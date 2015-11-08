Как выбрать электрокамин: советы и удачные примеры

Услышав фразу семейная идиллия , большинство из нас рисуют в своем воображении образ, где несколько поколений родственников собираются у камина зимними вечерами. Подобные встречи традиционно считаются эталоном уюта, благополучия и спокойствия.

Но реалии с малогабаритными квартирами и высотными домами оставляют подобные мечты лишь мечтами. По большей части оттого, что технически установить и обслуживать в квартире классический вариант камина не представляется возможным.

К счастью, с изобретением электрокамина большинство проблем самоустранились. Теперь вам не нужно сооружать дымоотвод, чистить сажу и заготавливать дрова, ведь для работы современного камина достаточно только лишь электрической энергии.

Электрокамин используется в домах любого типа с целью обогрева помещения и создания привлекательного интерьера. Модели таких устройств представлены довольно широкой линейкой образцов, которые отличаются разнообразным дизайном, размером и ценой. Поэтому, приняв решение украсить свое жилище камином, каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.

Предлагаем рассмотреть удачные примеры электрокаминов в интерьерах различной стилистики.