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Дом супер-куб

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cube, NEWOOD - Современные деревянные дома NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
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Мечтаете о современной даче, но не знаете, как легко и просто реализовать свои фантазии? Посмотрите на проект от фирмы NEWOOD, которая под другим углом взглянула на дачную традицию деревянных домов форматов 6 на 6 метров и нашла современное решение для нового поколения.

Домик на природе — это не просто отдушина, но и возможность приобщить детей к познанию окружающего мира, позволить им наслаждаться зеленым и солнечным летом, даже если вы сами работаете в мегаполисе. Такое местечко наверняка понравится и вам самим, и не успеете вы и оглянутся, как каждые выходные будете проводить в собственном мини-шале в современном стиле.

Данный проект предназначен для молодых и энергичных людей, которые хотят иметь дачу, но вовсе не в классическом понимании. Скорее, они желают найти для себя оазис спокойствия в современном мире, а при наличии комфортной загородной недвижимости это действительно становится возможным.

Универсальный escape

Cube NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
NEWOOD – Современные деревянные дома

Cube

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Такой дом — идеальное место для проведения Дня рождения, Нового Года и Рождества, повышения по службе и прибавления в семействе. Здесь даже можно организовать маленькую домашнюю свадьбу, если вам нравится такой вариант празднования.

Двухэтажный деревянный Дом Куб, полностью соответствуя своему названию, имеет четкую геометрическую форму и очень стильную отделку фасадов. Здесь вам — полноценная кухня для хозяйки, уютная гостиная для всей семьи и спальни на втором этаже, позволяющие остаться здесь хоть на все лето.

В отделке фасадов используются такие материалы, как светлый планкен из лиственницы и темная бакелизированная фанера. Во время отсутствия хозяев в целях безопасности каждое окно может быть закрыто раздвижными ставнями, что дает возможность назвать этот проект «Дачей Нового Времени». Несмотря на небольшую площадь, дом вмещает в себя все необходимое для комфортной жизни, и вы можете быть уверены, что ваша семья найдет здесь все необходимое для своего отпуска или счастливого уикенда.

Cube NEWOOD - Современные деревянные дома Гостиные в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
NEWOOD – Современные деревянные дома

Cube

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Дом Куб — это не просто проект маленького дома или коттеджа, а скорее новая тенденция в загородной недвижимости, которая в России только набирает обороты. Оглядываясь на то, как в США трансформируется сейчас традиционная американская мечта с ее просторными коттеджами и идеальными интерьерами, мы видим, что модульные, мобильные, быстровозводимые, компактные, дома на колесах или же просто трейлеры все больше начинают интересовать массы.

Альтернатива

Cube NEWOOD - Современные деревянные дома Спальня в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
NEWOOD – Современные деревянные дома

Cube

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Вместо большой ипотеки за квартиру в центре они тратят первый взнос за маленький домик со спаленкой на мансарде и на своем пикапе разъезжают по всей стране, работая удаленно или получая арендную плату с уже имеющейся в распоряжении квартиры или доставшейся по наследству недвижимости. Обсуждать такой образ жизни, находя все плюсы и минусы, можно бесконечно, но одно главное достоинство в нем все же присутствует — свобода современного человека.

Планировка первого этажа

Cube NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома

Cube

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Так и маленький Дом Куб — это не просто дача, а способ найти для себя местечко, где вы смогли бы чувствовать себя хозяином и быть полностью свободным, просыпаться утром с пением птиц за окном, завтракать на собственной террасе, а вечером проводить ужин у камина с близкими вам людьми.

Планировка второго этажа

Cube NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома

Cube

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

Дом Куб — вовсе не альтернатива ипотеке и жизни в городе, ведь находя золотую середину, вы можете позволить себе и то, и другое, взяв самое лучшее из обеих традиций! Стильный дизайн, возможность быстрого строительства и просто очень модный образ являются безумно приятными бонусами к вашему билету на свободу.

Cube NEWOOD - Современные деревянные дома Дома в эклектичном стиле Дерево Многоцветный
NEWOOD – Современные деревянные дома

Cube

NEWOOD - Современные деревянные дома
NEWOOD – Современные деревянные дома
NEWOOD - Современные деревянные дома

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