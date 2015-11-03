Коттедж на Графских прудах

Величественный коттедж на стыке современного и традиционного стилей в загородной архитектуре представляет нам студия DESFORMES, специализирующаяся на эксклюзивных и продуманных до мелочей частных проектах.
Сегодня в фокусе внимания — один из таких коттеджей, напоминающий нам о стиле прерий, где очень просторные и приземленные на вид частные дома олицетворяют американскую мечту северо-запада США. Главный плюс этого стиля — использование натуральных материалов и оттенков, которые позволяют создать большой и современный коттедж, но при этом остаться верным традициям частного строительства.
Несмотря на то, что данный проект имеет массу уникальных особенностей и исключений из данного стиля, главный фасад здания, декорирование натуральным камнем, кованые перила и особо аппетитные шоколадные тона в интерьерах отсылают нас именно к американским прериям.
Очень привлекательный внешний облик фасадов этого проекта прекрасно сочетается с образом жизни в зеленом пригороде, полным основательности, любви к природе и простым житейским удовольствиям. Здесь вам на выбор — самые пикантные и приятные натуральные оттенки, от слоновой кости до шоколада, от глины до грифеля, очень грамотно сочетающиеся в рамках целостного дизайн-проекта.
Строгий, геометричный экстерьер дает возможность сделать образ традиционного дома очень современным, добавить ему комфорта благодаря большей, чем у обычных коттеджей площади, и увеличить пространство остекления. Кованые перила на балконе добавляют внешнему виду еще и драматичный, средиземноморский оттенок.
Студия выполнила не только проектирование и строительство здания, но и дизайн интерьера. Ландшафтный дизайн и обустройство мест для отдыха на свежем воздухе — неотъемлемая часть работы в проекте загородного дома. Увеличивая полезную площадь за счет террас, укромных уголков в саду, прогулочных дорожек и уютных беседок, архитектор создает полноценную среду для отдыха, воспитания детей и просто хорошей жизни.
Классическая гостиная, оформленная в теплых тонах, поддерживает приоритеты идеального семьянина и выглядит очень традиционно. На основе двух кожаных диванов и отделки в натуральных тонах создана очень уютная комната, подходящая как для спокойного воскресного чтения, так и для вечера в кругу семьи.
Столовая, декорированная в брутальных шоколадных тонах, выглядит современно и стильно. Предназначенная для приема друзей и родственников она полностью отвечает требованиям парадного помещения. С этого ракурса мы можем заметить и лестничный холл с двусветным освещением, а также витражи в форме спиралей, особенно полюбившиеся детям.
Подобные нюансы, увлекательные декоративные изыски и делают дом оригинальным, запоминающимся и ассоциирующимся именно с вашей семьей. Так ваши дети запомнят его именно как свое теплое уютное гнездышко, ведь у такого дома действительно есть своя индивидуальность.
Белая классическая кухня с гранитной столешницей и отдельным островом выглядит очень основательно. Кажется, что именно о такой мечтает любая рачительная хозяйка, ведь здесь столько простора для кулинарии и вкусных сюрпризов домашним.
Отделка кухонного фартука тоже реализована с помощью натурального гранита,что является очень практичным и долговечным решением, как раз для семейного дома.
Спальня для мальчика оформлена в нежных пастельных тонах, а благородная кавалерия на обоях и традиционная клетка наравне с мягким текстильным изголовьем являются главными декоративными приемами.
Главная спальня выглядит по-царски, где коричневые тона правят бал и выглядят особенно изысканно вкупе с дизайнерской мебелью. Изогнутое текстильное изголовье в строгой раме удачно создает здесь гламурное настроение, как и хотела хозяйка.
Зона TV в спальне родителей может похвастаться ярким комодом, а украшенная обоями ниша с декоративными деревянными колоннами по бокам является подходящим оформлением для самого TV.
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— Ландшафтный дизайн на небольшом участке;