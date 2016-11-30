Уютные апартаменты в Санкт-Петербурге

Продуманные апартаменты с элементами авангарда и эклектики — это не плод романтических фантазий, а идеальное решение дизайнера интерьера, когда возможности творческого человека не ограничиваются ничем, кроме собственных идей и опыта. Проект, который мы сегодня посмотрим, является наглядным тому подтверждением. Давайте начнем нашу невероятную экскурсию по квартире, расположенной на набережной реки Смоленки. Нам предстоит увидеть много интересного…
В зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: диванная группа с домашним кинотеатром, а также пространство для чтения. Индустриальный стиль светильников подыгрывает светлому фону помещения.
Планировочное решение квартиры в Санкт-Петербурге получилось понятным, лаконичным и очень функциональным. Интерьер начинается с уютной прихожей, из которой мы попадаем в приятную светлую гостиную.
Изящные цилиндры источников света, предметы декора правильных геометрических форм, «сочная» обивка дивана и аксессуаров, handmade коврик рядом с креслом — простые, казалось бы, решения придают помещению весь необходимый уют. Каждый элемент идеально сочетается с другим. Действительно, яркие и эклектичные предметы в интерьере помогают выразить индивидуальность и создают собственный неповторимый характер. Зимой в этой квартире точно не будет холодно.
Оригинальные обои в гостиной создают необычный трехмерный эффект за счет игры сета и теней. Рисунок добавляет комнате глубину, визуально расширяя её границы.
Преимущество изображения натуральной текстуры дерева на обоях в пространстве кухни и столовой заключается в универсальности. Холодный серый оттенок в сочетании с мебелью из светлого дерева смотрится оригинально, дорого и создает невероятно комфортную атмосферу. Парящие люстры зрительно разделяют пространства кухни и столовой. Легкий рассеянный свет подчеркивает красоту натуральных материалов.
Благодаря лаконичности проекта и использованию интересных дизайнерских приёмов, интерьер спальни выглядит современно и прогрессивно. Гармония цветов, форм и света располагают к комфорту не только тела, но и души.
Секрет гармонии кроется в особом сочетании отделки и предметов декора, а также в подборе цветовой гаммы. Чтобы создать тихий, расслабляющий и, главное, стильный дизайн комнаты, автор проекта Дарья Баранович использовала бархатистый кофейный и бежевый цвета. Общий интерьер «приправлен» импонирующими деталями декора и текстиля.
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