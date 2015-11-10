Универсальные модульные дома

Интересная идея универсальных модульных домов захватывает умы прогрессивных архитекторов по всему свету. Международный тренд унификации позволяет выработать стандарты, позволяющие каждому получить то, что он хочет, по самой маленькой цене.
В этой статье мы расскажем вам о том, как такие проекты начинают реализоваться в России и какие возможности предоставляет нам эта мода на быстровозводимые, а теперь и быстропроектируемые дома.
К данным конкретным проектам от архитектурного бюро INT2ARCHITECTURE из Санкт-Петербурга присоединяется еще и трендовый дизайн интерьера, стильные экстерьеры и безумно простая технология сборки вашего идеального дома.
PLUSMODUL — это дома из готовых модулей, собрать которые так же просто, как, например, собрать в магазине кухню из готовых элементов. Надо только выбрать конфигурацию дома, его наружную и внутреннюю отделку и оплатить заказ. В течение короткого времени строители приступят к работам на вашем участке.
Огромное количество вариантов планировки позволяет удовлетворить нужды любой семьи — холостяка, молодой семейной пары или даже большой семьи с четырьмя детьми. PLUSMODUL — очень простая и универсальная система, которая подстраивается под различные функциональные запросы, размеры и конфигурацию самих участков. Архитекторами уже спроектировано заданное количество одно- и двухэтажных модулей, которые различаются функциональной насыщенностью и площадью. Вы можете выбрать компактные и очень эргономичные модели или просторные, с обилием пустого пространства и солнечного света.
Из модулей можно комбинировать дома различной конфигурации. Например, простые линейные, более сложные L- и С-образные или дома со внутренним двориком, которые становятся таковыми за счет использования поворотных модулей.
Но самое интересное — все дома можно с легкостью достраивать в будущем, добавляя новые модули к уже построенному дому в связи с прибавлением в семействе или с желанием обрести новый кабинет, студию для творчества или гардеробную.
Один из фасадов каждого дома – глухой, он играет роль визуального и звукового барьера между домом и внешней средой. Разворачивая его к улице, соседям или просто плохому виду, вы получаете уже готовую возможность сохранения приватности. В интерьере такой глухой фасад очень полезен и может быть использован для размещения встроенного хранения: кухонного гарнитура, гардеробных, библиотеки.
Все модули представлены в нескольких вариантах как наружной, так и внутренней отделки, что позволяет подстроить любую из планировок под ваши личные представления об эстетике. Одним мгновением вы можете выбрать цвет кровли, материал и цвет фасадов, а также материал внутренней отделки будущего дома. В зависимости от вашего выбора, а также дизайн-проекта в интерьере вы можете получить дом в стиле минимализма, модернизма, в скандинавском стиле или эко-рустике.
Дизайн интерьера в таком доме всегда основывается на функциональной составляющей помещения, ведь она уже заранее продумана архитекторами и заложена в проект. То есть одна из частей работы дизайнера интерьера уже сделана, и нужно лишь подобрать подходящую мебель, декор и аксессуары, а также выбрать, например, расположение кровати в спальне, тогда как кухня и столовая уже стоят на своих местах. Подобная конфигурация открывает возможности для личных экспериментов в дизайне интерьера, которые легко дадутся вам с уже существующей планировкой. В альтернативном варианте вы можете нанять дизайнера интерьера для продуманного проекта, включающего в себя любые ваши пожелания.
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