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Подвесные диван-качели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
CASA BRUNO bancos de jardín y columpios de porche de poly-madera para el jardín, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor Сад Игровая площадка и качели
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Катание на качелях приносит огромное удовольствие не только детям, но и взрослым. Радость от полета, испытанная в детстве, остается в нашей памяти навсегда. Подвесные диван-качели – это лучший способ снова испытать яркие переживания. Что может быть лучше, чем провести утро на террасе собственного загородного дома, неторопливо раскачиваясь на садовых качелях и наблюдая за пробуждением природы. Впрочем, для тех, кто не является поклонником выездов на природу, дизайнеры предусмотрели альтернативный вариант подвесных качелей – патио-качели, которые можно установить в помещении любого размера.

Патио-качели в форме птичьего гнезда

Каменный лофт, CO:interior CO:interior Балкон и веранда в стиле лофт
CO:interior

Каменный лофт

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Висячий стул в форме птичьего гнезда не занимает много места – его можно установить даже на небольшом балконе городской квартиры. Такой вариант городских качелей абсолютно безопасен даже для самых маленьких жителей дома. Возможность переносить патио-качели с места на место позволит вам и членам вашей семьи ненадолго возвращаться в детство в любое время года. 

Удобный гамак на городской террасе

MECCANO | Genova, marta carraro marta carraro Балкон и веранда в стиле лофт
marta carraro

marta carraro
marta carraro
marta carraro

Благоустроенные террасы на крыше домов – это не только модно, но и очень удобно. Если вам захотелось подышать свежим воздухом, совсем необязательно выходить на улицу – достаточно просто подняться на верхний этаж, и вы попадете в маленький рай под открытым небом. Чтобы получить от пребывания на террасе еще больше удовольствия, расположите на ней гамак – в нем так приятно расслабиться после непростого трудового дня.

В стиле одноэтажной Америки

CASA BRUNO bancos de jardín y columpios de porche de poly-madera para el jardín, Casa Bruno American Home Decor Casa Bruno American Home Decor Сад Игровая площадка и качели
Casa Bruno American Home Decor

Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor
Casa Bruno American Home Decor

Первая ассоциация, возникающая у многих при слове подвесные диван-качели, – одноэтажная Америка, знакомая нам по многочисленным голливудским фильмам. Популярность такой необычной скамейки постепенно пришла и в наши пенаты. Все больше владельцев загородных домов и дач предпочитают подвесной диван стандартному. Особенную радость диван-качели принесут в жаркий летний день, раскачиваясь на них вы ощутите освежающее дуновение теплого ветерка.

Бразильское лето

Residência LL, Mascarenhas Arquitetos Associados Mascarenhas Arquitetos Associados Веранда и терраса в тропическом стиле
Mascarenhas Arquitetos Associados

Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados

Бразильские жаркие деньки длятся долго, а потому культура летнего отдыха здесь очень богата и разнообразна. Подвесные качели всевозможных форм и размеров в этой стране солнца можно встретить практически на каждой террасе.

Деревянный шезлонг в качестве альтернативы

Пентхаус в стиле Лофт 2, ELEGANZA ELEGANZA Балкон и веранда в стиле лофт
ELEGANZA

Пентхаус в стиле Лофт 2

ELEGANZA
ELEGANZA
ELEGANZA

Несмотря на море удовольствия, которые несут в себе патио-стулья, подвесные диваны, кресла и гамаки, многие все же предпочтут иметь на своей террасе традиционный шезлонг из дерева. Изготовленный из экологически чистого материала, он также подарит вам и гостям вашего дома немало приятных минут.

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