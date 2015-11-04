Магнетический особняк

Особенное люксовое очарование этого проекта выходит за рамки любого стиля, ведь когда речь идет о произведении искусства, не стоит пытаться вписать его в существующие каноны. Дизайн-студия ILUSHINA&KISLIAKOVA INTERIOR DESIGN разработала и реализовала этот чудесный проект особняка с особой страстью к роскошной эстетике, качественной брендовой мебели и изысканной атмосфере.
В этом особняке все — от мельчайших деталей до крупногабаритной мебели — выбрано на основе вдохновения идеальной жизнью в стиле luxury. Здесь блеск, глянец и обаяние интерьеров заставляют нас воспринимать декор как часть чего-то гораздо большего, нежели одного дизайн-проекта. Здесь чувствуется, что подобный подход к работе дизайнеров рождает не просто комфортные условия, а целый образ жизни, который направляет хозяев на путь процветания.
Шикарные цветовые сочетания, изысканные оттенки и профессиональная отделка каждого уголка этого особняка позволяет нам с гордостью представить его как работу дизайнеров homify. Такие проекты не просто являются привлекательными на вид и радующими глаз, но и вдохновляют нас на новые подвиги на поприще дизайна интерьера.
Просторные комнаты с классическими и гламурными интерьерами, каждая из которых имеет свое собственное настроение, усеяны декоративными изысками, подтверждающими авторский и эксклюзивный подход. Работа дизайнеров в данном случае не сводилась лишь к концепции проекта и стиля, а подразумевала поэлементное составление интерьера до самой мельчайшей детали, не упуская из виду ничего важного, считая «незначительные зоны» просто недооцененными и создавая для них свои собственные маленькие шедевры.
В этом проекте прекрасно все — от выбора материалов для отделки пола до керамической плитки в ванной и текстиля. На каждый уголок этого особняка приходится дюжина удачных решений по декорированию и оформлению пространства. На основе такого проекта очень легко изучать прекрасные идеи для дизайна интерьера своего дома, ведь такая гармония всех деталей редка и выглядит, как драгоценный камень, найденный в антикварной шкатулке.
Прогуливаясь по комнатам этого особняка, хочется просто наслаждаться изумительной эстетикой и привлекательными оттенками, отбрасывая все представления о том, каким в принципе должен быть дом, ведь в этот конкретный момент кажется — таким и только таким!
Интерьеры особняка то возвращают нас в прошлое, то показывают нам восхитительное будущее в дизайне интерьера загородного дома, а то и вовсе заставляют замереть от восторга. Каждый отблеск, каждая грань этого проекта пропитана ощущением изобилия и максимального комфорта, которые всем хочется сделать основными в своей жизни.
Этот особняк еще и загадка, ведь в его стенах кроются золотые секреты удачного дизайн-проекта, который понравился бы хозяевам, позволил дизайнерам гордится своей работой и привлек внимание общественности.
Немаловажную роль в этом успешном проекте играет именно общая любовь к красоте, желание распространять ее и делать наш мир более красивым. Ведь каждый, кто участвовал в проекте, от талантливых дизайнеров до профессионалов-отделочников и сотрудников homify — все мы здесь для того, чтобы наслаждаться красотой этого мира в данном ее проявлении — дизайне интерьера.
Так давайте же вместе порадуемся тому, как много нас ждет впереди красивых проектов, сколь многие уже нашли местечко в нашем сердце и конкретно этому шикарному особняку. И, конечно же, порадуемся за его счастливых хозяев.
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