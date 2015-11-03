Коттедж на Графских прудах

Величественный коттедж на стыке современного и традиционного стилей в загородной архитектуре представляет нам студия DESFORMES, специализирующаяся на эксклюзивных и продуманных до мелочей частных проектах.

Сегодня в фокусе внимания — один из таких коттеджей, напоминающий нам о стиле прерий, где очень просторные и приземленные на вид частные дома олицетворяют американскую мечту северо-запада США. Главный плюс этого стиля — использование натуральных материалов и оттенков, которые позволяют создать большой и современный коттедж, но при этом остаться верным традициям частного строительства.

Несмотря на то, что данный проект имеет массу уникальных особенностей и исключений из данного стиля, главный фасад здания, декорирование натуральным камнем, кованые перила и особо аппетитные шоколадные тона в интерьерах отсылают нас именно к американским прериям.