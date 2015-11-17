Как обставить квадратную маленькую спальню

Когда заходит речь о ремонте спальни многие из нас начинают искать фотографии интерьеров в интернете. Роскошь и великолепие, изысканность и простота, просторные спальни с высокими потолками и с видом на океан нас впечатляют и завораживают. Но как же создать хоть часть этой красоты в своей собственной квартире, где спальная комната маленькая и квадратная, а потолки в три метра высотой?
Профессиональный дизайнер всегда даже из маленькой квадратной спальной комнаты сделает красивое, гармоничное, функциональное и уютное помещение. Главное применить парочку хитрых дизайнерских ходов и не экономить на мебели.
Квадратная спальня считается одной из самых удачных планировок комнат, по сравнению с узкими или вытянутыми помещениями. Исходя из заданной площади, в квадратной маленькой спальной комнате можно создать уютный рай, место куда обязательно захочется вернуться после тяжелого трудового дня.
В этой статье мы рассмотрим примеры планировок маленьких квадратных спальных комнат и поделимся несколькими маленькими дизайнерскими хитростями, которые помогут преобразить пространство спальни. Приятного чтения!
Разнообразить небольшую спальню помогут настенные элементы декора, такие как рамки для фото, зеркала и всевозможные наклейки. Предметы декора будут отвлекать внимание на себя и скромные размеры спальной комнаты будут не так сильно бросаться в глаза.
В данном интерьере присутствуют в большом количестве настенные рамки для фото и наклейка на шкафу. Большое количество черно-белых фотографий в белых рамках добавляют в спальню небольшую нотку ретро, а наклейка с птицами на белом шкафу разнообразит простоту мебели в интерьере. В итоге получился очень нежный и стильный интерьер с нотками ретро-стиля.
В маленькой квадратной спальне ремонт рекомендуется делать исключительно в светлых оттенках, желательно в теплой гамме. Светлые оттенки зрительно раздвигают границы пространства, делают комнату больше и светлее. К тому же светлые теплые оттенки способствуют расслаблению и умиротворению, появляется ощущение комфорта и уюта.
В этом интерьере маленькой спальной комнаты палитра оттенков ближе к холодной, но это не страшно. Белые стены отлично расширяют пространство комнаты, серо-бежевая кровать и одеяло и фиолетовые шторы отлично сочетаются между собой, создавая единое пространство.
Яркие акценты в интерьере маленькой квадратной спальной комнаты отвлекут внимание от недостатка места добавят интерьеру неординарности и яркости. Правда не стоит перегружать комнату предметами декора – нескольких вполне хватит. Яркими акцентами могут стать подушки, разнообразные свечки или пледы с интересным рисунком, прикроватные светильники или настенные рамы. В любом случае немного ярких предметов декора в вПредашей спальне – и она заиграет новыми красками, станет интереснее и ярче.
Больше идей для планировки и декора маленьких спальных комнаты читайте в нашей статье ’Как оформить маленькую спальню?’
Допустим, у Вас есть квадратная маленькая спальня с выходом на небольшой балкон. И тут возникает вполне логичный вопрос, а почему бы не расширить спальное пространство за счет площади балкона? Снести перегородку несложно, а в итоге у нас выходят дополнительные несколько квадратных метров. Что совсем немало, учитывая что квартира малогабаритная.
Расширив таким образом спальню, образовавшееся свободное место можно задействовать под отдельную гардеробную комнату, зону отдыха или зону с трюмо. В данном проекте на дополнительной площади установлено классическое трюмо и пуфик. Это функциональное и стильное дополнение к существующему интерьеру.
Яркими акцентами в этом интерьере спальной комнаты служат яркие веселые полосатые подушки и разноцветный клетчатый плед. С ними весело играют и перекликаются стопка разноцветных книг на прикроватной тумбочке и букеты ярких цветов. В целом, без этих ярких элементов декора комната была бы скучной и серой. Яркие акценты заметно оживляют интерьер спальни и отвлекают на себя внимание зрителя, делая маленькие размеры комнаты несущественными.
Отвлечь внимание от маленькой площади спальни также может помочь необычный рисунок на обоях. Обои в горошек привлекают всеобщее внимание и ограниченное пространство воспринимается не так остро. В помощь к обоям в этом проекте приходит белый цвет стен и потолка. Спальня мансардная, но это заметно не сразу. Белый цвет зрительно сглаживает углы, делая скошенный потолок менее заметным. К тому же белый цвет визуально увеличивает предоставленное пространство. В итоге вот такая серая спальная комната в малогабаритном жилище выглядит очень стильно и просторно.
Если Вы любитель книг, а спальная комната нуждается в дополнительной мебели – тогда пробуйте создать из обычной спальной комнаты библиотеку. В этом дизайнерском ходе есть ряд преимуществ. Во-первых, для любителей чтения такая спальня просто мечта, а во-вторых книжную стенку можно сделать незаметной, а вот наполнить ее следует разноцветными книгами и журналами. Это будет стильным и ярким дополнением к белой скучной спальне.
В этом проекте абсолютно белое покрытие стен и потолка грамотно разбавляется разноцветными книгами на полках. А благодаря ярким ноткам в постельном белье, которое отлично сочетается с книжной стенкой, мы получаем единый стильный интерьер с яркими нотками.
Светлый цвет в интерьере всегда визуально увеличивает пространство, а вот темный наоборот, зрительно его сужает, делает комнату меньше. В этом интерьере можно наблюдать поразительный феномен: Отделка стен здесь из темного дерева и комната должна казаться маленькой и очень мрачной, но нет, спальная комната выглядит стильно и довольно просторно. Можно предположить, что бежевый цвет штор, белок кресло и серая кровать спасли ситуацию. Иными словами светлая мебель тоже вполне может расширять пространство и делать спальню светлее и просторнее.
Использовать чисто белый цвет в интерьере спальной комнаты нужно крайне осторожно. Можно переборщить и получить ощущение больничной палаты вместо уютной спальни в белых пушистых облаках. Следует все же чем-то разбавить белизну интерьера. В нашем примере эту роль отлично выполняет деревянный паркетный пол и необычные потолочные светильники. С этими элементами белые стены и потолок, а также белоснежное постельное белье не создает ощущения холодности и отчужденности. Наоборот, интерьер спальной комнаты выглядит очень стильно и освежает своей белоснежностью.