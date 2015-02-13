Катание на качелях приносит огромное удовольствие не только детям, но и взрослым. Радость от полета, испытанная в детстве, остается в нашей памяти навсегда. Подвесные диван-качели – это лучший способ снова испытать яркие переживания. Что может быть лучше, чем провести утро на террасе собственного загородного дома, неторопливо раскачиваясь на садовых качелях и наблюдая за пробуждением природы. Впрочем, для тех, кто не является поклонником выездов на природу, дизайнеры предусмотрели альтернативный вариант подвесных качелей – патио-качели, которые можно установить в помещении любого размера.