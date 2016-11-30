Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Уютные апартаменты в Санкт-Петербурге

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Гостиные в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Продуманные апартаменты с элементами авангарда и эклектики — это не плод романтических фантазий, а идеальное решение дизайнера интерьера, когда возможности творческого человека не ограничиваются ничем, кроме собственных идей и опыта. Проект, который мы сегодня посмотрим, является наглядным тому подтверждением. Давайте начнем нашу невероятную экскурсию по квартире, расположенной на набережной реки Смоленки. Нам предстоит увидеть много интересного…

Теплый интерьер

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

В зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: диванная группа с домашним кинотеатром, а также пространство для чтения. Индустриальный стиль светильников подыгрывает светлому фону помещения.

Добро пожаловать домой!

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Планировочное решение квартиры в Санкт-Петербурге получилось понятным, лаконичным и очень функциональным. Интерьер начинается с уютной прихожей, из которой мы попадаем в приятную светлую гостиную.

Продуманный дизайн

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Изящные цилиндры источников света, предметы декора правильных геометрических форм, «сочная» обивка дивана и аксессуаров, handmade коврик рядом с креслом — простые, казалось бы, решения придают помещению весь необходимый уют. Каждый элемент идеально сочетается с другим. Действительно, яркие и эклектичные предметы в интерьере помогают выразить индивидуальность и создают собственный неповторимый характер. Зимой в этой квартире точно не будет холодно.

Пара слов об обоях

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Оригинальные обои в гостиной создают необычный трехмерный эффект за счет игры сета и теней. Рисунок добавляет комнате глубину, визуально расширяя её границы.

Преимущество изображения натуральной текстуры дерева на обоях в пространстве кухни и столовой заключается в универсальности. Холодный серый оттенок в сочетании с мебелью из светлого дерева смотрится оригинально, дорого и создает невероятно комфортную атмосферу. Парящие люстры зрительно разделяют пространства кухни и столовой. Легкий рассеянный свет подчеркивает красоту натуральных материалов.

Идиллия в кофейных тонах

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Благодаря лаконичности проекта и использованию интересных дизайнерских приёмов, интерьер спальни выглядит современно и прогрессивно. Гармония цветов, форм и света располагают к комфорту не только тела, но и души.

Волшебный текстиль

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Секрет гармонии кроется в особом сочетании отделки и предметов декора, а также в подборе цветовой гаммы. Чтобы создать тихий, расслабляющий и, главное, стильный дизайн комнаты, автор проекта Дарья Баранович использовала бархатистый кофейный и бежевый цвета. Общий интерьер «приправлен» импонирующими деталями декора и текстиля.

Далее на homify:

- Часы. Дизайн времени

Сказочные европейские домики

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо