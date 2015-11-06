Дом супер-куб

Мечтаете о современной даче, но не знаете, как легко и просто реализовать свои фантазии? Посмотрите на проект от фирмы NEWOOD, которая под другим углом взглянула на дачную традицию деревянных домов форматов 6 на 6 метров и нашла современное решение для нового поколения.

Домик на природе — это не просто отдушина, но и возможность приобщить детей к познанию окружающего мира, позволить им наслаждаться зеленым и солнечным летом, даже если вы сами работаете в мегаполисе. Такое местечко наверняка понравится и вам самим, и не успеете вы и оглянутся, как каждые выходные будете проводить в собственном мини-шале в современном стиле.

Данный проект предназначен для молодых и энергичных людей, которые хотят иметь дачу, но вовсе не в классическом понимании. Скорее, они желают найти для себя оазис спокойствия в современном мире, а при наличии комфортной загородной недвижимости это действительно становится возможным.