Непобедимая классика

Проект классического особняка от студии дизайна AD-HOME понравится тем, кто мечтает вернуть в свою жизнь былые высокие идеалы, придерживаться аристократических традиций и построить свою жизнь на манер европейских благородных семейств.
В этом привлекательном особняке мы найдем прекрасную обстановку для семейной жизни, роскошный декор и изумительную декоративную позолоту, изысканную мебель и изысканную классическую кухню.
Классика зовется непобедимой не потому, что она выживает в любых обстоятельствах, а потому что всегда находятся понимающие всю ее красоту люди, с достаточно утонченным вкусом, чтобы позволить ей продолжать процветать и быть самым роскошным и парадным из всех стилей в дизайне интерьера.
Дизайнер постарался сделать данный проект комфортным для проживания современной семьи, поэтому модная планировка позволяет объединить два образа жизни — аристократический и актуальный для нынешнего поколения.
Соответствующая времени вариация классического стиля, тем не менее, сохраняет лучшие традиции в декоре, такие как определенные оттенки, например, оливковый кухонного гарнитура, изысканную позолоту в отделке мебели и стен и изящный кремовый экстерьер с белыми декоративными акцентами
Классический дизайн интерьера всегда выделялся на фоне остальных стилей, как правило, проистекающих из разумного и практичного использования площади и доступного функционала. С другой стороны, классический стиль изначально был создан на основе любви к красоте и эстетике, невзирая на бюджетные или временные затраты на изготовление декора.
Такой подход чувствуется до сих пор, а будучи уже традиционными дизайнерские приемы, лепнина, позолота и роскошная, с обивкой из качественной ткани мебель на изогнутых ножках считаются эталонными.
Именно этот стиль до сих пор остается самым популярным в мире, а его более легкие, чаще всего подстроенные под городские квартиры или современные коттеджи варианты, очень часто удостаиваются внимания глянцевых журналов. Сейчас популярность классического стиля становится еще более обширной из-за распространения эклектичных интерьеров, которые смешивают французские, итальянские, английские и традиции других, даже восточных и арабских культур воедино.
Но именно классика в ее первозданном виде напоминает нам французские шато, европейские замки и особняки, шикарные палаццо и виллы. И именно в таком стиле оформлен этот современный особняк, который поэлементно нашел способ создать подобную сказку с шиком и блеском.
Изящный эркер, яркий колоритный текстиль и классический стиль в дизайне интерьера делают эту гостиную очень привлекательной для проведения дружеских встреч в парадной комнате.
Изысканный голубой оттенок как никакой другой подходит для хозяйской спальни в классическом стиле, симпатично украшая уютную нишу своей небесной эстетикой.
Ниша в спальне создает подобие алькова или лаунж-зоны на арабский манер, которая является частью домашнего кинотеатра в спальне.
Светлая и привлекательная ванная комната отлично дополняет образ всего особняка, создавая в интерьере очарование будуара.
Раковина, размещенная между двух окон, находится в хорошо освещенной зоне и очень позитивно встречает хозяев по утрам. А декорирование радиаторов деревянными экранами позволяет органично вписать технологию в классический дизайн интерьера.
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