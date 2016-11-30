Уютные апартаменты в Санкт-Петербурге

Продуманные апартаменты с элементами авангарда и эклектики — это не плод романтических фантазий, а идеальное решение дизайнера интерьера, когда возможности творческого человека не ограничиваются ничем, кроме собственных идей и опыта. Проект, который мы сегодня посмотрим, является наглядным тому подтверждением. Давайте начнем нашу невероятную экскурсию по квартире, расположенной на набережной реки Смоленки. Нам предстоит увидеть много интересного…