Как выбрать электрокамин: советы и удачные примеры

Услышав фразу
семейная идиллия, большинство из нас рисуют в своем воображении образ, где несколько поколений родственников собираются у камина зимними вечерами. Подобные встречи традиционно считаются эталоном уюта, благополучия и спокойствия.
Но реалии с малогабаритными квартирами и высотными домами оставляют подобные мечты лишь мечтами. По большей части оттого, что технически установить и обслуживать в квартире классический вариант камина не представляется возможным.
К счастью, с изобретением электрокамина большинство проблем самоустранились. Теперь вам не нужно сооружать дымоотвод, чистить сажу и заготавливать дрова, ведь для работы современного камина достаточно только лишь электрической энергии.
Электрокамин используется в домах любого типа с целью обогрева помещения и создания привлекательного интерьера. Модели таких устройств представлены довольно широкой линейкой образцов, которые отличаются разнообразным дизайном, размером и ценой. Поэтому, приняв решение украсить свое жилище камином, каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.
Предлагаем рассмотреть удачные примеры электрокаминов в интерьерах различной стилистики.
Думаете, что установить камин можно только в огромных квартирах? А вот и нет! Удобное решение существует даже для крохотных помещений, где кухня и гостиная расположены в одном небольшом пространстве.
Чтобы обогреть комнату и отвлечь внимание гостей от ее скромной квадратуры, рекомендуем установить электрокамин вдоль свободной стены. Если красиво его обыграть увесистым порталом и шкафчиками аналогичной стилистики, то он станет центральной точкой помещения и сделает его дизайн невероятно стильным.
В данном случае обрамление электрокамина перекликается с белым кухонным гарнитуром, что делает характер помещения целостным и гармоничным. Включив прибор в холодное время года, вы легко обогреете комнату, что позволит сэкономить на отоплении.
Для комнаты с открытой планировкой пространства отлично подойдет электрокамин с абсолютно прозрачными гранями. Такая делать интерьера создает эффектный дизайн без дополнительных трат и усилий. В какой бы части комнаты вы не находились – отовсюду сможете любоваться ярким пламенем электрокамина. Кроме того, наличие стеклянных деталей расширяет пространство, не загромождая его.
Особенно красиво это будет выглядеть вечером, если оставить искусственный огонь единственным источником освещения. Это создаст романтичную и таинственную обстановку.
Для презентабельной гостиной лучше всего выбрать традиционный вариант электрокамина, который будет имитировать настоящий. Если позволяет квадратура комнаты, попробуйте соорудить для него массивный портал, который будет красиво обрамлять устройство. Каминные порталы производятся из различных материалов – дерева, металла, камня, керамики или кирпича. Этот элемент нужно подбирать в строгом соответствии с общей стилистикой комнаты.
На фото вы видите, как электрокамин черного цвета контрастно выделен на светлой стене. Он выполняет не только декоративную роль, но и обогревает помещение. Благодаря реалистичному пламени и стильному обрамлению, этот вариант электрокамина идеально вписался в современное эклектическое пространство. Но не рискуйте размещать черные камины в маленьких комнатах, ведь они предназначены для просторных и открытых помещений.
Для шикарной гостиной в классическом стиле рекомендуем выбрать электрокамин в соответствующей стилистике. Роскошная белая рамка должна иметь созвучные детали в окружающем интерьере. В данном случае, это белые колонны, мебель и светильники.
Изогнутые линии каминного портала подчеркивают атмосферу неоклассицизма в дизайне комнаты. Все так и дышит элегантностью, свежестью и чистотой.
Практичность электрокамина состоит в том, что он не требует частой и кропотливой уборки. Достаточно лишь иногда вытереть пыль на его поверхности – и этот элемент интерьера засияет, как новый. Уютно разместившись на большом диване, вся семья сможет коротать холодные вечера, наслаждаясь теплом и спокойствием, исходящим от такого электрокамина.
Электрокамин может занимать не целую стену в комнате, а быть небольшим, но ярким элементом ее интерьера. На фото вы видите, как компактная модель современного камина может быть вмонтирована в перегородку, расположенную прямо посредине гостиной.
Такой подход одновременно разделяет пространство, а также позволяет наблюдать за обворожительными языками искусственного пламени, находясь по обе стороны от перегородки. Это практично и оригинально, ведь электрокамин является целостным элементом существующей конструкции, не требуя отдельного обрамления и дополнительных финансовых трат. Вместе с тем, данное устройство обогревает сразу две зоны, что также понравится хозяевам и гостям.
Для современных интерьеров в стиле минимализм часто выбирают электрокамины нестандартной формы. Например, лаконичные прямоугольные модели слегка вытянутого дизайна.
Подобные электрокамины удобно размещать непосредственно в стене, поэтому их монтаж лучше производить во время отделки комнаты. Если же момент упущен – воспользуйтесь мобильной версией электрокамина, которую можно плотно приставить к любой плоскости без каких-либо трудностей.
Модель электрокамина, представленная на фото, отлично декорирует стену и распространяет тепло по всему периметру комнаты. Несмотря на значительный размер прибора, современные камины довольно экономны и требуют не так много электроэнергии для своей работы. Они удобно включаются и выключаются, что позволит эксплуатировать их исключительно по надобности.
Небольшой электрокамин, встроенный в стену, способен превратить вашу комнату в очаг спокойствия и умиротворения. Минималистичное обрамление из камня или металла лучше сделать контрастным по отношению к отделке, чтобы подчеркнуть оригинальность данного элемента интерьера.
При выборе электрокамина обращайте внимание на его мощность и вид пламени, который предлагается. От этих параметров зависит динамика распространения тепла по комнате, а также эстетические характеристики внутренней картинки, ради которой многие и покупают электрокамины. Чем натуральнее огонь – тем дороже устройство.
Установив рядом с электрокамином удобное кресло, вы создадите любимое место для отдыха в одиночестве. Согласитесь, иногда так хочется отвлечься от всех проблем и просто почитать любимую книгу у камина, укрывшись теплым пледом.
Удивительный стиль в доме можно создать, если выбрать электрокамин с деревянным порталом. Этот натуральный материал ассоциативно сочетается с огнем и природой, поэтому так хорошо подойдет для данного технического новшества.
Единство классических форм и новейших технологий по-настоящему преображает пространство, поэтому данный вариант понравится как молодому, так и взрослому поколению. Резные элементы по бокам электрокамина и щедрая отделка комнаты качественным деревом сделают дизайн по-настоящему презентабельным и дорогим.
Если вы хотите иметь камин не так для обогрева, как для украшения комнаты, то обратите особое внимание на реалистичность пламени. В зависимости от стоимости и модели, устройства могут иметь довольно разнообразные типы изображений внутри своей конструкции.
Самые бюджетные образцы оснащены простой картинкой, которая не особо схожа с естественным огнем. Модели же подороже имеют высокие художественные характеристики с имитацией тлеющих поленьев, жара и пламени разной интенсивности, которую можно самостоятельно регулировать. Найти нужный баланс цены и качества электрокамина – одна из основных задач при его покупке.
Особой популярностью сегодня пользуются встраиваемые модели электрокаминов. Они бывают довольно бюджетными, различными по размеру и типу пламени. Удобство таких устройств состоит в том, что они прекрасно смотрятся сразу с нескольких разных зон, которые могут разделяться перегородками.
Дизайнеры предпочитают украшать скромные или слишком лаконичные интерьеры подобными каминами, ведь это не требует дополнительных расходов и позволяет сделать пространство уютным и домашним.
Использование каминов в качестве разделительных элементов пространства описано в Книге идей
Камины как межкомнатные перегородки.