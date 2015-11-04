Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Магнетический особняк

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Особняк в п.Расторгуево, МО, Kisliakova Elena Interiors Kisliakova Elena Interiors
Loading admin actions …

Особенное люксовое очарование этого проекта выходит за рамки любого стиля, ведь когда речь идет о произведении искусства, не стоит пытаться вписать его в существующие каноны. Дизайн-студия ILUSHINA&KISLIAKOVA INTERIOR DESIGN разработала и реализовала этот чудесный проект особняка с особой страстью к роскошной эстетике, качественной брендовой мебели и изысканной атмосфере.

Экстерьер особняка

фасад Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

фасад

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

В этом особняке все — от мельчайших деталей до крупногабаритной мебели — выбрано на основе вдохновения идеальной жизнью в стиле luxury. Здесь блеск, глянец и обаяние интерьеров заставляют нас воспринимать декор как часть чего-то гораздо большего, нежели одного дизайн-проекта. Здесь чувствуется, что подобный подход к работе дизайнеров рождает не просто комфортные условия, а целый образ жизни, который направляет хозяев на путь процветания.

Гостиная с камином

кабинет Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

кабинет

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Шикарные цветовые сочетания, изысканные оттенки и профессиональная отделка каждого уголка этого особняка позволяет нам с гордостью представить его как работу дизайнеров homify. Такие проекты не просто являются привлекательными на вид и радующими глаз, но и вдохновляют нас на новые подвиги на поприще дизайна интерьера.

Master-bedroom

спальня Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

спальня

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Просторные комнаты с классическими и гламурными интерьерами, каждая из которых имеет свое собственное настроение, усеяны декоративными изысками, подтверждающими авторский и эксклюзивный подход. Работа дизайнеров в данном случае не сводилась лишь к концепции проекта и стиля, а подразумевала поэлементное составление интерьера до самой мельчайшей детали, не упуская из виду ничего важного, считая «незначительные зоны» просто недооцененными и создавая для них свои собственные маленькие шедевры.

Ванная комната

ванная комната Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

ванная комната

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

В этом проекте прекрасно все — от выбора материалов для отделки пола до керамической плитки в ванной и текстиля. На каждый уголок этого особняка приходится дюжина удачных решений по декорированию и оформлению пространства. На основе такого проекта очень легко изучать прекрасные идеи для дизайна интерьера своего дома, ведь такая гармония всех деталей редка и выглядит, как драгоценный камень, найденный в антикварной шкатулке.

Ванная комната

ванная комната Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

ванная комната

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Прогуливаясь по комнатам этого особняка, хочется просто наслаждаться изумительной эстетикой и привлекательными оттенками, отбрасывая все представления о том, каким в принципе должен быть дом, ведь в этот конкретный момент кажется — таким и только таким!

Комната отдыха

зона отдыха в спа Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

зона отдыха в спа

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Интерьеры особняка то возвращают нас в прошлое, то показывают нам восхитительное будущее в дизайне интерьера загородного дома, а то и вовсе заставляют замереть от восторга. Каждый отблеск, каждая грань этого проекта пропитана ощущением изобилия и максимального комфорта, которые всем хочется сделать основными в своей жизни.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Приватный SPA

спа Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

спа

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Этот особняк еще и загадка, ведь в его стенах кроются золотые секреты удачного дизайн-проекта, который понравился бы хозяевам, позволил дизайнерам гордится своей работой и привлек внимание общественности.

Кремовая кухня

кухня Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

кухня

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Немаловажную роль в этом успешном проекте играет именно общая любовь к красоте, желание распространять ее и делать наш мир более красивым. Ведь каждый, кто участвовал в проекте, от талантливых дизайнеров до профессионалов-отделочников и сотрудников homify — все мы здесь для того, чтобы наслаждаться красотой этого мира в данном ее проявлении — дизайне интерьера.

Кораллово-шоколадный рай

домашний ресторан Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

домашний ресторан

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Так давайте же вместе порадуемся тому, как много нас ждет впереди красивых проектов, сколь многие уже нашли местечко в нашем сердце и конкретно этому шикарному особняку. И, конечно же, порадуемся за его счастливых хозяев.

барбекю Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

барбекю

Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors
Kisliakova Elena Interiors

Специально для вас на homify:

15 нестандартных проектов домов с WOW-эффектом;

Идеи для дизайна экстерьера вашего коттеджа.

Новый дом — подарок молодоженам
А вы прочувствовали магию этого проекта?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо