13 идей для использования прессованной древесины в дизайне

ОСБ (Oriented Strand Board – плиты с ориентированными волокнами) – это прессованная древесная продукция, которая изготавливается из стружки дерева. Эти листовые панели создаются по методу прессования стружки под воздействием высокой температуры и давления. Соединяющим компонентом, формирующим необычайно высокую прочность ОСБ, является специальное смолистое вещество, которым пропитывается стружка во время изготовления плит.

Высокую популярность этот материал получил также благодаря своим отличным характеристикам – высокой экологичности, водостойкости, неподверженности гниению, образованию грибковых заболеваний, повреждению вредителями, а также высокой устойчивостью к возгоранию. Интересная фактура поверхности ОСБ, простота его использования говорят об отличной функциональности и простоте использования этого материала в домашнем хозяйстве для самых различных целей. Панель ОСБ может быть использована для изготовления светильников, создания полок, шкафов, столов, а также отделки стен в любой комнате дома, будь то спальня, кухня или гостиная.

Сегодня мы представляем вам 13 интересных примеров применения ОСБ в различных конструкциях, и мы уверены, что это вдохновит вас на создание нового лица вашего дома, в котором обязательно будет присутствовать этот материал.