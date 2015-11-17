Как обставить квадратную маленькую спальню

Когда заходит речь о ремонте спальни многие из нас начинают искать фотографии интерьеров в интернете. Роскошь и великолепие, изысканность и простота, просторные спальни с высокими потолками и с видом на океан нас впечатляют и завораживают. Но как же создать хоть часть этой красоты в своей собственной квартире, где спальная комната маленькая и квадратная, а потолки в три метра высотой?

Профессиональный дизайнер всегда даже из маленькой квадратной спальной комнаты сделает красивое, гармоничное, функциональное и уютное помещение. Главное применить парочку хитрых дизайнерских ходов и не экономить на мебели.

Квадратная спальня считается одной из самых удачных планировок комнат, по сравнению с узкими или вытянутыми помещениями. Исходя из заданной площади, в квадратной маленькой спальной комнате можно создать уютный рай, место куда обязательно захочется вернуться после тяжелого трудового дня.

В этой статье мы рассмотрим примеры планировок маленьких квадратных спальных комнат и поделимся несколькими маленькими дизайнерскими хитростями, которые помогут преобразить пространство спальни. Приятного чтения!