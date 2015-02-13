Катание на качелях приносит огромное удовольствие не только детям, но и взрослым. Радость от полета, испытанная в детстве, остается в нашей памяти навсегда. Подвесные диван-качели – это лучший способ снова испытать яркие переживания. Что может быть лучше, чем провести утро на террасе собственного загородного дома, неторопливо раскачиваясь на садовых качелях и наблюдая за пробуждением природы. Впрочем, для тех, кто не является поклонником выездов на природу, дизайнеры предусмотрели альтернативный вариант подвесных качелей – патио-качели, которые можно установить в помещении любого размера.
Висячий стул в форме птичьего гнезда не занимает много места – его можно установить даже на небольшом балконе городской квартиры. Такой вариант
городских качелей абсолютно безопасен даже для самых маленьких жителей дома. Возможность переносить патио-качели с места на место позволит вам и членам вашей семьи ненадолго возвращаться в детство в любое время года.
Благоустроенные террасы на крыше домов – это не только модно, но и очень удобно. Если вам захотелось подышать свежим воздухом, совсем необязательно выходить на улицу – достаточно просто подняться на верхний этаж, и вы попадете в маленький рай под открытым небом. Чтобы получить от пребывания на террасе еще больше удовольствия, расположите на ней гамак – в нем так приятно расслабиться после непростого трудового дня.
Первая ассоциация, возникающая у многих при слове
подвесные диван-качели, – одноэтажная Америка, знакомая нам по многочисленным голливудским фильмам. Популярность такой необычной скамейки постепенно пришла и в наши пенаты. Все больше владельцев загородных домов и дач предпочитают подвесной диван стандартному. Особенную радость диван-качели принесут в жаркий летний день, раскачиваясь на них вы ощутите освежающее дуновение теплого ветерка.
Бразильские жаркие деньки длятся долго, а потому культура летнего отдыха здесь очень богата и разнообразна. Подвесные качели всевозможных форм и размеров в этой стране солнца можно встретить практически на каждой террасе.
Несмотря на море удовольствия, которые несут в себе патио-стулья, подвесные диваны, кресла и гамаки, многие все же предпочтут иметь на своей террасе традиционный шезлонг из дерева. Изготовленный из экологически чистого материала, он также подарит вам и гостям вашего дома немало приятных минут.