Сегодня мы представляем вам абсолютно беспрецедентный дизайн-проект дома, который вдохновлен теорией о наличии технологически развитых внеземных цивилизаций и их посещений нашей планеты.
Архитектору Кашову Евгению, руководителю архитектурно-дизайнерского бюро WithArch, было предложено разработать проект необычного круглого в плане дома. Так, на берегу озера Селигер приземлилась «летающая тарелка». Интересный рельеф местности, сосновый лес и близость воды придавали месту проектирования необычный вид, а само здание выглядит и вовсе ультра-футуристично.
Сложная конструкция здания подразумевает наклоненную структуру, как если бы «летающая тарелка» упала на землю и врезалась в склон берега острова Селигер. Благодаря перепадам высот подобный визуальный эффект удался еще лучше задуманного. В связи с тем, что постройка расположена не по традиционным горизонтальным осям, а под углом, идеальный круг дома в плане приобретает форму эллипса, а каждый этаж получает в результате вертикальное смещение
При проектировании дома архитектор тщательно продумывал конфигурацию постройки и планировку относительно сторон света, чтобы создать оптимальное освещение в каждой функциональной зоне и обеспечить комфортные условия для использования каждой из них.
Уникальное решение для дизайна экстерьера — «Кольца Сатурна».Они опоясывают дом, а за счет определенного рисунка и расположения постройки под углом создают эффект жалюзи, предоставляя солнечным лучам возможность полного проникновения в дом с южной стороны, тогда как с ветреного севера прячут дом от непогоды.
В общем и целом планировка организована таким образом, что нуждающиеся в солнечных лучах помещения расположены с юга, а остальные, более хозяйственные и второстепенные — с севера.
Грамотно продуманная нестандартная организация внутреннего пространства открывает большие возможности при разработке интерьерного дизайн-проекта. Так, каждый из трех этажей получился абсолютно индивидуальным местом для работы, отдыха, принятия гостей и сна.
Зона отдыха расположена на первом этаже дома и включает в себя уютную сауну, турецкий хамам и бильярдную комнату, а также имеет выход к берегу озера.
На втором уровне мы найдем гостиную, двусветное помещение с потрясающим видом на озеро, столовую и апартаменты хозяев. Для гостей выделен третий этаж, а обширные террасы на каждом уровне не только дарят владельцам дома и их гостям возможность любоваться закатами, но и могут служить местом для детских игр, занятий спортом, медитацией или йогой.
По периметру дом-НЛО опоясан контрфорсами, которые несут в себе функцию подпорных стенок и создают еще больший эффект притягивания «небесного тела» к земле. Арки, расположенные на уровне первого этажа со стороны озера, служат своеобразным связующим звеном и поддерживают равновесие между инопланетным объектом и земной архитектурой. Интересные сочетания материалов и оттенков в дизайне позволяют углубить смысловую нагрузку проекта и сделать его очень многогранным.
Ландшафтное проектирование участка предполагает традиционную газонную траву, посаженную по рисункам, идентичным легендарным «кругам на полях», происхождение которых до сих пор не разгадано. Также посадка газона предусматривает постепенное «врастание» дома-НЛО в местный рельеф, что придает постройке дополнительную эффектность и оригинальность. По задумке автора проекта Евгения Кашова, арки со временем должны обрасти вьющимися растениями, что создаст иллюзию «обжитой» и облагороженной человеком «летающей тарелки», как если бы он нашел ее и решил сделать своим домом.
Еще одна альтернативная легенда такого НЛО-дома, что сам инопланетянин, потерпев крушение, решил остаться на земле и создал здесь маленький зеленый оазис на основе своего высокотехнологичного корабля.
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