная комната в стиле модерн
GOAStudio | London residential architecture

Chiswick, Hounslow W4, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Вы должны иметь большие планы для каждой комнаты!

3. Отсутствие встроенных мест хранения

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Ванная комната в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Небольшая комната может вместить в себя встроенные места хранения, не беспокойтесь об этом.

4. Отказываясь от ярких цветов

Yellow Bathtub Woodford Architecture and Interiors Ванная комната в стиле кантри Железо / Сталь Желтый
Woodford Architecture and Interiors

Yellow Bathtub

Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors
Woodford Architecture and Interiors

Маленькие комнаты любят немного цвета, особенно яркого.

5. Отказ от стекла

Wetroom Shower Areas, nassboards nassboards Ванная в классическом стиле
nassboards

Wetroom Shower Areas

nassboards
nassboards
nassboards

Этот материал по мнению дизайнеров идеально подходит для небольших помещений.

6. Ванная не поместится в маленьком помещении

THE COMPLETE NATURAL BATHROOMS Stonearth Interiors Ltd Ванная комната в стиле модерн
Stonearth Interiors Ltd

THE COMPLETE NATURAL BATHROOMS

Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd
Stonearth Interiors Ltd

Конечно, вы можете это сделать, нужно подобрать соответствующий дизайн и размер.

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7. Нельзя выбирать большие предметы

Clarendon Works, Notting Hill, London, Moreno Masey Moreno Masey Ванная комната в стиле модерн
Moreno Masey

Clarendon Works, Notting Hill, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

Даже если ваша ванна занимает большую часть комнаты, она по-прежнему будет практичной ванной.

8. Избежание текстуры

Luxury Bath France Rachel Angel Design Ванная комната
Rachel Angel Design

Luxury Bath France

Rachel Angel Design
Rachel Angel Design
Rachel Angel Design

Текстура не будет сокращать комнату, она будет выглядеть великолепно!

9. Нельзя использовать темный цвет

AR Design Studio- The Medic's House, AR Design Studio AR Design Studio Ванная комната в стиле модерн
AR Design Studio

AR Design Studio- The Medic's House

AR Design Studio
AR Design Studio
AR Design Studio

Черные ванные комнаты феноменальны, будь то большие или маленькие.

10. Не опасайтесь плавучих мест хранения

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention Ванная в колониальном стиле
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Это идеально подходит для создания иллюзии пространства.

11. Игнорирование важных мест организации

Family Home in Tunbridge Wells, Smartstyle Interiors Smartstyle Interiors Ванная комната в стиле модерн
Smartstyle Interiors

Family Home in Tunbridge Wells

Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors
Smartstyle Interiors

Вы должны иметь такой план в маленькой комнате!

12. Захламление поверхности

Large Main Bathroom Redesign homify Ванная в классическом стиле
homify

Large Main Bathroom Redesign

homify
homify
homify

Это огромная ошибка. Все поверхности должны содержаться в чистоте.

13. Никаких роскошных акцентов

Shower Niche tiled in Marron Polished Marble Mosaic Tiles Loveridge Kitchens & Bathrooms Ванная комната в стиле модерн
Loveridge Kitchens &amp; Bathrooms

Shower Niche tiled in Marron Polished Marble Mosaic Tiles

Loveridge Kitchens & Bathrooms
Loveridge Kitchens &amp; Bathrooms
Loveridge Kitchens & Bathrooms

Стеновые ниши для ваших дорогих туалетных принадлежностей? Да, пожалуйста!

14. Отсутствие открытого стеллажа

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Он хорошо выглядит, способствует опрятности и действительно добавляет практичности.

15. Использование не цветных банных принадлежностей

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design Ванная комната в стиле модерн
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

Яркое полотенце – это такое легкое дополнение.

16. Пол без внимания

Maximalist Modern, Design Intervention Design Intervention Ванная комната в стиле модерн
Design Intervention

Maximalist Modern

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Вы можете декорировать немного и пол тоже.

17. Вид из окна

​Upstairs bathroom at the house at Broad Street in Suffolk Nash Baker Architects Ltd Ванная комната в стиле модерн Белый
Nash Baker Architects Ltd

​Upstairs bathroom at the house at Broad Street in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Если у вас есть одно окно хотя бы, используйте его, сделайте акцентным его.

18. А мозаика подходит?

Denne Manor Barn , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Ванная комната в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Denne Manor Barn

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Маленькие ванные комнаты и небольшие плитки матч – прекрасное сочетание.

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