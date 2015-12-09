В общем и целом планировка организована таким образом, что нуждающиеся в солнечных лучах помещения расположены с юга, а остальные, более хозяйственные и второстепенные — с севера.

Грамотно продуманная нестандартная организация внутреннего пространства открывает большие возможности при разработке интерьерного дизайн-проекта. Так, каждый из трех этажей получился абсолютно индивидуальным местом для работы, отдыха, принятия гостей и сна.

Зона отдыха расположена на первом этаже дома и включает в себя уютную сауну, турецкий хамам и бильярдную комнату, а также имеет выход к берегу озера.

На втором уровне мы найдем гостиную, двусветное помещение с потрясающим видом на озеро, столовую и апартаменты хозяев. Для гостей выделен третий этаж, а обширные террасы на каждом уровне не только дарят владельцам дома и их гостям возможность любоваться закатами, но и могут служить местом для детских игр, занятий спортом, медитацией или йогой.