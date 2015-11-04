Магнетический особняк

Немаловажную роль в этом успешном проекте играет именно общая любовь к красоте, желание распространять ее и делать наш мир более красивым. Ведь каждый, кто участвовал в проекте, от талантливых дизайнеров до профессионалов-отделочников и сотрудников homify — все мы здесь для того, чтобы наслаждаться красотой этого мира в данном ее проявлении — дизайне интерьера.