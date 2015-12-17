Непобедимая классика

Проект классического особняка от студии дизайна AD-HOME понравится тем, кто мечтает вернуть в свою жизнь былые высокие идеалы, придерживаться аристократических традиций и построить свою жизнь на манер европейских благородных семейств.

В этом привлекательном особняке мы найдем прекрасную обстановку для семейной жизни, роскошный декор и изумительную декоративную позолоту, изысканную мебель и изысканную классическую кухню.

Классика зовется непобедимой не потому, что она выживает в любых обстоятельствах, а потому что всегда находятся понимающие всю ее красоту люди, с достаточно утонченным вкусом, чтобы позволить ей продолжать процветать и быть самым роскошным и парадным из всех стилей в дизайне интерьера.