13 идей для использования прессованной древесины в дизайне

ОСБ (Oriented Strand Board – плиты с ориентированными волокнами) – это прессованная древесная продукция, которая изготавливается из стружки дерева. Эти листовые панели создаются по методу прессования стружки под воздействием высокой температуры и давления. Соединяющим компонентом, формирующим необычайно высокую прочность ОСБ, является специальное смолистое вещество, которым пропитывается стружка во время изготовления плит.
Высокую популярность этот материал получил также благодаря своим отличным характеристикам – высокой экологичности, водостойкости, неподверженности гниению, образованию грибковых заболеваний, повреждению вредителями, а также высокой устойчивостью к возгоранию. Интересная фактура поверхности ОСБ, простота его использования говорят об отличной функциональности и простоте использования этого материала в домашнем хозяйстве для самых различных целей. Панель ОСБ может быть использована для изготовления светильников, создания полок, шкафов, столов, а также отделки стен в любой комнате дома, будь то спальня, кухня или гостиная.
Сегодня мы представляем вам 13 интересных примеров применения ОСБ в различных конструкциях, и мы уверены, что это вдохновит вас на создание нового лица вашего дома, в котором обязательно будет присутствовать этот материал.
Наиболее распространенное применения этого типа материала – для изготовления мебели, обеденных столов, шкафов или других практичных и удобных предметов для хранения различных вещей. Универсальность этого материала позволяет использовать его в самых различных вариантах, что позволяет создавать уникальные комбинации при решении дизайнерами и архитекторами вопроса отделки интерьера и создания оригинального пространства.
Шикарный рабочий стол для офиса или домашнего кабинета, сделанный из ОСБ может стать его стильным, модным украшением. Этот материал чрезвычайно популярен в современном дизайне. Теплота и простота этого вида материала прекрасно сочетается с формами и размерами помещения, и позволяет органично интегрировать такую мебель в рабочую обстановку. Внешне привлекательная поверхность делает такой стол особенно оригинальным и неповторимым.
Любителям минималистского дизайна во время строительства или ремонта дома можно воспользоваться потолочными панелями, чтобы создать интересный контраст с белоснежными стенами. Это отличный визуальный ход, позволяющий создать великолепную основу для монтажа оригинальных светильников и других аксессуаров, которые могут быть расположены на потолке. Простой монтаж ОСБ панелей и отсутствие необходимости какой-либо дополнительной отделки потолочной поверхности делает этот строительный и отделочный материал довольно привлекательным.
Невзирая на то, что ОСБ состоит из древесной стружки, такая панель может быть использована в качестве покрытия стен в ванной комнате. Отличная влагостойкость этого материала позволяет применять его в комнатах с высокой влажностью, при этом нет риска расслоения этого материала или образования грибка. ОБП плиты создают неповторимый дизайн ванной комнаты, с ощущением в ней тепла и уюта.
Но в любом случае, насколько бы прочным и стойки не был этот материал, нужно обязательно позаботиться об установке системы гидроизоляции, чтобы предотвратить проникновение влаги в древесину.
Архитектор, который разработал этот прекрасный рабочий кабинет, владеет удивительным чувством баланса в использовании пространства и применении наиболее подходящего материала для создания уютной и стильной атмосферы. Кабинет разделен открывающимися и закрывающимися по желанию панелями, изготовленными из листов ОСБ. Благодаря такому интересному решению здесь может быть создана более или менее конфиденциальная обстановка.
Талантливо продумано также и цветовое сочетание применяемых материалов и освещения всего пространства. Шикарные светильники над столом прекрасно гармонируют со структурой подсвеченных точечными светильниками древесно-стружечных плит.
ОСБ полотно также может быть успешно применено для отделки внутренней поверхности потолка. Такой недорогой материал способен создать приятный визуальный эффект в пространстве спальни, обеспечивая уютную и теплую атмосферу. Именно это мы можем наблюдать на представленном здесь изображении спальни. Панели дополнены деревянными конструкциями – балками, которые делают потолок еще более эффектным.
Панель ОСБ также используется для изготовления светильников и создания интересных форм этих изделий, которые могут быть использованы в любой комнате, будь то гостиная, спальня или кухня. Оригинальный дизайн светильника, сделанного из ОСБ, привлекает внимание своей необычностью и создает неповторимую атмосферу в любой комнате, независимо от того, где такой осветительный прибор установлен.
Использование ОСБ в качестве отделочного материала или предметов мебели не ограничивается только столами или отделкой потолков. Оригинальным способом можно создать контраст по отношению к остальной части интерьера комнаты. В этом примере преобладает белый цвет, в нем присутствует минималистский дизайн, в котором ОСБ поверхностям предоставлена роль контрастного элемента в отделке кухни. ОСБ панели отлично работают, подчеркивая дизайн этого изысканного пространства.
Другое использование ОСБ панели заключается в способе разделения пространства в комнате. Пример такого применения показан на изображении этой стильно оформленной ванной. Такой прием помог создать еще одну зону, отделив туалет от остальной части помещения. Оригинальный способ зонирования, позволяющий одновременно пользоваться туалетом и раковиной.
Стены, покрытые универсальным материалом ОСБ, ничем не уступают традиционному дереву, Эти древесно-стружечные панели довольно теплые, и способны создать в помещении комфортную, стильную обстановку благодаря своеобразной текстуре и очень приятному визуальному эффекту. Использование интересных приемов декорирования помещения, отделанного такими плитами, позволяет создать в комнате неповторимую атмосферу, необычайно стильную и привлекательную.
Потребность в оригинальном оформлении пространства для хранения предметов ежедневного и периодического использования в домашних условиях может быть легко решена при помощи контейнеров, полок, специальных стеллажей, содержащих по несколько кабинок, изготовленных из ОСБ. Созданный таким способом интерьер может обеспечить большую функциональность помещению, предназначенному для хранения различных вещей, и комфортному его использованию во время ведения ежедневных домашних дел.
Благодаря легкости обработки этого материала, вы можете использовать его для создания как практичных, так и эстетических зон в своем доме. Еще одним немаловажным фактором в принятии решения отделки дома этим интересным материалом, является его невысокая стоимость.
Представленный на этом изображении вариант дизайна дома демонстрирует, как можно зрительно выделить зону лестницы, проходящей через два уровня дома. Благодаря применению ОСБ удалось не только акцентировать внимание на этой части пространства, но и создать здесь без особых трудностей шкаф с практичными и вместительными полками.
И, наконец, мы представляем вам эту оригинальную идею создания скалодрома внутри дома.
Для оборудования такой интересной зоны были использованы высокопрочные панели ОСБ, что позволило защитить штукатурку и краску на стенах от повреждений, связанных с монтажом спортивного и развлекательного уголка в доме. Новая текстура материала, его интересное применение позволило создать отличное место для проведения активного досуга.
Эта простая идея может быть применена также и для того, чтобы подвешивать картины или музыкальные инструменты, все зависит от вашего хобби и вкусов. Воображение не имеет пределов! Мы уверены, что предложенные здесь идеи использования экологичного, интересного и практичного материала ОСБ обязательно будут применены вами в своем доме для организации уникального и уютного пространства.