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Коттедж на Графских прудах

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Дома в классическом стиле
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Величественный коттедж на стыке современного и традиционного стилей в загородной архитектуре представляет нам студия DESFORMES, специализирующаяся на эксклюзивных и продуманных до мелочей частных проектах.

Сегодня в фокусе внимания — один из таких коттеджей, напоминающий нам о стиле прерий, где очень просторные и приземленные на вид частные дома олицетворяют американскую мечту северо-запада США. Главный плюс этого стиля — использование натуральных материалов и оттенков, которые позволяют создать большой и современный коттедж, но при этом остаться верным традициям частного строительства.

Несмотря на то, что данный проект имеет массу уникальных особенностей и исключений из данного стиля, главный фасад здания, декорирование натуральным камнем, кованые перила и особо аппетитные шоколадные тона в интерьерах отсылают нас именно к американским прериям.

Сложная отделка фасадов

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Дома в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Очень привлекательный внешний облик фасадов этого проекта прекрасно сочетается с образом жизни в зеленом пригороде, полным основательности, любви к природе и простым житейским удовольствиям. Здесь вам на выбор — самые пикантные и приятные натуральные оттенки, от слоновой кости до шоколада, от глины до грифеля, очень грамотно сочетающиеся в рамках целостного дизайн-проекта.

Строгий, геометричный экстерьер дает возможность сделать образ традиционного дома очень современным, добавить ему комфорта благодаря большей, чем у обычных коттеджей площади, и увеличить пространство остекления. Кованые перила на балконе добавляют внешнему виду еще и драматичный, средиземноморский оттенок.

Терраса для отдыха

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Сад в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Студия выполнила не только проектирование и строительство здания, но и дизайн интерьера. Ландшафтный дизайн и обустройство мест для отдыха на свежем воздухе — неотъемлемая часть работы в проекте загородного дома. Увеличивая полезную площадь за счет террас, укромных уголков в саду, прогулочных дорожек и уютных беседок, архитектор создает полноценную среду для отдыха, воспитания детей и просто хорошей жизни.

Гостиная

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Классическая гостиная, оформленная в теплых тонах, поддерживает приоритеты идеального семьянина и выглядит очень традиционно. На основе двух кожаных диванов и отделки в натуральных тонах создана очень уютная комната, подходящая как для спокойного воскресного чтения, так и для вечера в кругу семьи.

Столовая

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Столовая комната в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Столовая, декорированная в брутальных шоколадных тонах, выглядит современно и стильно. Предназначенная для приема друзей и родственников она полностью отвечает требованиям парадного помещения. С этого ракурса мы можем заметить и лестничный холл с двусветным освещением, а также витражи в форме спиралей, особенно полюбившиеся детям.

Подобные нюансы, увлекательные декоративные изыски и делают дом оригинальным, запоминающимся и ассоциирующимся именно с вашей семьей. Так ваши дети запомнят его именно как свое теплое уютное гнездышко, ведь у такого дома действительно есть своя индивидуальность.

Кухня

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Кухня в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Белая классическая кухня с гранитной столешницей и отдельным островом выглядит очень основательно. Кажется, что именно о такой мечтает любая рачительная хозяйка, ведь здесь столько простора для кулинарии и вкусных сюрпризов домашним.

Отделка кухонного фартука тоже реализована с помощью натурального гранита,что является очень практичным и долговечным решением, как раз для семейного дома.

Детская

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Детская комнатa в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Спальня для мальчика оформлена в нежных пастельных тонах, а благородная кавалерия на обоях и традиционная клетка наравне с мягким текстильным изголовьем являются главными декоративными приемами.

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Спальня

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Спальня в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Главная спальня выглядит по-царски, где коричневые тона правят бал и выглядят особенно изысканно вкупе с дизайнерской мебелью. Изогнутое текстильное изголовье в строгой раме удачно создает здесь гламурное настроение, как и хотела хозяйка.

TV в спальне

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО, Des Formes Des Formes Рабочий кабинет в классическом стиле
Des Formes

Загородный дом в поселке Графские пруды, МО

Des Formes
Des Formes
Des Formes

Зона TV в спальне родителей может похвастаться ярким комодом, а украшенная обоями ниша с декоративными деревянными колоннами по бокам является подходящим оформлением для самого TV.

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