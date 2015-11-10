Универсальные модульные дома

Интересная идея универсальных модульных домов захватывает умы прогрессивных архитекторов по всему свету. Международный тренд унификации позволяет выработать стандарты, позволяющие каждому получить то, что он хочет, по самой маленькой цене.

В этой статье мы расскажем вам о том, как такие проекты начинают реализоваться в России и какие возможности предоставляет нам эта мода на быстровозводимые, а теперь и быстропроектируемые дома.